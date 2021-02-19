Novos bares e até rodízio: 4 dicas para quem ama comida de boteco

PARA COMER E REPETIR

No Velho Johnny, aberto há menos de três meses em Jardim Camburi, a comida de boteco divide espaço com massas caseiras e risotos. Quem comanda a cozinha é Durval Lacerda, um dos chefs do extinto Smoke Bar, que marcou a boemia do bairro com iguarias defumadas artesanalmente, embutidos de produção própria e petiscos incomuns como o ravióli frito, que está no cardápio da casa (R$ 25,90/10 unidades). O bolinho de rabada empanado com panko (R$ 25,90/6 unidades) e o fígado com jiló à moda mineira (R$ 22,90) são campeões de pedidos. De terça a sábado a partir das 16h e domingo a partir das 10h. Rua Domingos Póvoa Lemos, 206, em frente à Acacci, Vitória. FOTO: Vitor Jubini

Outra novidade para os botequeiros em Jardim Camburi é o Point dos Primos, que tem como especialidade clássicos da cozinha de boteco: rabada com batata e agrião (R$ 17,90/foto), moela (R$ 14,90), bolinho de arroz com queijo e linguiça calabresa (R$ 10,90 cada um), torresmo (R$ 5 a tira), entre outros. O tradicional churrasquinho também marca presença, assim como o pão de alho com recheios variados. De quarta a sábado, a partir das 17h. Rua Carlos Lindenberg, 40, loja 7, Vitória. FOTO: Ezila Medeiros

Aberto no início de janeiro, o Puxadinho Bar fica em uma esquina de Itapuã, com mesas ao ar livre, chope artesanal capixaba nas torneiras e cervejas em long neck e garrafa de 600ml. Para acompanhar a bebida, são servidos espetinhos (boi, frango, coração, misto, carneiro, filé e medalhão/a partir de R$ 8) e frituras, como kiéber de frango (R$ 53/foto) e bolinho de bacalhau (R$ 42). De segunda a sábado, a partir das 17h30. Rua Goiânia, 111, esquina com José Pinto Vieira, Vila Velha. FOTO: Puxadinho/Divulgação