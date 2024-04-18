Air Fryer 2024: As 8 opções com o melhor custo-benefício

Escolha o modelo ideal de Air Fryer para a sua cozinha com Clube. Imagem ilustrativa.Crédito: Freepik
Nos últimos anos, as famosas Air Fryers, ou fritadeiras elétricas, tem se tornado elementos indispensáveis para muitos lares, revolucionando a forma como preparamos nossas refeições diárias.
Com a constante busca por praticidade no dia a dia corrido, esses aparelhos oferecem não só uma solução eficiente ao cozinhar alimentos de forma rápida, como também uma ampla variedade de receitas. Além disso, elas são uma porta para refeições mais saudáveis e para o fim do 'cheiro de cozinha', uma vez que dispensam o uso de óleo nas preparações.
Nesse sentido, é claro que o Clube não poderia deixar de tirar suas dúvidas sobre o assunto e te ajudar a escolher a sua perfeita aliada da culinária contemporânea.
Por que comprar uma Air Fryer?
Principalmente, porque é uma forma de melhorar a sua qualidade de vida. Ao eliminar a necessidade de grandes quantidades de óleo, esses aparelhos tornam o processo de cozimentomais saudável e menos trabalhoso. A sua rotina se agiliza, os alimentos ficam sequinhos e o aparelho ainda conta com uma limpeza descomplicada. Outro ponto é a versatilidade: existe uma gama de alimentos que podem ser preparados em uma Air Fryer, desde clássicos como batatas fritas até pratos como assados, tortas e bolos sem abrir mão do sabor.
Como escolher uma Air Fryer?
Ao escolher uma Air Fryer, é importante considerar alguns aspectos chave. Entre eles, a potência do aparelho, que desempenha um papel crucial na rapidez e na eficiência do cozimento e pode variar entre 1250 até 3000 watts ; a capacidadeinterna, quedeve ser avaliada levando em consideração o tamanho da família ou a quantidade de alimentos que você planeja preparar regularmente, indo de 3 até 12 litros nos modelos mais recentes; e os recursos adicionais, como programas pré-definidos, função de desidratação de alimentos e ajustes de temperatura, que podem tornar o processo de cozimento ainda mais conveniente e versátil.
Indicações do Clube
1 - Fritadeira sem Óleo Cadence Pratic Fryer FRT515
Compacta e eficiente: Capacidade de 3L e potência de 1250W.Crédito: Divulgação
Compacta e funcional, essa Air Fryer oferece mais rapidez no dia a dia. Com capacidade de 3L, proporciona espaço suficiente para preparar uma variedade de alimentos, desde carnes a bolos, ideal para casais e solteiros. Sua grelha removível facilita a limpeza, enquanto sua potência de 1250 W, voltagem de 110 v e controle de temperatura entre 90 a 200 graus garantem economia de energia e resultados precisos. Além disso, possui timer de até 60 minutos para maior praticidade. Acessível e uma das melhores em custo-benefício.
2 - Fritadeira Sem Óleo Air Fryer, Mondial, Inox, 110V - AFN-40-RI
Praticidade na cozinha: Tecnologia de Circulação de Ar Quente e capacidade de 4L.Crédito: Divulgação
Na cor vermelha e com potência de 1500W, esse item oferece estilo e praticidade na cozinha. Seu cesto quadrado de 4 litros possibilita o cozimento de uma maior quantidade de alimentos sem a necessidade de empilhá-los e assegurando um cozimento uniforme. Além disso, seu design compacto ocupa pouco espaço na bancada, enquanto o revestimento antiaderente Duraflon facilita a limpeza.
3 - Fritadeira Air Fry Britânia Bella Cuccina BCFR02P, 127V
Seletor de temperatura ajustável e capacidade de 3 litros.Crédito: Divulgação
Uma das Air Fryers mais procuradas por seu custo-benefício. Seu seletor de temperatura ajustável varia de 80 a 200°C, enquanto o timer de 60 minutos permite o preparo preciso dos alimentos. Com capacidade de 3 litros, base antiderrapante e sistema de proteção contra sobreaquecimento, proporciona segurança e eficiência.
4 - Fritadeira sem Óleo MiniFry 3L Midea Preta 127V/60Hz
Facilidade de limpeza: Revestimento antiaderente Black Stone e tecnologia Easy Temperature.Crédito: Divulgação
A mais acessível da lista, sem deixar de entregar qualidade. Seu design leve e compacto, potência de 1325 w, capacidade de 3L e 127v compõem um produto econômico, com espaço suficiente para snacks do dia a dia e recursos adicionais que facilitam o manuseio. Seu exclusivo revestimento antiaderente Black Stone auxilia na limpeza, enquanto a tecnologia Easy Temperature mantém a temperatura em 200°C para resultados perfeitos. Com timer de até 60 minutos e desligamento automático, torna o preparo dos alimentos ainda mais simples.
5 - Fritadeira Airfryer Sem Óleo, 4L, Branco, 127V, Midea
Eficiência e praticidade: Capacidade de 4 litros e cesto interno quadrado.Crédito: Divulgação
Destaque na lista, essa Air Fryer espaçosa de 4L destaca-se pela capacidade e eficiência. Seu cesto interno quadrado e largo possibilita que mais alimentos sejam dispostos, agilizando o cozimento e sendo ideal para famílias. Pode ainda ser lavado na máquina de lavar louças, garantindo praticidade na limpeza. Com potência de 1500W, proporciona alimentos crocantes por fora e macios por dentro em poucos minutos. Além disso, oferece trava de segurança para liberação do cesto e sensor de desligamento automático.
Versatilidade: Fritadeira, forno e desidratador com 9 funções pré-programadas.Crédito: Divulgação
Uma das Air Fryers mais completas em 2024. Versátil e eficiente, como recurso adicional tem 9 funções pré-programadas, incluindo Legumes, Batata Frita, Aves e Carnes, iluminação interna e controle de tempo e temperatura. Seu design moderno e display digital proporcionam sofisticação à cozinha, enquanto um diferencial se destaca: a rotação 360°, que garante um cozimento uniforme e batata perfeitamente assadas. Com 2 Assadores com fluxo de ar (Grade) + 1 Cesto rotativo + 1 Gancho para remover acessórios + 1 Espeto rotisserie + 1 Bandeja coletora e ainda potência de 1800W e capacidade total de 12L, permite grandes porções de comida (incluindo um frango inteiro) e é ideal para famílias grandes.
7 - Fritadeira Air Fry Oven BFR2100P, Britânia, 220v
Completa: Painel digital com 9 funções pré-programadas e capacidade de 12 litros.Crédito: Divulgação
Essa Air Fryer destaca-se pelo painel digital com 9 funções pré-programadas, oferecendo praticidade e versatilidade no preparo dos alimentos. Com capacidade de 12 litros, possui 4 em 1: frita sem óleo, assa, desidrata e reaquece. Seu cesto antiaderente removível e as duas assadeiras perfuradas garantem facilidade na limpeza e no preparo dos alimentos. A potência de 1800w e voltagem de 220v contribuem para um aparelho potente.
8 - Fritadeira Elétrica sem oleo Electrolux Airfryer 5L
Saúde e praticidade: Capacidade de 5 litros e 8 receitas pré-sugeridas.Crédito: Divulgação
De 127v, com um cesto espaçoso de 5L, 8 receitas pré-sugeridas e desligamento automático, proporciona facilidade no uso e é uma ótima escolha para a sua casa. Sua capacidade permite preparar porções maiores, enquanto a potência de 1800 Watts e o indicador luminoso de funcionamento, timer de até 60 minutos, controle de temperatura e desligamento automático garantem resultados precisos e seguros.
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