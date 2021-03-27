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Conheça 5 ovos de chocolate e comidinhas inspiradas na Páscoa

De coelhinhos de pão de batata a ovos de colher low carb, não faltam guloseimas criativas no ES para encomendar e receber em casa

Publicado em 27 de Março de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

27 mar 2021 às 02:00
Coelhinhos de pão, ovos de colher, cascas recheadas com bolo, esculturas de chocolate: não faltam opções para agradar a todos na Páscoa 2021. Entre as doçuras capixabas feitas sob encomenda, também há criações para quem não pode com açúcar. E ainda dá tempo de fazer pedidos para receber em casa, antes mesmo da Semana Santa. Confira 5 doçuras sugeridas pelo Divirta-se e não fique de fora!

CACAU DE ORIGEM CAPIXABA

Sem açúcar e com baixo teor de carboidrato, o ovo de colher recheado com bolo de coco gelado e beijinho é uma novidade da Fresh Farm, na Praia do Canto, em Vitória. A casca é feita de chocolate artesanal 70% cacau e o recheio é adoçado com xilitol. Quanto: R$ 80 (300g, em média). Encomendas até 30/03 pelo (27) 99796-4637, com entregas para Vitória e Vila Velha. Delivery: iFood. FOTOS: Fresh Farm/Divulgação
Disponíveis até 4 de abril nas padarias Monte Líbano, em Vitória e Vila Velha, os coelhinhos de pão de batata (a partir de R$ 9,80 a unidade) estão entre os lançamentos temáticos para a Páscoa. Cupcakes decorados e biscoitos em forma de patinhas de coelho também são opções. Delivery: site, iFood e Shipp. FOTO: Monte Líbano/Divulgação
Entre os sabores de ovo de colher da Cakes & Bakes Family, feitos sob encomenda e personalizados, um destaque é o de casca de Oreo recheado com brigadeiro branco e coberto com biscoitos. São dois tamanhos à escolha: 500g (R$ 80) e 250g (R$ 60). Pedidos até 3/04 pelo (27) 99297-9654. FOTOS: Monica Zorzanelli.
O bolo red velvet segue em alta nas confeitarias do Estado e na Amor com Açúcar, em Vila Velha, serve de inspiração para um dos lançamentos de Páscoa: ovo com casca de chocolate branco crocante recheada com massa de bolo red velvet e creme à base de cream cheese (R$ 80). Encomendas e delivery: (27) 99688-9981. FOTO: Débora Benaim 
Um destaque do Ateliê do Chocolate, em Pedra Azul, é o ovo Cacau, com casca estilizada de chocolate no formato da fruta. As duas versões, de 70% e de 45% cacau, são elaboradas com amêndoas de frutas cultivadas em Linhares, na premiada Fazenda São Luís. Quanto: R$ 71 (230g). Encomendas: (27) 99843-0567, com entregas em Vitória e Vila Velha. FOTO: Fabricio Sthel 

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