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Chef da Ilha das Caieiras cria torta em homenagem a Maria Ortiz

Eliana Santos, do Beco do Siri, já aceita encomendas do prato. Veja também: novo Daju Bistrô, lançamentos na Johnny Rockets e abertura do Enjoy Fit Food
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

25 fev 2021 às 18:30

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 18:30

Torta Capixaba produzida por Eliana Santos do restaurante Beco do Siri na Ilha das Caieiras
Eliana Santos comanda o Beco do Siri e criou uma nova versão da torta capixaba Crédito: Vitor Jubini
Principal reduto da torta capixaba no Estado, a Ilha das Caieiras acaba de ganhar uma nova versão do prato. A receita, mais encorpada e levemente picante, é uma homenagem da chef Eliana Santos, do restaurante Beco do Siri, à heroína capixaba Maria Ortiz.
"Minha inspiração é a força dela", conta Eliana ao relembrar a personagem histórica que liderou a expulsão de corsários holandeses de Vitória em 1625. Feita sob encomenda e servida também no restaurante, a torta Maria Ortiz contém lambreta e páprica picante além dos ingredientes tradicionais. 

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O prato sai em diversos tamanhos, que custam de R$ 10 (100g) até R$ 200 (para 4 pessoas, com acompanhamentos). Fundado em 1997, o Beco do Siri reabriu este mês após ficar 1 ano fechado para atendimento presencial. O funcionamento é de terça a domingo, a partir das 10h. Rua Felicidade Correia dos Santos, 1063. Delivery: (27) 98848-5249 e 99760-2415. 

BISTRÔ REABERTO E NOVINHO EM FOLHA

Referência em cozinha brasileira afetiva na Capital, o Daju Bistrô (R. Desemb. Demerval Lyrio, 121, Mata da Praia) voltou a funcionar no último sábado (20) com o ambiente repaginado e mais amplo. Além do projeto arquitetônico, assinado por Eduardo Trigo, a casa  trouxe novidades no cardápio, no horário de funcionamento e na identidade visual.

Novo Daju Bistrô

O Risoni caipira (R$ 47), o Macarrão do interior (R$ 42) e a Costela na prensa (R$ 58) estrearam na cozinha, e o Balcão do Desapego no salão, com louças, cerâmicas e panelinhas do acervo da chef Júlia Faria disponíveis para venda. Horários: de terça a sexta, das 11h às 14h30, e sábado e domingo até 15h. Em breve, o bistrô também abrirá à noite. (27) 3324-0565.

5 LANÇAMENTOS EM CARTAZ

Novidades não param de chegar aos restaurantes de Vitória. Na hamburgueria Johnny Rockets, cinco receitas inéditas entraram em cartaz e ficarão no menu até 2/05. Uma delas é o Marinara Crispy Cheese Burger, no brioche com hambúrguer, queijo à milanesa, molho marinara, manjericão e maionese grill (a partir de R$ 24,90).
Marinara Crispy Cheeseburger da hamburgueria Johnny Rockets, no Shopping Vitória
O Marinara Crispy acaba de chegar à rede Johnny Rockets Crédito: ZM Photo
Também são lançamentos o The Giant Dog, hot dog com salsicha de 50cm, molho gorgonzola e bacon picado (a partir de R$ 36,90), e o Shake Abacaxi com Coco (R$ 28). Área Gourmet Place do Shopping Vitória, Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá. (27) 3010-3541.

NOVO ESPAÇO DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Quiches, saladas, sucos, smoothies e outras opções com pegada saudável, voltadas também para pessoas com restrição alimentar, estão no menu do Enjoy Fit Food, que será aberto sábado (27) dentro do Crossfit Crown, no Shopping Vila Velha. “Atendíamos apenas por encomendas e em eventos. Agora estamos realizando um sonho e abrindo nosso espaço físico”, afirma a advogada Gabriela Loureiro, sócia no empreendimento com a nutricionista Karla Cypreste. Mais informações: @enjoyfitfood_.
Clique aqui para ler as colunas anteriores e acompanhe mais notícias em leia.ag/gastronomia.

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