4 quiches proteicas para melhorar o ganho de massa muscular

Quiche proteica de frango com palmito Crédito: photosimysia | Shutterstock

As quiches proteicas são opções saudáveis e deliciosas para quem busca aumentar a ingestão de proteínas de forma prática. Incorporar essas receitas na dieta pode auxiliar no ganho de massa muscular, fornecendo os nutrientes necessários para a recuperação e crescimento dos músculos. Além disso, as quiches podem ser preparadas com diversos ingredientes, adaptando-se às preferências individuais.

Pensando nisso, selecionamos quatro receitas de quiches proteicas para você incluir na dieta e turbinar os seus resultados no treino. Confira:

Quiche proteica de frango com palmito

Ingredientes:

Massa

2 xícaras de chá de farinha de grão-de-bico

4 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 ovo

3 colheres de sopa de leite

Azeite para untar

Recheio

2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho descascados e picados

200 g de peito de frango cozido e desfiado

350 g de palmito picado

1 tomate sem sementes e picado

1 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de vinho branco seco

Sal a gosto

Cobertura

4 ovos

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

250 g de creme de leite

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o ovo, o azeite, o leite, a farinha de grão-de-bico e o fermento químico. Misture até obter uma massa homogênea. Após, unte uma forma com fundo removível com azeite e disponha a massa sobre ela. Cubra o fundo e as laterais e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango, o palmito e o tomate e refogue por 4 minutos. Junte o sal e o vinho e cozinhe até evaporar. Desligue o fogo, aguarde esfriar e disponha sobre a massa. Reserve.

Em um liquidificador, coloque os ovos e bata por 3 minutos. Coloque o creme de leite e o queijo e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Despeje a mistura sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Sirva em seguida.

Quiche proteica de grão-de-bico

Ingredientes:

500 g de grão-de-bico cozido

1 ovo

4 colheres de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

2 alhos-porós cortados em rodelas

1 colher de sopa de tomilho

300 ml de creme de leite

100 g de queijo de cabra ralado

1 ovo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o grão-de-bico, metade do azeite, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter uma massa. Transfira para uma assadeira com fundo removível untada com azeite e forre o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 10 minutos. Retire do forno e reserve.

Em uma frigideira, coloque o restante do azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e o alho-poró e refogue por 5 minutos. Acrescente o sal e o tomilho e misture. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Junte o creme de leite, o queijo de cabra e o ovo e mexa para incorporar. Despeje a mistura sobre a massa e leve novamente ao forno por 10 minutos. Sirva em seguida.

Quiche de atum Crédito: laksena | Shutterstock

Quiche de atum

Ingredientes:

Massa

2 xícaras de chá de farinha de castanha

2 colheres de sopa de azeite

1 ovo

1 pitada de sal

Azeite para untar

Recheio

2 latas de atum escorrido

200 g de creme de leite

3 ovos

1 xícara de chá de ricota ralada

1 tomate cortado em rodelas

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a farinha de castanha e o azeite e mexa até obter uma farofa. Adicione o ovo e o sal e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra a massa com plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos. Após, retire da geladeira, abra a massa com a ajuda de um rolo e disponha em uma assadeira com fundo removível untada com azeite. Forre o fundo e as laterais e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 10 minutos. Retire do forno e reserve.

Em um recipiente, coloque o atum, o creme de leite, os ovos e a ricota. Misture e tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Despeje a mistura sobre a massa e decore com as rodelas de tomate. Salpique com orégano e leve novamente ao forno por 35 minutos. Sirva em seguida.

Quiche de tofu com lentilha

Ingredientes:

Massa

2 xícaras de chá de lentilhas germinadas

1/2 colher de chá de sal

2 colheres de sopa de azeite

6 castanhas-do-Pará

1/2 colher de chá de curry

Azeite para untar

Recheio

280 g de tofu

1 colher de chá de sal

1 cenoura descascada e ralada

3 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e picada

1/2 abobrinha descascada e ralada

1 tomate sem sementes e picado

1 colher de sopa de mostarda

3 colheres de sopa de vinho branco seco

Sal, azeite, salsinha, cebolinha e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque as lentilhas e leve ao fogo médio para cozinhar no vapor por 10 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira para um liquidificador. Adicione o restante dos ingredientes da massa e bata até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma forma com fundo removível com azeite e disponha a massa sobre ela. Cubra o fundo e as laterais e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 25 minutos. Retire do forno e reserve.