Saiba como preparar churros em casa usando a air fryer

Em uma panela, coloque a água, o açúcar, o sal e o óleo. Leve ao fogo alto até levantar fervura.

Quando ferver, despeje de uma só vez a farinha misturada com o chocolate, com o fogo ainda aceso, e mexa rapidamente até formar uma massa homogênea.

Apague o fogo e deixe a massa amornar.

Coloque a massa ainda morna em um aparelho para churros e modele-os com cerca de 6 cm de comprimento cada um.

Coloque-os em uma assadeira e pincele com óleo ou azeite. Atenção: caso você não tenha o aparelho de churros, use um saco de confeitar com um bico pitanga mais aberto. Os churros só não vão ficar com o furo no centro para rechear, mas serão palitinhos ótimos para mergulhar em coberturas, ao estilo espanhol.

Preaqueça a air fryer a 200ºC até que a luz verde (ou de aquecimento) se apague.

Coloque metade dos churros na cesta da fritadeira e programe o timer para 15 minutos na temperatura de 200ºC.

Abra a air fryer e vire os churros na metade do tempo.

Retire-os do aparelho e passe-os imediatamente na mistura de açúcar e canela.

Em seguida, recheie com o doce de leite ou o brigadeiro, utilizando o aparelho de churros com o bico de rechear ou um bico de confeitar mais fino.