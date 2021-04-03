Aprenda a fazer sobremesa na taça com bolo, brigadeiro e Oreo

Imagine uma sobremesa que intercala camadas de bolo de chocolate molhadinho, creme trufado, brigadeiro branco, ganache, chantili e pedaços de biscoito. Ela existe e foi criada pela chef e professora de confeitaria Andrea Souto, que dividiu com a gente as instruções de preparo.
O doce fica lindo, montado em uma taça grande, e pode ser feito sob encomenda se você quiser faturar uma grana extra. De sobremesa, vai conquistar cada formiguinha da família. Gostou da ideia? Veja a seguir os ingredientes e cada etapa do preparo.
TAÇA SUPREMO DE CHOCOLATE, por Andrea Souto
MASSA DE BOLO DE CHOCOLATE
- 2 ovos grandes (60g cada um, em média)
- 200g de açúcar
- 240g de óleo de milho
- 120ml de leite integral quente
- 120ml de água quente
- 10ml de vinagre
- 240g de farinha de trigo
- 80g de chocolate em pó
- 15g de fermento em pó
- MODO DE FAZER:
- Bata com um batedor (fouet) os ovos e o açúcar (essa massa dispensa o uso de batedeira). Quando dissolver bem o açúcar nos ovos, adicione o chocolate, o vinagre, o óleo e os líquidos quentes.
- Jogue os ingredientes secos aos poucos e misture bem com o batedor até formar uma mistura homogênea.
- Arrume a massa em uma assadeira retangular de 30x20cm untada e enfarinhada.
- Leve para assar por aproximadamente 30 minutos em forno a 180°C preaquecido por 10 minutos.
- Conservação: a massa tem validade de dois dias em temperatura ambiente e seis meses se congelada.
CALDA BÁSICA PARA MOLHAR O BOLO
- 200g de açúcar
- 300ml de água
- 5ml de essência de baunilha ou 10g de chocolate em pó
- MODO DE FAZER:
- Leve ao fogo o açúcar e a água e deixe ferver por 1 minuto.
- Adicione a baunilha, retire do fogo e deixe esfriar para molhar a massa de bolo.
CREME TRUFADO
- 1ª etapa:
- 1 litro de leite frio
- 2 latas de leite condensado
- 400g de creme de leite
- 6 gemas
- 70g de amido de milho
- 20g de manteiga
- 30g de cacau em pó
- 2ª etapa:
- 600g de chocolate meio amargo picadinho
- 500g creme tipo chantili batido
- MODO DE FAZER:
- Dissolva o amido e o cacau em pó no leite, adicione as gemas e mexa bem.
- Passe por uma peneira e misture com os demais ingredientes.
- Leve ao fogo médio, sempre mexendo, até cozinhar e ficar com uma textura de creme.
- Retire do fogo e, ainda quente, misture com o chocolate da segunda etapa.
- Espere esfriar completamente para misturar com o creme tipo chantili batido.
BRIGADEIRO BRANCO
- 200g de chocolate branco
- 30g de manteiga sem sal
- 2 latas (395g cada uma) de leite condensado
- 400g de creme de leite
- MODO DE FAZER:
- Corte o chocolate em pedaços pequenos e reserve.
- Misture os demais ingredientes e leve ao fogo médio, sempre mexendo.
- Quando começar a ferver, deixe por mais um minuto, retire do fogo e misture com o chocolate picadinho.
- Espere esfriar para utilizar.
GANACHE
- 400g de chocolate branco
- 400g de creme de leite
- Como fazer: corte o chocolate em pedaços pequenos, misture com o creme de leite e derreta em banho-maria.
MONTAGEM DA TAÇA
Você vai precisar de:
- 1/2 receita de massa de bolo de chocolate
- 1 pacote de biscoitos Oreo picados (mantenha alguns inteiros para usar na decoração)
- 1/2 receita de creme trufado
- 1/2 receita de brigadeiro branco
- 1/2 receita de calda para molhar a massa de bolo
- 1/2 receita de ganache
- 100g de creme tipo chantili batido
- 50g de raspas de chocolate amargo
Escolha uma taça bem bonita e lisa para que as camadas fiquem bem aparentes bem as camadas. Misture o brigadeiro branco com os biscoitos picados. Corte a massa do bolo em fatias e comece acomodando uma camada de fatias no fundo da taça. Em seguida, umedeça a massa com um pouco da calda básica (fria).
Coloque metade do creme trufado em cima do bolo molhado. Cubra o creme trufado com todo o brigadeiro misturado com biscoitos oreo. Repita a operação da massa e do creme trufado. Termine a taça com a ganache de chocolate branco.
Para decorar, arrume o chantili na manga com bico pitanga grande e, por cima da ganache, faça estrelas ou rosetas. Espete metades dos biscoitos reservados em cada roseta e finalize salpicando as raspas de chocolate.
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