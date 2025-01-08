4 quiches proteicas para melhorar o ganho de massa muscular

As quiches proteicas são opções saudáveis e deliciosas para quem busca aumentar a ingestão de proteínas de forma prática. Incorporar essas receitas na dieta pode auxiliar no ganho de massa muscular, fornecendo os nutrientes necessários para a recuperação e crescimento dos músculos. Além disso, as quiches podem ser preparadas com diversos ingredientes, adaptando-se às preferências individuais.
Pensando nisso, selecionamos quatro receitas de quiches proteicas para você incluir na dieta e turbinar os seus resultados no treino. Confira:
Quiche proteica de frango com palmito
Ingredientes:
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de grão-de-bico
- 4 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1 ovo
- 3 colheres de sopa de leite
- Azeite para untar
Recheio
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 200 g de peito de frango cozido e desfiado
- 350 g de palmito picado
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1 cebola descascada e picada
- 1 colher de sopa de vinho branco seco
- Sal a gosto
Cobertura
- 4 ovos
- 1 xícara de chá de queijo muçarela ralado
- 250 g de creme de leite
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o ovo, o azeite, o leite, a farinha de grão-de-bico e o fermento químico. Misture até obter uma massa homogênea. Após, unte uma forma com fundo removível com azeite e disponha a massa sobre ela. Cubra o fundo e as laterais e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango, o palmito e o tomate e refogue por 4 minutos. Junte o sal e o vinho e cozinhe até evaporar. Desligue o fogo, aguarde esfriar e disponha sobre a massa. Reserve.
Em um liquidificador, coloque os ovos e bata por 3 minutos. Coloque o creme de leite e o queijo e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Despeje a mistura sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Sirva em seguida.
Quiche proteica de grão-de-bico
Ingredientes:
- 500 g de grão-de-bico cozido
- 1 ovo
- 4 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 2 alhos-porós cortados em rodelas
- 1 colher de sopa de tomilho
- 300 ml de creme de leite
- 100 g de queijo de cabra ralado
- 1 ovo
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o grão-de-bico, metade do azeite, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter uma massa. Transfira para uma assadeira com fundo removível untada com azeite e forre o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 10 minutos. Retire do forno e reserve.
Em uma frigideira, coloque o restante do azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e o alho-poró e refogue por 5 minutos. Acrescente o sal e o tomilho e misture. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Junte o creme de leite, o queijo de cabra e o ovo e mexa para incorporar. Despeje a mistura sobre a massa e leve novamente ao forno por 10 minutos. Sirva em seguida.
Quiche de atum
Ingredientes:
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de castanha
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 ovo
- 1 pitada de sal
- Azeite para untar
Recheio
- 2 latas de atum escorrido
- 200 g de creme de leite
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de ricota ralada
- 1 tomate cortado em rodelas
- Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a farinha de castanha e o azeite e mexa até obter uma farofa. Adicione o ovo e o sal e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra a massa com plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos. Após, retire da geladeira, abra a massa com a ajuda de um rolo e disponha em uma assadeira com fundo removível untada com azeite. Forre o fundo e as laterais e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 10 minutos. Retire do forno e reserve.
Em um recipiente, coloque o atum, o creme de leite, os ovos e a ricota. Misture e tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Despeje a mistura sobre a massa e decore com as rodelas de tomate. Salpique com orégano e leve novamente ao forno por 35 minutos. Sirva em seguida.
Quiche de tofu com lentilha
Ingredientes:
Massa
- 2 xícaras de chá de lentilhas germinadas
- 1/2 colher de chá de sal
- 2 colheres de sopa de azeite
- 6 castanhas-do-Pará
- 1/2 colher de chá de curry
- Azeite para untar
Recheio
- 280 g de tofu
- 1 colher de chá de sal
- 1 cenoura descascada e ralada
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 1 cebola descascada e picada
- 1/2 abobrinha descascada e ralada
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1 colher de sopa de mostarda
- 3 colheres de sopa de vinho branco seco
- Sal, azeite, salsinha, cebolinha e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque as lentilhas e leve ao fogo médio para cozinhar no vapor por 10 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira para um liquidificador. Adicione o restante dos ingredientes da massa e bata até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma forma com fundo removível com azeite e disponha a massa sobre ela. Cubra o fundo e as laterais e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 25 minutos. Retire do forno e reserve.
Em um recipiente, coloque o tofu e, com a ajuda de um garfo, amasse. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o vinho branco e cozinhe até reduzir. Acrescente o restante dos ingredientes do recheio e misture. Cozinhe por mais 5 minutos e desligue o fogo. Despeje a mistura sobre a massa e leve novamente ao forno por 15 minutos. Sirva em seguida.