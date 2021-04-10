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Crocantes

Saiba como preparar churros em casa usando a air fryer

Para modelar os palitinhos, você pode usar um aparelho próprio ou até mesmo um saco de confeitar com bico pitanga

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

10 abr 2021 às 02:00
Churros com chocolate
Os churros ao estilo espanhol não vêm recheados Crédito: Shutterstock
De origem espanhola, os churros são muito populares em países latino-americanos, especialmente no México. Por aqui, conhecemos bem os recheados, vendidos nos carrinhos de rua, mas você sabia que dá pra prepará-los em casa e sem bagunça na hora de fritar? O segredo está na air fryer, que vai deixá-los bem crocantes e sequinhos. Veja a receita:
  • INGREDIENTES: 
  • 2 xícaras de água
  • 2 colheres (sopa) de açúcar
  • 1 colher (café) de sal
  • 1 colher (sopa) de óleo
  • 2 xícaras de farinha de trigo
  • 2 colheres (sopa) de chocolate em pó
  • 1/2 xícara de açúcar misturado à 1 colher (sopa) rasa de canela em pó para polvilhar
  • Doce de leite ou brigadeiro cremoso para rechear
  • Você vai precisar de um aparelho para modelar churros ou de um saco de confeitar com bico pitanga mais aberto e um bico mais fino para rechear. 
  • MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela, coloque a água, o açúcar, o sal e o óleo. Leve ao fogo alto até levantar fervura.
  2.  Quando ferver, despeje de uma só vez a farinha misturada com o chocolate, com o fogo ainda aceso, e mexa rapidamente até formar uma massa homogênea. 
  3. Apague o fogo e deixe a massa amornar. 
  4. Coloque a massa ainda morna em um aparelho para churros e modele-os com cerca de 6 cm de comprimento cada um. 
  5. Coloque-os em uma assadeira e pincele com óleo ou azeite. Atenção: caso você não tenha o aparelho de churros, use um saco de confeitar com um bico pitanga mais aberto. Os churros só não vão ficar com o furo no centro para rechear, mas serão palitinhos ótimos para mergulhar em coberturas, ao estilo espanhol. 
  6. Preaqueça a air fryer a 200ºC até que a luz verde (ou de aquecimento) se apague. 
  7. Coloque metade dos churros na cesta da fritadeira e programe o timer para 15 minutos na temperatura de 200ºC. 
  8. Abra a air fryer e vire os churros na metade do tempo. 
  9. Retire-os do aparelho e passe-os imediatamente na mistura de açúcar e canela.
  10. Em seguida, recheie com o doce de leite ou o brigadeiro, utilizando o aparelho de churros com o bico de rechear ou um bico de confeitar mais fino.
  11. Se preferir, coloque o brigadeiro ou o doce de leite em um potinho para mergulhar o churro a cada mordida.
Receita cedida pela marca Mondial. Veja mais em leia.ag/receitas.

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