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IPA também é cerveja de verão? Conheça 3 versões mais refrescantes

Session IPA, Brut IPA e New England IPA são vertentes leves e inovadoras do estilo cervejeiro conhecido pelo intenso amargor

Públicado em 

06 jan 2021 às 06:00
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa

Cerveja IPA e lúpulo
IPA: o estilo mais amargo também é uma excelente pedida para dias de calor  Crédito: Shutterstock
Cerveja é a bebida oficial do verão, concorda? Socializável e refrescante, ela combina muito bem com a estação mais quente do ano. Mas aposto que a primeira associação que você faz quando pensa em cervejas de verão é com as Pilsen e com as American Lagers. Acertei?
Pois saiba que o estilo mais amargo e amado por muitos também é uma excelente pedida para dias de calor. Várias versões das India Pale Ale (IPAs) apresentam carbonatação mais alta e final mais seco, o que as torna mais leves e refrescantes, bem a cara do verão.

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Essas variações da IPA tradicional também "cansam menos" o paladar e tendem a ter drinkability mais alta. Além disso, a adição de frutas ou mesmo a escolha dos lúpulos de cada receita podem levar um frescor a mais para a cerveja. Notas cítricas ajudam muito nessa bossa.
Ou seja: nem toda IPA é sinônimo de amargor extremo e de teor alcoólico nas alturas. Você pode escolher uma (ou várias) versões mais refrescantes desse estilo.
Trago abaixo algumas dessas IPAs mais leves e inovadoras, acompanhadas de sugestões de rótulos que vale a pena apreciar neste verão. Minha seleção inclui cervejas regionais, nacionais e internacionais. Confira! 
Cervejas IPA refrescantes sugeridas para o verão pela colunista Taynã Feitosa
Da esq. para a direita: cervejas Brut IPA, Session IPA e New England IPA  Crédito: Divulgação
  • SESSION IPA 
  • Tem menos amargor, mais sabor e muito mais frescor. A fórmula das Session IPAs caiu no gosto dos brasileiros. Além de tudo, é uma IPA menos alcoólica (a graduação média vai de 4,5% a 5%) e alcança a tão sonhada drinkability, ou seja, é muito mais fácil de beber e agradar. Com tanta leveza, fica mais fácil perceber o frescor de que precisamos para enfrentar o calorão.
  • SUGESTÕES: Eisenbahn Session IPA Hilda, Mestra Rhay 5 Session IPA, GunBeer Session IPA.
  • BRUT IPA 
  • Meu estilo favorito de IPA no momento leva esse nome em associação a espumantes e vinhos. Criadas em São Francisco (EUA), as Brut IPAs são cervejas extremamente secas, têm corpo leve e são em maioria translúcidas. A secura deve-se ao uso de enzimas (no caso, amilase) em uma IPA "normal" para remover todo o açúcar do mosto. Logo, é uma cerveja sem açúcar residual. Bacana, né? Neste estilo, as notas de aroma são ainda mais perceptíveis.
  • SUGESTÕES: Bodebrown Brut IPA El Dorado, Japas Cervejaria Shiso Brut IPA, Lohn Gravity Brut IPA.
  • NEW ENGLAND IPA 
  • Apesar de ser mais encorpada e turva do que nosso verão pede, a famosa variação de IPA originária de Vermont, nos EUA, tem teor alcoólico relativamente menor que o das IPAs tradicionais. Também conhecida como Hazy IPA ("IPA turva", em tradução, devido à coloração), as NEIPAs têm como ponto forte sabor e aroma de frutas tropicais. O amargor é menos presente e mais equilibrado. Nesse tipo de IPA, é comum a adição de lúpulo no final da fervura do mosto, o que garante uma cerveja mais aromática e menos amarga.
  • SUGESTÕES: Trarko New England IPA, Brewdog Hazy Jane IPA, Três Torres Arcadiana New England IPA.
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Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

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