Pão de liquidificador: 4 receitas rápidas para o lanche da tarde

Publicado em 17 de março de 2026 às 17:56
Nada como preparar um pão de liquidificador em casa quando bate a vontade de comer algo fresquinho sem complicação. A praticidade desse tipo de preparo conquista justamente por não exigir técnicas difíceis, além de permitir combinações variadas que agradam em qualquer momento do dia. Seja para acompanhar um café ou montar um lanche rápido, essas opções são ideais para quem quer sabor com agilidade. Confira quatro receitas e escolha a sua favorita para fazer!
No liquidificador, coloque o leite morno, os ovos, o açúcar, o sal e o óleo. Bata por cerca de 1 minuto até ficar homogêneo. Depois, acrescente o fermento biológico seco e bata rapidamente apenas para misturar. Em seguida, transfira a mistura para uma tigela e adicione a farinha de trigo aos poucos, mexendo com colher até formar uma massa lisa e levemente pegajosa. Não precisa sovar.
Despeje a massa em uma forma de pão untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. A massa deve ocupar cerca de metade da forma. Cubra com pano limpo e deixe descansar por aproximadamente 40 minutos em local morno, até dobrar de volume. Após, leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos, até a superfície ficar dourada. Retire do forno, espere amornar e desenforme.
Bata no liquidificador a cenoura, o leite, os ovos, o açúcar, o sal e o óleo por 2 minutos até ficar bem liso. Em seguida, adicione o fermento e bata rapidamente. Transfira para uma tigela, misture a farinha de trigo aos poucos até formar uma massa cremosa. Após, coloque em forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Cubra com um pano e deixe crescer por 40 minutos. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos. Retire do forno, espere amornar e desenforme.
No liquidificador, coloque o leite morno, os ovos, o óleo, o sal e o açúcar. Bata por cerca de 1 minuto até formar uma mistura lisa. Depois, adicione o fermento biológico seco e bata rapidamente apenas para incorporar.
Transfira para uma tigela e acrescente a farinha de trigo aos poucos, mexendo com colher até obter uma massa cremosa, mais firme que massa de bolo, porém ainda fácil de misturar. Em seguida, misture o fermento químico em pó, o presunto, o queijo muçarela e o orégano, mexendo bem para distribuir os pedaços por toda a massa.
Despeje em uma forma de pão untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. A massa deve ocupar até dois terços da forma. Cubra com pano e deixe descansar por cerca de 30 a 40 minutos em local morno, até crescer visivelmente. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, até o topo ficar bem dourado e firme ao toque. Retire do forno, espere amornar e desenforme antes de cortar em fatias.
Bata no liquidificador a batata, o leite, os ovos, o óleo, o sal e o açúcar até ficar cremoso. Depois, adicione o fermento e bata levemente. Transfira para uma tigela e acrescente a farinha de trigo, misturando até obter uma massa macia.
Despeje em uma forma de pão untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. A massa deve ocupar até dois terços da forma. Cubra com pano e deixe descansar por cerca de 30 a 40 minutos em local morno, até crescer visivelmente. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, até o topo ficar bem dourado e firme ao toque. Retire do forno, espere amornar e desenforme antes de cortar em fatias.
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