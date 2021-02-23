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Confira os cardápios

Bistrô dos famosos é aberto no Triângulo e Camburi ganha restaurante

Paris 6 & Santo Cupido Bar e Restaurante Água e Sal abrem suas portas para o público capixaba nesta quarta-feira (24), em Vitória
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

23 fev 2021 às 18:04

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 18:04

Da esquerda para a direita: Isaac Azar/Paris 6 e prato com camarões do restaurante Água e Sal
Isaac Azar, chef do Paris 6, e gambas al ajillo, prato do Água e Sal: novidades em Vitória Crédito: Divulgação e Pedro Piol
A semana pós-carnaval começou com novidades no circuito gastronômico de Vitória. Anunciada em dezembro de 2020, a chegada ao Estado da rede de restaurantes Paris 6 é uma delas. Conhecido por homenagear famosos nas criações do chef Isaac Azar, o Paris 6 & Santo Cupido Bar será aberto oficialmente nesta quarta-feira (24), no Triângulo, Praia do Canto.
A poucos metros do local, na Praia de Camburi, começa a funcionar também nesta quarta uma casa de frutos do mar com influência mediterrânea, o Restaurante Água e Sal. Entre as especialidades há peixe assado e pratos marinados, como vinagretes de polvo e de sururu e ceviches diversos. Confira abaixo mais detalhes sobre os restaurantes.   

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BISTRÔ NO FORMATO DINNER CLUB

Com ambientes classudos que revivem o estilo francês dos anos 1920 e nome inspirado no 6º distrito de Paris, o Paris 6 Bistrô chega a Vitória no formato dinner club, dividindo espaço com o Santo Cupido Bar, que não abrirá por enquanto devido à pandemia. Normalmente, o espaço funcionaria assim: Paris 6 aberto para almoço, café da tarde e jantar até as 22h e posteriormente Santo Cupido Bar, com balada noite adentro. 
Bastante extenso, o cardápio inclui sobremesas como o Grand Gateau Chocolat Nutella à Paloma Bernardi (R$ 42), de longe a criação mais famosa do chef e fundador da marca, Isaac Azar. Também fazem parte da carta entradas, saladas, massas, risotos, carnes, aves e peixes (alguns são releituras de clássicos franceses).

Paris 6 & Santo Cupido Bar

Cada prato leva o nome de alguma personalidade brasileira que frequenta os restaurantes da marca: atores, cantores, jogadores de futebol, comediantes, influenciadores digitais, ex (e atuais) BBBs... Clique aqui para conferir o cardápio completo. A carta de drinques fica a cargo do Santo Cupido Bar, que quando começar a funcionar terá DJs e shows musicais.
Paris 6 Bistrô & Santo Cupido Bar
  • Almoço das 11h às 16h, café das 16h às 19h e jantar das 19h às 22h*. 
  • Rua Joaquim Lirio, 713, Praia do Canto, Vitória. 
  • Instagram: @paris6_vix e @santocupido_vix.
  • *Os horários podem variar conforme o mapa de risco para Covid-19.

MEDITERRÂNEO À BEIRA-MAR

São raros os restaurantes localizados na Avenida Dante Michelini, em frente à maior praia da Capital. Mas a partir desta semana a gastronomia em Camburi ganhará um reforço com a abertura do Restaurante Água e Sal, especializado em pescados e frutos do mar. As criações do chef Sávio Fraga e do gastrólogo Carlos Veras têm influência das cozinhas mediterrânea e sul-americana.

Restaurante Água e Sal

A casa terá uma bancada de marinados, com diversos ceviches e vinagretes, e o destaque vai para os peixes e frutos do mar fresquinhos entregues diariamente pelos fornecedores. O cliente poderá escolher entre os pescados disponíveis, que serão espalmados e assados no forno.
Panelinha de polvo salteado na manteiga (entrada/R$ 89), ostras frescas com caviar (R$ 69,90/seis unidades) e gambas al ajillo (camarões no azeite, alho e pimenta/R$ 89/entrada) também fazem parte do cardápio. Clique aqui para conferir.
  • Restaurante Água e Sal
  • De terça a sábado, das 11h às 22h; domingo, das 11h às 16h*.
  • Av. Dante Michelini, 435, Jardim da Penha (Praia de Camburi), Vitória).
  • Instagram: @restaurante.aguaesal.
  • Reservas: (27) 99263-0747.
  • *Os horários podem variar conforme o mapa de risco para Covid-19.

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