5 saladas proteicas e refrescantes para os dias quentes

Salada de frango com abacate e rúcula Crédito: Shutterstock

No calor dos dias ensolarados, uma alimentação leve e nutritiva torna-se essencial. Assim, as saladas surgem como aliadas perfeitas para satisfazer o paladar e fornecer os nutrientes necessários.

Em especial, as opções proteicas e refrescantes destacam-se como opções irresistíveis. A seguir, confira como preparar cinco opções deliciosas!

Salada de frango com abacate e rúcula

Ingredientes:

100 g de peito de frango

Polpa de 1 abacate cortada em fatias

6 tomates-cerejas cortados ao meio

Folhas de 1 ramo de rúcula

Suco de 1 limão

Azeite, gergelim preto, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Em um recipiente, tempere o peito de frango com sal, pimenta-do-reino e alho. Unte uma frigideira com azeite e aqueça em fogo médio. Grelhe o peito de frango dos dois lados até dourar. Depois, retire-o do fogo e corte em fatias. Em uma tigela grande, coloque o peito de frango, o abacate, os tomates-cerejas e as folhas de rúcula. Depois, regue com suco de limão e azeite. Salpique com o gergelim preto. Misture e sirva em seguida.

Salada de quinoa com atum

Ingredientes:

100g de quinoa cozida

170g de atum sólido natural

1 pepino cortado em cubos

1 pimentão vermelho cortado em cubos

Sal e salsa picada a gosto

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

Em um recipiente, coloque a quinoa, o atum, o pepino, o pimentão e a salsa. Misture bem os ingredientes. Logo após, regue com azeite e suco de limão e tempere com sal. Sirva em seguida.

Salada de feijão-preto e milho-verde Crédito: Shutterstock

Salada de feijão-preto e milho-verde

Ingredientes:

100g de feijão-preto cozido

50g de milho-verde cozido e debulhado

1 tomate sem sementes e cortado em cubos

1 pimentão verde sem sementes e cortado em cubos

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Em uma tigela, coloque o feijão-preto, o milho-verde, o pimentão e o tomate. Em seguida, regue com azeite e suco de limão e tempere com sal. Sirva em seguida.

Salada de camarão com manga

Ingredientes:

250 g de camarão-rosa limpo

1 manga descascada e cortada em cubos

Polpa de 1 abacate cortado em fatias

Folhas de rúcula e de alface-americana a gosto

1/4 de xícara de chá de salsa picada

Suco de 1 limão

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Unte uma frigideira com azeite e aqueça em fogo médio. Cozinhe o camarão-rosa até ficar levemente dourado. Reserve. Em um recipiente, coloque as folhas de alface-americana e de rúcula, o camarão-rosa, a manga e o abacate. Logo após, acrescente o suco de limão, o sal, a pimenta-do-reino, a salsa e o azeite. Misture bem todos os ingredientes e reserve na geladeira até a hora de servir.

Salada de lentilha com cenoura

Ingredientes:

200 g de lentilha rosa cozida

1 cenoura cortada em cubos

1/4 de repolho roxo cortado em cubos

Folhas de alface a gosto

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 tomate cortado em cubos

Sal a gosto