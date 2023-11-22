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Comida leve

5 saladas proteicas e refrescantes para os dias quentes

Veja como preparar opções nutritivas e deliciosas com frango, abacate, hortaliças e cereais de maneira simples para aliviar o calor
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 22 de Novembro de 2023 às 14:07

Imagem Edicase Brasil
Salada de frango com abacate e rúcula  Crédito: Shutterstock
No calor dos dias ensolarados, uma alimentação leve e nutritiva torna-se essencial. Assim, as saladas surgem como aliadas perfeitas para satisfazer o paladar e fornecer os nutrientes necessários.
Em especial, as opções proteicas e refrescantes destacam-se como opções irresistíveis. A seguir, confira como preparar cinco opções deliciosas!

Salada de frango com abacate e rúcula

Ingredientes: 
  • 100 g de peito de frango
  • Polpa de 1 abacate cortada em fatias
  • 6 tomates-cerejas cortados ao meio
  • Folhas de 1 ramo de rúcula
  • Suco de 1 limão
  • Azeite, gergelim preto, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Em um recipiente, tempere o peito de frango com sal, pimenta-do-reino e alho. Unte uma frigideira com azeite e aqueça em fogo médio. Grelhe o peito de frango dos dois lados até dourar. Depois, retire-o do fogo e corte em fatias. Em uma tigela grande, coloque o peito de frango, o abacate, os tomates-cerejas e as folhas de rúcula. Depois, regue com suco de limão e azeite. Salpique com o gergelim preto. Misture e sirva em seguida.

Salada de quinoa com atum

Ingredientes: 
  • 100g de quinoa cozida
  • 170g de atum sólido natural
  • 1 pepino cortado em cubos
  • 1 pimentão vermelho cortado em cubos
  • Sal e salsa picada a gosto
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Suco de 1 limão
Em um recipiente, coloque a quinoa, o atum, o pepino, o pimentão e a salsa. Misture bem os ingredientes. Logo após, regue com azeite e suco de limão e tempere com sal. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Salada de feijão-preto e milho-verde  Crédito: Shutterstock

Salada de feijão-preto e milho-verde

Ingredientes: 
  • 100g de feijão-preto cozido
  • 50g de milho-verde cozido e debulhado
  • 1 tomate sem sementes e cortado em cubos
  • 1 pimentão verde sem sementes e cortado em cubos
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal a gosto
Em uma tigela, coloque o feijão-preto, o milho-verde, o pimentão e o tomate. Em seguida, regue com azeite e suco de limão e tempere com sal. Sirva em seguida.

Salada de camarão com manga

Ingredientes: 
  • 250 g de camarão-rosa limpo
  • 1 manga descascada e cortada em cubos
  • Polpa de 1 abacate cortado em fatias
  • Folhas de rúcula e de alface-americana a gosto
  • 1/4 de xícara de chá de salsa picada
  • Suco de 1 limão
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Unte uma frigideira com azeite e aqueça em fogo médio. Cozinhe o camarão-rosa até ficar levemente dourado. Reserve. Em um recipiente, coloque as folhas de alface-americana e de rúcula, o camarão-rosa, a manga e o abacate. Logo após, acrescente o suco de limão, o sal, a pimenta-do-reino, a salsa e o azeite. Misture bem todos os ingredientes e reserve na geladeira até a hora de servir.

Salada de lentilha com cenoura

Ingredientes: 
  • 200 g de lentilha rosa cozida
  • 1 cenoura cortada em cubos
  • 1/4 de repolho roxo cortado em cubos
  • Folhas de alface a gosto
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 tomate cortado em cubos
  • Sal a gosto
Em um recipiente, misture a lentilha, a cenoura, o repolho roxo, a alface e o tomate. Logo após, regue com azeite e tempere com sal. Sirva em seguida.

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