Novos bares e até rodízio: 4 dicas para quem ama comida de boteco

A cozinha boêmia segue encantando os bons de copo na Grande Vitória, que ganharam nos últimos meses novas opções tentadoras para acompanhar seus goles. Reunimos quatro delas abaixo, em um cardápio que inclui os melhores companheiros da cerveja gelada: frituras, espetinhos, ensopados e aperitivos. Escolha o seu e programe-se!
PARA COMER E REPETIR
No Velho Johnny, aberto há menos de três meses em Jardim Camburi, a comida de boteco divide espaço com massas caseiras e risotos. Quem comanda a cozinha é Durval Lacerda, um dos chefs do extinto Smoke Bar, que marcou a boemia do bairro com iguarias defumadas artesanalmente, embutidos de produção própria e petiscos incomuns como o ravióli frito, que está no cardápio da casa (R$ 25,90/10 unidades). O bolinho de rabada empanado com panko (R$ 25,90/6 unidades) e o fígado com jiló à moda mineira (R$ 22,90) são campeões de pedidos. De terça a sábado a partir das 16h e domingo a partir das 10h. Rua Domingos Póvoa Lemos, 206, em frente à Acacci, Vitória. FOTO: Vitor Jubini
Outra novidade para os botequeiros em Jardim Camburi é o Point dos Primos, que tem como especialidade clássicos da cozinha de boteco: rabada com batata e agrião (R$ 17,90/foto), moela (R$ 14,90), bolinho de arroz com queijo e linguiça calabresa (R$ 10,90 cada um), torresmo (R$ 5 a tira), entre outros. O tradicional churrasquinho também marca presença, assim como o pão de alho com recheios variados. De quarta a sábado, a partir das 17h. Rua Carlos Lindenberg, 40, loja 7, Vitória. FOTO: Ezila Medeiros
Aberto no início de janeiro, o Puxadinho Bar fica em uma esquina de Itapuã, com mesas ao ar livre, chope artesanal capixaba nas torneiras e cervejas em long neck e garrafa de 600ml. Para acompanhar a bebida, são servidos espetinhos (boi, frango, coração, misto, carneiro, filé e medalhão/a partir de R$ 8) e frituras, como kiéber de frango (R$ 53/foto) e bolinho de bacalhau (R$ 42). De segunda a sábado, a partir das 17h30. Rua Goiânia, 111, esquina com José Pinto Vieira, Vila Velha. FOTO: Puxadinho/Divulgação
No Bar.Bosa Comida & Cerveja, o rodízio de petiscos é uma opção às terças e quartas, das 18h às 22h. O cliente paga R$ 35 (valor individual) e come à vontade aipim e polenta fritos, canjiquinha, pipoca de torresmo, linguiça acebolada, fígado com jiló, batata calabresa, pastel de vento, conservas variadas, moela e o famoso caldinho de feijão da casa. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 630, loja 5, República, Vitória. FOTO: Bar.bosa/Divulgação