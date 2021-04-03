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Aprenda a fazer sobremesa na taça com bolo, brigadeiro e Oreo

Receita da chef e professora de confeitaria Andrea Souto é uma ideia para servir em casa ou fazer por encomenda

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

03 abr 2021 às 02:00
Taça Supremo Oreo, receita de sobremesa sugerida pela chef Andrea Souto
Supremo Oreo: para servir em um almoço de família ou faturar uma grana extra Crédito: Olivier Schochlin
Imagine uma sobremesa que intercala camadas de bolo de chocolate molhadinho, creme trufado, brigadeiro branco, ganache, chantili e pedaços de biscoito. Ela existe e foi criada pela chef e professora de confeitaria Andrea Souto, que dividiu com a gente as instruções de preparo.
O doce fica lindo, montado em uma taça grande, e pode ser feito sob encomenda se você quiser faturar uma grana extra. De sobremesa, vai conquistar cada formiguinha da família. Gostou da ideia? Veja a seguir os ingredientes e cada etapa do preparo. 

TAÇA SUPREMO DE CHOCOLATE, por Andrea Souto

MASSA DE BOLO DE CHOCOLATE
  • 2 ovos grandes (60g cada um, em média)
  • 200g de açúcar
  • 240g de óleo de milho
  • 120ml de leite integral quente
  • 120ml de água quente
  • 10ml de vinagre
  • 240g de farinha de trigo
  • 80g de chocolate em pó
  • 15g de fermento em pó

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  • MODO DE FAZER:
  1. Bata com um batedor (fouet) os ovos e o açúcar (essa massa dispensa o uso de batedeira). Quando dissolver bem o açúcar nos ovos, adicione o chocolate, o vinagre, o óleo e os líquidos quentes.
  2. Jogue os ingredientes secos aos poucos e misture bem com o batedor até formar uma mistura homogênea. 
  3. Arrume a massa em uma assadeira retangular de 30x20cm untada e enfarinhada.
  4. Leve para assar por aproximadamente 30 minutos em forno a 180°C preaquecido por 10 minutos.
  5. Conservação: a massa tem validade de dois dias em temperatura ambiente e seis meses se congelada.
CALDA BÁSICA PARA MOLHAR O BOLO
  • 200g de açúcar
  • 300ml de água
  • 5ml de essência de baunilha ou 10g de chocolate em pó
  • MODO DE FAZER:
  1. Leve ao fogo o açúcar e a água e deixe ferver por 1 minuto. 
  2. Adicione a baunilha, retire do fogo e deixe esfriar para molhar a massa de bolo.
CREME TRUFADO
  • 1ª etapa:
  • 1 litro de leite frio
  • 2 latas de leite condensado
  • 400g de creme de leite
  • 6 gemas
  • 70g de amido de milho
  • 20g de manteiga
  • 30g de cacau em pó
  • 2ª etapa:
  • 600g de chocolate meio amargo picadinho
  • 500g creme tipo chantili batido
  • MODO DE FAZER:
  1. Dissolva o amido e o cacau em pó no leite, adicione as gemas e mexa bem. 
  2. Passe por uma peneira e misture com os demais ingredientes.
  3. Leve ao fogo médio, sempre mexendo, até cozinhar e ficar com uma textura de creme.
  4. Retire do fogo e, ainda quente, misture com o chocolate da segunda etapa. 
  5. Espere esfriar completamente para misturar com o creme tipo chantili batido.
Detalhe da sobremesa Taça Supremo Oreo, sugerida pela chef Andrea Souto
A sobremesa é preparada em seis etapas Crédito: Olivier Schochlin
BRIGADEIRO BRANCO 
  • 200g de chocolate branco
  • 30g de manteiga sem sal
  • 2 latas (395g cada uma) de leite condensado
  • 400g de creme de leite
  • MODO DE FAZER:
  1. Corte o chocolate em pedaços pequenos e reserve. 
  2. Misture os demais ingredientes e leve ao fogo médio, sempre mexendo.
  3. Quando começar a ferver, deixe por mais um minuto, retire do fogo e misture com o chocolate picadinho. 
  4. Espere esfriar para utilizar.
GANACHE
  • 400g de chocolate branco
  • 400g de creme de leite
  • Como fazer: corte o chocolate em pedaços pequenos, misture com o creme de leite e derreta em banho-maria.

MONTAGEM DA TAÇA

Você vai precisar de:
  • 1/2 receita de massa de bolo de chocolate
  • 1 pacote de biscoitos Oreo picados (mantenha alguns inteiros para usar na decoração)
  • 1/2 receita de creme trufado
  • 1/2 receita de brigadeiro branco
  • 1/2 receita de calda para molhar a massa de bolo
  • 1/2 receita de ganache
  • 100g de creme tipo chantili batido
  • 50g de raspas de chocolate amargo

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Escolha uma taça bem bonita e lisa para que as camadas fiquem bem aparentes bem as camadas. Misture o brigadeiro branco com os biscoitos picados. Corte a massa do bolo em fatias e comece acomodando uma camada de fatias no fundo da taça. Em seguida, umedeça a massa com um pouco da calda básica (fria).
Coloque metade do creme trufado em cima do bolo molhado. Cubra o creme trufado com todo o brigadeiro misturado com biscoitos oreo. Repita a operação da massa e do creme trufado. Termine a taça com a ganache de chocolate branco.
Para decorar, arrume o chantili na manga com bico pitanga grande e, por cima da ganache, faça estrelas ou rosetas. Espete metades dos biscoitos reservados em cada roseta e finalize salpicando as raspas de chocolate.
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