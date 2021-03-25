Festival da Torta Capixaba acontecerá novamente por delivery

Torta capixaba feita pela marisqueira Simone Leal na Ilha das Caieiras Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo AG

Devido às restrições da quarentena, um dos eventos gastronômicos mais tradicionais da Semana Santa no Estado acontecerá exclusivamente por delivery. Realizado em Vitória entre os dias 1º e 4 de abril, o 17º Festival da Torta Capixaba reunirá sete restaurantes e 14 expositores da Ilha das Caieiras com entregas do prato via aplicativo.

Os pedidos poderão ser feitos pelo app Shipp, que estreou como parceiro do evento em 2020, no início da pandemia de Covid-19. Diferentemente das edições anteriores, em que a torta era vendida em barraquinhas e nos principais restaurantes da comunidade, o prato não poderá ser oferecido para viagem.

Neste festival, estarão disponíveis no app quatro opções de torta: a tradicional de 1kg, feita com siri, sururu, bacalhau, ostra, palmito e camarão (R$ 130); a tradicional de 500g (R$ 65); a de bacalhau com palmito de 1kg (R$ 130); e a de bacalhau com palmito de 500g (R$ 65).

RESTAURANTES E EXPOSITORES

Os restaurantes participantes nesta edição são: Mais Sabor, Ilha Bella, Pirão da Ilha, Rei da Moqueca, Moquecaria Teresão, Sabor da Ilha e Moquecaria da Ilha.

Simone Leal, Joelma Lyrio, Lucimeire Barbosa, Bruna Rocha, Janaína Madeira, Alexsandra Borges, Marilene Augusto, Iasmin de Andrade, Leonora Bravim, Eduardo Rocha, Rosana Pereira, Tatiana Valeska, Luzia Helena e Barraca da Gracy compõem a lista de expositores.