Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recheios variados

4 quiches proteicas para melhorar o ganho de massa muscular

Aprenda a preparar receitas saborosas e nutritivos para turbinar os resultados do treino
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 13:20

Quiche proteica de frango com palmito (Imagem: photosimysia | Shutterstock)
Quiche proteica de frango com palmito Crédito: photosimysia | Shutterstock
As quiches proteicas são opções saudáveis e deliciosas para quem busca aumentar a ingestão de proteínas de forma prática. Incorporar essas receitas na dieta pode auxiliar no ganho de massa muscular, fornecendo os nutrientes necessários para a recuperação e crescimento dos músculos. Além disso, as quiches podem ser preparadas com diversos ingredientes, adaptando-se às preferências individuais.
Pensando nisso, selecionamos quatro receitas de quiches proteicas para você incluir na dieta e turbinar os seus resultados no treino. Confira:

Quiche proteica de frango com palmito

Ingredientes:
Massa
  • 2 xícaras de chá de farinha de grão-de-bico
  • 4 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 ovo
  • 3 colheres de sopa de leite
  • Azeite para untar
Recheio
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 200 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 350 g de palmito picado
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 colher de sopa de vinho branco seco
  • Sal a gosto

Veja Também

Aprenda a fazer quiche vegetariana sem glúten na air fryer

Cobertura
  • 4 ovos
  • 1 xícara de chá de queijo muçarela ralado
  • 250 g de creme de leite
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o ovo, o azeite, o leite, a farinha de grão-de-bico e o fermento químico. Misture até obter uma massa homogênea. Após, unte uma forma com fundo removível com azeite e disponha a massa sobre ela. Cubra o fundo e as laterais e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango, o palmito e o tomate e refogue por 4 minutos. Junte o sal e o vinho e cozinhe até evaporar. Desligue o fogo, aguarde esfriar e disponha sobre a massa. Reserve.
Em um liquidificador, coloque os ovos e bata por 3 minutos. Coloque o creme de leite e o queijo e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Despeje a mistura sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Sirva em seguida.

Quiche proteica de grão-de-bico

Ingredientes:
  • 500 g de grão-de-bico cozido
  • 1 ovo
  • 4 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 2 alhos-porós cortados em rodelas
  • 1 colher de sopa de tomilho
  • 300 ml de creme de leite
  • 100 g de queijo de cabra ralado
  • 1 ovo
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o grão-de-bico, metade do azeite, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter uma massa. Transfira para uma assadeira com fundo removível untada com azeite e forre o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 10 minutos. Retire do forno e reserve.
Em uma frigideira, coloque o restante do azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e o alho-poró e refogue por 5 minutos. Acrescente o sal e o tomilho e misture. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Junte o creme de leite, o queijo de cabra e o ovo e mexa para incorporar. Despeje a mistura sobre a massa e leve novamente ao forno por 10 minutos. Sirva em seguida.
Quiche de atum (Imagem: laksena | Shutterstock)
Quiche de atum Crédito: laksena | Shutterstock

Quiche de atum

Ingredientes:
Massa
  • 2 xícaras de chá de farinha de castanha
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 ovo
  • 1 pitada de sal
  • Azeite para untar
Recheio
  • 2 latas de atum escorrido
  • 200 g de creme de leite
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de ricota ralada
  • 1 tomate cortado em rodelas
  • Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a farinha de castanha e o azeite e mexa até obter uma farofa. Adicione o ovo e o sal e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra a massa com plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos. Após, retire da geladeira, abra a massa com a ajuda de um rolo e disponha em uma assadeira com fundo removível untada com azeite. Forre o fundo e as laterais e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 10 minutos. Retire do forno e reserve.
Em um recipiente, coloque o atum, o creme de leite, os ovos e a ricota. Misture e tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Despeje a mistura sobre a massa e decore com as rodelas de tomate. Salpique com orégano e leve novamente ao forno por 35 minutos. Sirva em seguida.

Veja Também

6 receitas de tortas de liquidificador para o fim de semana

Quiche de tofu com lentilha

Ingredientes:
Massa
  • 2 xícaras de chá de lentilhas germinadas
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 6 castanhas-do-Pará
  • 1/2 colher de chá de curry
  • Azeite para untar
Recheio
  • 280 g de tofu
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1/2 abobrinha descascada e ralada
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1 colher de sopa de mostarda
  • 3 colheres de sopa de vinho branco seco
  • Sal, azeite, salsinha, cebolinha e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque as lentilhas e leve ao fogo médio para cozinhar no vapor por 10 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira para um liquidificador. Adicione o restante dos ingredientes da massa e bata até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma forma com fundo removível com azeite e disponha a massa sobre ela. Cubra o fundo e as laterais e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 25 minutos. Retire do forno e reserve.
Em um recipiente, coloque o tofu e, com a ajuda de um garfo, amasse. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o vinho branco e cozinhe até reduzir. Acrescente o restante dos ingredientes do recheio e misture. Cozinhe por mais 5 minutos e desligue o fogo. Despeje a mistura sobre a massa e leve novamente ao forno por 15 minutos. Sirva em seguida.

Veja Também

5 receitas proteicas para fazer no liquidificador

5 saladas proteicas e refrescantes para os dias quentes

5 saladas ricas em proteínas para o verão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que o Brasil não é tão feliz quanto parece — e como a Finlândia lidera ranking mundial da felicidade
Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados