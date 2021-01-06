IPA também é cerveja de verão? Conheça 3 versões mais refrescantes

IPA: o estilo mais amargo também é uma excelente pedida para dias de calor Crédito: Shutterstock

Cerveja é a bebida oficial do verão, concorda? Socializável e refrescante, ela combina muito bem com a estação mais quente do ano. Mas aposto que a primeira associação que você faz quando pensa em cervejas de verão é com as Pilsen e com as American Lagers. Acertei?

Pois saiba que o estilo mais amargo e amado por muitos também é uma excelente pedida para dias de calor. Várias versões das India Pale Ale (IPAs) apresentam carbonatação mais alta e final mais seco, o que as torna mais leves e refrescantes, bem a cara do verão.

Essas variações da IPA tradicional também "cansam menos" o paladar e tendem a ter drinkability mais alta. Além disso, a adição de frutas ou mesmo a escolha dos lúpulos de cada receita podem levar um frescor a mais para a cerveja. Notas cítricas ajudam muito nessa bossa.

Ou seja: nem toda IPA é sinônimo de amargor extremo e de teor alcoólico nas alturas. Você pode escolher uma (ou várias) versões mais refrescantes desse estilo.

Trago abaixo algumas dessas IPAs mais leves e inovadoras, acompanhadas de sugestões de rótulos que vale a pena apreciar neste verão. Minha seleção inclui cervejas regionais, nacionais e internacionais. Confira!

Da esq. para a direita: cervejas Brut IPA, Session IPA e New England IPA Crédito: Divulgação

SESSION IPA

Tem menos amargor, mais sabor e muito mais frescor. A fórmula das Session IPAs caiu no gosto dos brasileiros. Além de tudo, é uma IPA menos alcoólica (a graduação média vai de 4,5% a 5%) e alcança a tão sonhada drinkability , ou seja, é muito mais fácil de beber e agradar. Com tanta leveza, fica mais fácil perceber o frescor de que precisamos para enfrentar o calorão.

, ou seja, é muito mais fácil de beber e agradar. Com tanta leveza, fica mais fácil perceber o frescor de que precisamos para enfrentar o calorão. SUGESTÕES: Eisenbahn Session IPA Hilda, Mestra Rhay 5 Session IPA, GunBeer Session IPA.

BRUT IPA

Meu estilo favorito de IPA no momento leva esse nome em associação a espumantes e vinhos. Criadas em São Francisco (EUA), as Brut IPAs são cervejas extremamente secas, têm corpo leve e são em maioria translúcidas. A secura deve-se ao uso de enzimas (no caso, amilase) em uma IPA "normal" para remover todo o açúcar do mosto. Logo, é uma cerveja sem açúcar residual. Bacana, né? Neste estilo, as notas de aroma são ainda mais perceptíveis.

SUGESTÕES: Bodebrown Brut IPA El Dorado, Japas Cervejaria Shiso Brut IPA, Lohn Gravity Brut IPA.

NEW ENGLAND IPA

Apesar de ser mais encorpada e turva do que nosso verão pede, a famosa variação de IPA originária de Vermont, nos EUA, tem teor alcoólico relativamente menor que o das IPAs tradicionais. Também conhecida como Hazy IPA ("IPA turva", em tradução, devido à coloração), as NEIPAs têm como ponto forte sabor e aroma de frutas tropicais. O amargor é menos presente e mais equilibrado. Nesse tipo de IPA, é comum a adição de lúpulo no final da fervura do mosto, o que garante uma cerveja mais aromática e menos amarga.

SUGESTÕES: Trarko New England IPA, Brewdog Hazy Jane IPA, Três Torres Arcadiana New England IPA.

