Air Fryer 2024: As 8 opções com o melhor custo-benefício

Escolha o modelo ideal de Air Fryer para a sua cozinha com Clube. Imagem ilustrativa. Crédito: Freepik

Nos últimos anos, as famosas Air Fryers, ou fritadeiras elétricas, tem se tornado elementos indispensáveis para muitos lares, revolucionando a forma como preparamos nossas refeições diárias.

Com a constante busca por praticidade no dia a dia corrido, esses aparelhos oferecem não só uma solução eficiente ao cozinhar alimentos de forma rápida, como também uma ampla variedade de receitas . Além disso, elas são uma porta para refeições mais saudáveis e para o fim do 'cheiro de cozinha', uma vez que dispensam o uso de óleo nas preparações.

Nesse sentido, é claro que o Clube não poderia deixar de tirar suas dúvidas sobre o assunto e te ajudar a escolher a sua perfeita aliada da culinária contemporânea.

Por que comprar uma Air Fryer?

qualidade de vida. Ao eliminar a necessidade de grandes quantidades de óleo, esses aparelhos tornam o processo de cozimento mais saudável e menos trabalhoso. A sua rotina se agiliza, os alimentos ficam sequinhos e o aparelho ainda conta com uma limpeza descomplicada. Outro ponto é a versatilidade: existe uma gama de alimentos que podem ser preparados em uma Air Fryer, desde clássicos como batatas fritas até pratos como assados, tortas e bolos sem abrir mão do sabor. Principalmente, porque é uma forma de melhorar a sua. Ao eliminar a necessidade de grandes quantidades de óleo, esses aparelhos tornam o processo de cozimento. A sua rotina se agiliza, os alimentos ficam sequinhos e o aparelho ainda conta com uma limpeza descomplicada. Outro ponto é a: existe uma gama de alimentos que podem ser preparados em uma Air Fryer, desde clássicos como batatas fritas até pratos como assados, tortas e bolos sem abrir mão do sabor.

Como escolher uma Air Fryer?

Ao escolher uma Air Fryer, é importante considerar alguns aspectos chave. Entre eles, a potência do aparelho, que desempenha um papel crucial na rapidez e na eficiência do cozimento e pode variar entre 1250 até 3000 watts ; a capacidade interna, que deve ser avaliada levando em consideração o tamanho da família ou a quantidade de alimentos que você planeja preparar regularmente, indo de 3 até 12 litros nos modelos mais recentes; e os recursos adicionais, como programas pré-definidos, função de desidratação de alimentos e ajustes de temperatura, que podem tornar o processo de cozimento ainda mais conveniente e versátil.

Indicações do Clube

1 - Fritadeira sem Óleo Cadence Pratic Fryer FRT515

Compacta e eficiente: Capacidade de 3L e potência de 1250W. Crédito: Divulgação

Compacta e funcional, essa Air Fryer oferece mais rapidez no dia a dia. Com capacidade de 3L, proporciona espaço suficiente para preparar uma variedade de alimentos, desde carnes a bolos, ideal para casais e solteiros. Sua grelha removível facilita a limpeza, enquanto sua potência de 1250 W, voltagem de 110 v e controle de temperatura entre 90 a 200 graus garantem economia de energia e resultados precisos. Além disso, possui timer de até 60 minutos para maior praticidade. Acessível e uma das melhores em custo-benefício.

2 - Fritadeira Sem Óleo Air Fryer, Mondial, Inox, 110V - AFN-40-RI

Praticidade na cozinha: Tecnologia de Circulação de Ar Quente e capacidade de 4L. Crédito: Divulgação

Na cor vermelha e com potência de 1500W, esse item oferece estilo e praticidade na cozinha. Seu cesto quadrado de 4 litros possibilita o cozimento de uma maior quantidade de alimentos sem a necessidade de empilhá-los e assegurando um cozimento uniforme. Além disso, seu design compacto ocupa pouco espaço na bancada, enquanto o revestimento antiaderente Duraflon facilita a limpeza.

3 - Fritadeira Air Fry Britânia Bella Cuccina BCFR02P, 127V

Seletor de temperatura ajustável e capacidade de 3 litros. Crédito: Divulgação

Uma das Air Fryers mais procuradas por seu custo-benefício. Seu seletor de temperatura ajustável varia de 80 a 200°C, enquanto o timer de 60 minutos permite o preparo preciso dos alimentos. Com capacidade de 3 litros, base antiderrapante e sistema de proteção contra sobreaquecimento, proporciona segurança e eficiência.

4 - Fritadeira sem Óleo MiniFry 3L Midea Preta 127V/60Hz

Facilidade de limpeza: Revestimento antiaderente Black Stone e tecnologia Easy Temperature. Crédito: Divulgação

A mais acessível da lista, sem deixar de entregar qualidade. Seu design leve e compacto, potência de ‎1325 w, capacidade de 3L e 127v compõem um produto econômico, com espaço suficiente para snacks do dia a dia e recursos adicionais que facilitam o manuseio. Seu exclusivo revestimento antiaderente Black Stone auxilia na limpeza, enquanto a tecnologia Easy Temperature mantém a temperatura em 200°C para resultados perfeitos. Com timer de até 60 minutos e desligamento automático, torna o preparo dos alimentos ainda mais simples.

5 - Fritadeira Airfryer Sem Óleo, 4L, Branco, 127V, Midea

Eficiência e praticidade: Capacidade de 4 litros e cesto interno quadrado. Crédito: Divulgação

Destaque na lista, essa Air Fryer espaçosa de 4L destaca-se pela capacidade e eficiência. Seu cesto interno quadrado e largo possibilita que mais alimentos sejam dispostos, agilizando o cozimento e sendo ideal para famílias. Pode ainda ser lavado na máquina de lavar louças, garantindo praticidade na limpeza. Com potência de 1500W, proporciona alimentos crocantes por fora e macios por dentro em poucos minutos. Além disso, oferece trava de segurança para liberação do cesto e sensor de desligamento automático.

6 - Oster OFRT780 - Fritadeira forno 3 em 1, 127V, 1800 W, ‎Preto

Versatilidade: Fritadeira, forno e desidratador com 9 funções pré-programadas. Crédito: Divulgação

Uma das Air Fryers mais completas em 2024. Versátil e eficiente, como recurso adicional tem 9 funções pré-programadas, incluindo Legumes, Batata Frita, Aves e Carnes, iluminação interna e controle de tempo e temperatura. Seu design moderno e display digital proporcionam sofisticação à cozinha, enquanto um diferencial se destaca: a rotação 360°, que garante um cozimento uniforme e batata perfeitamente assadas. Com ‎2 Assadores com fluxo de ar (Grade) + 1 Cesto rotativo + 1 Gancho para remover acessórios + 1 Espeto rotisserie + 1 Bandeja coletora e ainda potência de 1800W e capacidade total de 12L, permite grandes porções de comida (incluindo um frango inteiro) e é ideal para famílias grandes.

7 - Fritadeira Air Fry Oven BFR2100P, Britânia, 220v

Completa: Painel digital com 9 funções pré-programadas e capacidade de 12 litros. Crédito: Divulgação

Essa Air Fryer destaca-se pelo painel digital com 9 funções pré-programadas, oferecendo praticidade e versatilidade no preparo dos alimentos. Com capacidade de 12 litros, possui 4 em 1: frita sem óleo, assa, desidrata e reaquece. Seu cesto antiaderente removível e as duas assadeiras perfuradas garantem facilidade na limpeza e no preparo dos alimentos. A potência de 1800w e voltagem de 220v contribuem para um aparelho potente.

8 - Fritadeira Elétrica sem oleo Electrolux Airfryer 5L

Saúde e praticidade: Capacidade de 5 litros e 8 receitas pré-sugeridas. Crédito: Divulgação

De 127v, com um cesto espaçoso de 5L, 8 receitas pré-sugeridas e desligamento automático, proporciona facilidade no uso e é uma ótima escolha para a sua casa. Sua capacidade permite preparar porções maiores, enquanto a potência de 1800 Watts e o indicador luminoso de funcionamento, timer de até 60 minutos, controle de temperatura e desligamento automático garantem resultados precisos e seguros.