Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No clima da Páscoa

De bolo a cookie, confira 5 receitas fáceis com chocolate

Reunimos doces tradicionais de preparo simples para matar a vontade dos chocólatras. Se você é um deles, vai ler tudo com água na boca

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 16:52

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

01 abr 2021 às 16:52

1 - MUSSE DE CHOCOLATE

Entre as sobremesas de origem francesa mais apreciadas no mundo, a musse tem uma textura cremosa e aerada inconfundível. A versão doce, de chocolate, é simples de preparar e garante elogios. Clique aqui para ver a receita completa da confeiteira Thaís Gonçalves.  
Musse de chocolate por Thaís Gonçalves (Jogí Confiserie)
Musse de chocolate  Crédito: Henrique Herzog

2 - COOKIE COM PEDAÇOS DE CHOCOLATE

Cookies estão em alta na confeitaria e esse clássico biscoito americano não é dos mais difíceis de fazer. Para preparar os seus sem errar, clique aqui para ler seis dicas da chef Karyne Iancoski e uma saborosa receita da guloseima com pedaços de chocolate
Cookie com gotas de chocolate
Cookie com pedaços de chocolate Crédito: Guto Souza

3 - BOLO DE FRIGIDEIRA

Quando juntamos a fome com a falta de tempo ou de paciência para elaborar algo, receitas rápidas de frigideira são uma ótima opção. Até bolo de chocolate dá pra fazer sem forno! Sugerimos um que fica pronto em menos de meia hora e é coberto com uma calda deliciosa, bem fácil de fazer. Clique aqui para ver a receita completa
Bolo de frigideira de chocolate com ganache
Bolo de frigideira de chocolate com ganache Crédito: Tramontina/Divulgação

4 - BOLO DE CANECA

Deu vontade de comer um bolo doce fresquinho, bem chocolatudo, mas você não quer esperar muito até ficar pronto? Com um micro-ondas e alguns ingredientes básicos, dá para preparar um em cinco minutos. Clique aqui para ver a receita completa
Receita de bolo de caneca com cobertura de chocolate
Bolo de caneca com cobertura de chocolate Crédito: Estúdio Gastronômico Luna Garcia

5 - FONDANT AU CHOCOLAT

Gosta de petit gateau? Então prepare-se para esta receita de fondant au chocolat, que é um bolo de chocolate, digamos, derretido. Ele lembra um brownie de interior bem úmido, só que mais molhadinho e é servido quente (fica ótimo com sorvete). Ficou curioso? Clique aqui para ver a receita completa.
Fondant au chocolat
Fondant au chocolat Crédito: Tramontina/Divulgação
Veja mais receitas em leia.ag/receitas.

Veja Também

Ovo de Páscoa de coxinha? Veja versão salgada criada no ES

Conheça 5 ovos de chocolate e comidinhas inspiradas na Páscoa

Pavê de chocolate: sobremesa fácil de fazer e que todo mundo gosta!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

culinaria Gastronomia Receitas Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de assalto e roubo de R$ 630 mil em joalheria de Aracruz é preso
Evento "Brasil Sob Ameaça" será realizado em Vitória
Encontro nacional de segurança em Vitória vai debater efeitos da violência na economia
Imagem de destaque
5 eixos temáticos que podem cair na redação do Enem em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados