De bolo a cookie, confira 5 receitas fáceis com chocolate

1 - MUSSE DE CHOCOLATE
Entre as sobremesas de origem francesa mais apreciadas no mundo, a musse tem uma textura cremosa e aerada inconfundível. A versão doce, de chocolate, é simples de preparar e garante elogios. Clique aqui para ver a receita completa da confeiteira Thaís Gonçalves.
2 - COOKIE COM PEDAÇOS DE CHOCOLATE
Cookies estão em alta na confeitaria e esse clássico biscoito americano não é dos mais difíceis de fazer. Para preparar os seus sem errar, clique aqui para ler seis dicas da chef Karyne Iancoski e uma saborosa receita da guloseima com pedaços de chocolate.
3 - BOLO DE FRIGIDEIRA
Quando juntamos a fome com a falta de tempo ou de paciência para elaborar algo, receitas rápidas de frigideira são uma ótima opção. Até bolo de chocolate dá pra fazer sem forno! Sugerimos um que fica pronto em menos de meia hora e é coberto com uma calda deliciosa, bem fácil de fazer. Clique aqui para ver a receita completa.
4 - BOLO DE CANECA
Deu vontade de comer um bolo doce fresquinho, bem chocolatudo, mas você não quer esperar muito até ficar pronto? Com um micro-ondas e alguns ingredientes básicos, dá para preparar um em cinco minutos. Clique aqui para ver a receita completa.
5 - FONDANT AU CHOCOLAT
Gosta de petit gateau? Então prepare-se para esta receita de fondant au chocolat, que é um bolo de chocolate, digamos, derretido. Ele lembra um brownie de interior bem úmido, só que mais molhadinho e é servido quente (fica ótimo com sorvete). Ficou curioso? Clique aqui para ver a receita completa.
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