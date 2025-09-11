Editorias do Site
4 receitas vegetarianas de empadão

Aprenda a preparar opções deliciosas e sem ingredientes de origem animal

Imagem de perfil de Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 13:38

Empadão de palmito (Imagem: ArtbyPixel | Shutterstock)
Se você segue a dieta vegetariana ou deseja experimentar alguns de seus pratos, vai adorar estas 4 receitas de empadão vegetariano. Isso porque, além de serem práticas de preparar, elas permitem combinações variadas de recheios, perfeitas para o almoço, lanche da tarde ou até o jantar. E mais: são nutritivas, saborosas e ideais para agradar até os paladares mais exigentes. Confira!

Empadão de palmito

Ingredientes

Massa

  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá defarinha de aveia
  • 1/2 colher de chá desal
  • 1/4 de colher de chá deaçafrão
  • 1/2 colher de sopa deorégano
  • 1/2 xícara de chá deazeite de oliva
  • 1/4 de xícara de chá de água
  • Azeite de oliva para untar e pincelar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

  • 2 xícaras de chá de palmito picado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo, a farinha de aveia, o sal, o açafrão e o orégano. Adicione o azeite de oliva e mexa até obter uma farofa. Acrescente a água gelada aos poucos e misture até obter uma massa homogênea. Modele no formato de uma bola, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos.

Após, reserve um pedaço da massa para cobrir o empadão. Abra o restante com um rolo e forre uma assadeira de fundo removível, previamente untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo. Preencha o fundo e as laterais da forma e reserve.

Recheio e montagem

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure a cebola. Adicione o palmito e os tomates e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Aguarde amornar e disponha o recheio sobre a massa na forma. Cubra com a massa reservada, fechando bem as bordas, e pincele com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

Empadão de legumes

Ingredientes

Massa

  • 1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 100 ml de óleo de girassol
  • 1/2 xícara de chá de água gelada
  • 1 pitada de sal
  • Azeite de oliva para untar e pincelar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 1 abobrinha ralada
  • 1/2 xícara de chá de ervilha
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de grão-de-bico, a farinha de trigo e o sal. Acrescente o óleo de girassol e a água gelada aos poucos, sovando até obter uma homogênea. Modele no formato de uma bola, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos.

Após, reserve um pedaço da massa para cobrir o empadão. Abra o restante com um rolo e forre uma assadeira de fundo removível, previamente untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo. Preencha o fundo e as laterais da forma e reserve.

Recheio e montagem

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente a cenoura, a abobrinha e a ervilha e refogue até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Aguarde amornar e disponha o recheio sobre a massa na forma. Cubra com a massa reservada, fechando bem as bordas, e pincele com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

Empadão de proteína de soja (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Empadão de proteína de soja

Ingredientes

Massa

  • 200 g de farinha de aveia
  • 300 g de batata-doce descascada, cozida e amassada
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • Azeite de oliva para untar e pincelar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

Recheio

  • 2 xícaras de chá de proteína de soja texturizada hidratada
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde
  • 1/2 xícara de chá de ervilha
  • 1 colher de sopa de molho de tomate
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a batata-doce com a farinha de aveia, o azeite de oliva e o sal até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e mexa para incorporar. Divida a massa em duas partes. Com uma, abra com um rolo e forre uma assadeira de fundo removível, previamente untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de aveia. Preencha o fundo e as laterais da forma e reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a proteína de soja e mexa. Acrescente a cenoura, o milho-verde e a ervilha. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte o molho de tomate e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e coloque o cheiro-verde. Aguarde amornar e disponha o recheio sobre a massa na forma. Cubra com a massa reservada, fechando bem as bordas com um garfo, e pincele com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

Empadão de abóbora

Ingredientes

Massa

  • 2 xícaras de chá de farinha de arroz integral
  • 1 pitada de sal
  • 1/2 xícara de chá de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • Azeite de oliva para untar e pincelar
  • Farinha de arroz para enfarinhar

Recheio

  • 1 xícara de chá de cebola descascada e picada
  • 2 colheres de sopa de alho descascado e picado
  • 2 xícaras de chá de abóbora descascada e ralada
  • 1 xícara de chá de abobrinha ralada
  • 1 xícara de chá de alho-poró fatiado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal a gosto

Creme

  • 1 xícara de chá de tofu
  • 1/2 xícara de chá de folhas de manjericão
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 dente de alho descascado e amassado

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de arroz, o sal e o azeite de oliva até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e mexa para incorporar. Divida a massa em duas partes. Com uma, abra com um rolo e forre uma assadeira de fundo removível, previamente untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de arroz. Preencha o fundo e as laterais da forma e reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Junte a abóbora, a abobrinha e o alho-poró e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e desligue o fogo. Reserve.

Creme e montagem

Em um liquidificador, bata o tofu, as folhas de manjericão, o azeite de oliva, o sal, a pimenta-do-reino e o alho até formar um creme. Despeje sobre os legumes reservados e mexa para incorporar. Após, disponha o recheio sobre a massa na forma. Cubra com a massa reservada, fechando bem as bordas, e pincele com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

