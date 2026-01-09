Torta de liquidificador vegetariana: 3 receitas práticas para o jantar

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 19:50
Práticas e versáteis, as tortas de liquidificador são a solução perfeita para quem quer um jantar rápido e cheio de sabor, até mesmo para os adeptos da dieta vegetariana. Isso porque, além das versões tradicionais, há opções livres de ingredientes de origem animal que são igualmente gostosas e acessíveis, permitindo utilizar o que você já tem em casa para uma refeição simples e nutritiva. Abaixo, confira algumas receitas:
Massa
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue rapidamente. Adicione o palmito e refogue por 2 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, bata o leite vegetal, o óleo de girassol e o sal. Adicione a farinha de trigo aos poucos e bata até obter uma massa lisa e homogênea.
Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente. Após, despeje metade da massa em um refratário untado com óleo de girassol e enfarinhado com farinha de trigo. Espalhe o recheio de palmito por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180ºC até a torta ficar dourada e firme. Sirva em seguida.
Massa
Recheio
Em um liquidificador, bata o leite de aveia, o óleo de girassol e as farinhas até obter uma massa lisa e homogênea. Transfira para um recipiente, adicione o fermento químico e misture delicadamente. Acrescente a cenoura, o brócolis, a cebola, o alho e a salsinha e mexa para incorporar.
Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Despeje em uma forma untada com óleo de girassol e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180ºC até a torta ficar dourada e firme. Sirva em seguida.
Massa
Recheio
Em um recipiente, coloque a proteína de soja, cubra com a água quente e deixe hidratar por 10 minutos. Escorra a água, apertando com as mãos para retirar todo o excesso de líquido e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o alho e refogue rapidamente. Junte a proteína de soja hidratada e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue por 5 minutos e desligue o fogo. Reserve.
Em um liquidificador, bata o leite vegetal, o óleo de girassol, o sal e o suco de limão até misturar bem. Acrescente a farinha de trigo aos poucos e bata até obter uma massa lisa e homogênea. Por último, adicione o fermento químico e misture delicadamente. Despeje metade da massa em uma forma untada com óleo de girassol e enfarinhada com farinha de trigo. Espalhe o recheio de proteína de soja por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 45 minutos. Sirva em seguida.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta