Aprenda a fazer sobremesa na taça com bolo, brigadeiro e Oreo

Supremo Oreo: para servir em um almoço de família ou faturar uma grana extra Crédito: Olivier Schochlin

Imagine uma sobremesa que intercala camadas de bolo de chocolate molhadinho, creme trufado, brigadeiro branco, ganache, chantili e pedaços de biscoito. Ela existe e foi criada pela chef e professora de confeitaria Andrea Souto, que dividiu com a gente as instruções de preparo.

O doce fica lindo, montado em uma taça grande, e pode ser feito sob encomenda se você quiser faturar uma grana extra. De sobremesa, vai conquistar cada formiguinha da família. Gostou da ideia? Veja a seguir os ingredientes e cada etapa do preparo.

TAÇA SUPREMO DE CHOCOLATE, por Andrea Souto

MASSA DE BOLO DE CHOCOLATE

2 ovos grandes (60g cada um, em média)



200g de açúcar



240g de óleo de milho



120ml de leite integral quente



120ml de água quente



10ml de vinagre



240g de farinha de trigo



80g de chocolate em pó



15g de fermento em pó

MODO DE FAZER: Bata com um batedor (fouet) os ovos e o açúcar (essa massa dispensa o uso de batedeira). Quando dissolver bem o açúcar nos ovos, adicione o chocolate, o vinagre, o óleo e os líquidos quentes. Jogue os ingredientes secos aos poucos e misture bem com o batedor até formar uma mistura homogênea. Arrume a massa em uma assadeira retangular de 30x20cm untada e enfarinhada.

Leve para assar por aproximadamente 30 minutos em forno a 180°C preaquecido por 10 minutos.

Conservação: a massa tem validade de dois dias em temperatura ambiente e seis meses se congelada.

CALDA BÁSICA PARA MOLHAR O BOLO

200g de açúcar



300ml de água

5ml de essência de baunilha ou 10g de chocolate em pó

MODO DE FAZER: Leve ao fogo o açúcar e a água e deixe ferver por 1 minuto. Adicione a baunilha, retire do fogo e deixe esfriar para molhar a massa de bolo.

CREME TRUFADO

1ª etapa:

1 litro de leite frio

2 latas de leite condensado



400g de creme de leite



6 gemas

70g de amido de milho

20g de manteiga

30g de cacau em pó

2ª etapa:

600g de chocolate meio amargo picadinho



500g creme tipo chantili batido

MODO DE FAZER: Dissolva o amido e o cacau em pó no leite, adicione as gemas e mexa bem. Passe por uma peneira e misture com os demais ingredientes. Leve ao fogo médio, sempre mexendo, até cozinhar e ficar com uma textura de creme. Retire do fogo e, ainda quente, misture com o chocolate da segunda etapa. Espere esfriar completamente para misturar com o creme tipo chantili batido.



A sobremesa é preparada em seis etapas Crédito: Olivier Schochlin

BRIGADEIRO BRANCO

200g de chocolate branco

30g de manteiga sem sal

2 latas (395g cada uma) de leite condensado



400g de creme de leite

MODO DE FAZER: Corte o chocolate em pedaços pequenos e reserve. Misture os demais ingredientes e leve ao fogo médio, sempre mexendo. Quando começar a ferver, deixe por mais um minuto, retire do fogo e misture com o chocolate picadinho. Espere esfriar para utilizar.

GANACHE

400g de chocolate branco



400g de creme de leite

Como fazer: corte o chocolate em pedaços pequenos, misture com o creme de leite e derreta em banho-maria.

MONTAGEM DA TAÇA

Você vai precisar de:

1/2 receita de massa de bolo de chocolate



1 pacote de biscoitos Oreo picados (mantenha alguns inteiros para usar na decoração)

1/2 receita de creme trufado



1/2 receita de brigadeiro branco



1/2 receita de calda para molhar a massa de bolo



1/2 receita de ganache

100g de creme tipo chantili batido

50g de raspas de chocolate amargo

Escolha uma taça bem bonita e lisa para que as camadas fiquem bem aparentes bem as camadas. Misture o brigadeiro branco com os biscoitos picados. Corte a massa do bolo em fatias e comece acomodando uma camada de fatias no fundo da taça. Em seguida, umedeça a massa com um pouco da calda básica (fria).

Coloque metade do creme trufado em cima do bolo molhado. Cubra o creme trufado com todo o brigadeiro misturado com biscoitos oreo. Repita a operação da massa e do creme trufado. Termine a taça com a ganache de chocolate branco.

Para decorar, arrume o chantili na manga com bico pitanga grande e, por cima da ganache, faça estrelas ou rosetas. Espete metades dos biscoitos reservados em cada roseta e finalize salpicando as raspas de chocolate.