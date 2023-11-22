5 saladas proteicas e refrescantes para os dias quentes

No calor dos dias ensolarados, uma alimentação leve e nutritiva torna-se essencial. Assim, as saladas surgem como aliadas perfeitas para satisfazer o paladar e fornecer os nutrientes necessários.
Em especial, as opções proteicas e refrescantes destacam-se como opções irresistíveis. A seguir, confira como preparar cinco opções deliciosas!
Salada de frango com abacate e rúcula
Ingredientes:
- 100 g de peito de frango
- Polpa de 1 abacate cortada em fatias
- 6 tomates-cerejas cortados ao meio
- Folhas de 1 ramo de rúcula
- Suco de 1 limão
- Azeite, gergelim preto, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Em um recipiente, tempere o peito de frango com sal, pimenta-do-reino e alho. Unte uma frigideira com azeite e aqueça em fogo médio. Grelhe o peito de frango dos dois lados até dourar. Depois, retire-o do fogo e corte em fatias. Em uma tigela grande, coloque o peito de frango, o abacate, os tomates-cerejas e as folhas de rúcula. Depois, regue com suco de limão e azeite. Salpique com o gergelim preto. Misture e sirva em seguida.
Salada de quinoa com atum
Ingredientes:
- 100g de quinoa cozida
- 170g de atum sólido natural
- 1 pepino cortado em cubos
- 1 pimentão vermelho cortado em cubos
- Sal e salsa picada a gosto
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1 limão
Em um recipiente, coloque a quinoa, o atum, o pepino, o pimentão e a salsa. Misture bem os ingredientes. Logo após, regue com azeite e suco de limão e tempere com sal. Sirva em seguida.
Salada de feijão-preto e milho-verde
Ingredientes:
- 100g de feijão-preto cozido
- 50g de milho-verde cozido e debulhado
- 1 tomate sem sementes e cortado em cubos
- 1 pimentão verde sem sementes e cortado em cubos
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal a gosto
Em uma tigela, coloque o feijão-preto, o milho-verde, o pimentão e o tomate. Em seguida, regue com azeite e suco de limão e tempere com sal. Sirva em seguida.
Salada de camarão com manga
Ingredientes:
- 250 g de camarão-rosa limpo
- 1 manga descascada e cortada em cubos
- Polpa de 1 abacate cortado em fatias
- Folhas de rúcula e de alface-americana a gosto
- 1/4 de xícara de chá de salsa picada
- Suco de 1 limão
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Unte uma frigideira com azeite e aqueça em fogo médio. Cozinhe o camarão-rosa até ficar levemente dourado. Reserve. Em um recipiente, coloque as folhas de alface-americana e de rúcula, o camarão-rosa, a manga e o abacate. Logo após, acrescente o suco de limão, o sal, a pimenta-do-reino, a salsa e o azeite. Misture bem todos os ingredientes e reserve na geladeira até a hora de servir.
Salada de lentilha com cenoura
Ingredientes:
- 200 g de lentilha rosa cozida
- 1 cenoura cortada em cubos
- 1/4 de repolho roxo cortado em cubos
- Folhas de alface a gosto
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 tomate cortado em cubos
- Sal a gosto
Em um recipiente, misture a lentilha, a cenoura, o repolho roxo, a alface e o tomate. Logo após, regue com azeite e tempere com sal. Sirva em seguida.