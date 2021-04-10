Saiba como preparar churros em casa usando a air fryer

De origem espanhola, os churros são muito populares em países latino-americanos, especialmente no México. Por aqui, conhecemos bem os recheados, vendidos nos carrinhos de rua, mas você sabia que dá pra prepará-los em casa e sem bagunça na hora de fritar? O segredo está na air fryer, que vai deixá-los bem crocantes e sequinhos. Veja a receita:
- INGREDIENTES:
- 2 xícaras de água
- 2 colheres (sopa) de açúcar
- 1 colher (café) de sal
- 1 colher (sopa) de óleo
- 2 xícaras de farinha de trigo
- 2 colheres (sopa) de chocolate em pó
- 1/2 xícara de açúcar misturado à 1 colher (sopa) rasa de canela em pó para polvilhar
- Doce de leite ou brigadeiro cremoso para rechear
- Você vai precisar de um aparelho para modelar churros ou de um saco de confeitar com bico pitanga mais aberto e um bico mais fino para rechear.
- MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, coloque a água, o açúcar, o sal e o óleo. Leve ao fogo alto até levantar fervura.
- Quando ferver, despeje de uma só vez a farinha misturada com o chocolate, com o fogo ainda aceso, e mexa rapidamente até formar uma massa homogênea.
- Apague o fogo e deixe a massa amornar.
- Coloque a massa ainda morna em um aparelho para churros e modele-os com cerca de 6 cm de comprimento cada um.
- Coloque-os em uma assadeira e pincele com óleo ou azeite. Atenção: caso você não tenha o aparelho de churros, use um saco de confeitar com um bico pitanga mais aberto. Os churros só não vão ficar com o furo no centro para rechear, mas serão palitinhos ótimos para mergulhar em coberturas, ao estilo espanhol.
- Preaqueça a air fryer a 200ºC até que a luz verde (ou de aquecimento) se apague.
- Coloque metade dos churros na cesta da fritadeira e programe o timer para 15 minutos na temperatura de 200ºC.
- Abra a air fryer e vire os churros na metade do tempo.
- Retire-os do aparelho e passe-os imediatamente na mistura de açúcar e canela.
- Em seguida, recheie com o doce de leite ou o brigadeiro, utilizando o aparelho de churros com o bico de rechear ou um bico de confeitar mais fino.
- Se preferir, coloque o brigadeiro ou o doce de leite em um potinho para mergulhar o churro a cada mordida.
Receita cedida pela marca Mondial. Veja mais em leia.ag/receitas.