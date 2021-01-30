ES vai ganhar novo restaurante na região do Mosteiro Zen Budista

Restaurante Shi Zen, em Ibiraçu Crédito: Divulgação

Marco Rodriguez, ex-Pachamama, de Vitória, com o menu nikei, uma cozinha fusion que mistura pratos do Peru e Japão. Informações pelo (27) 99898-9174. Será inaugurado no próximo dia 7 de março, anexo ao Mosteiro Zen Morro da Vargem , em Ibiraçu, no ES, um restaurante de comidas peruana e japonesa. O Shi Zen abre as portas com cardápio assinado pelo chef, ex-Pachamama, de Vitória, com o menu nikei, uma cozinha fusion que mistura pratos do Peru e Japão.

QUERIDA DE RR

A bela Nabila Furtado em ensaio para a marca de alianças de Karla e Artur Bautz Crédito: Divulgação

HOBBIES DA PANDEMIA

Em pesquisa recente realizada pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), os dados mostraram que houve um aumento de cerca de 23% nas vendas online de móveis e itens de decoração, em 2020. Segundo o diretor da Compose, Carlos Marianelli, a pandemia fez com que muitas pessoas buscassem não só novos hobbies, mas também uma forma de aproveitar o tempo livre em um ambiente mais agradável e confortável. “ Com a pandemia e a necessidade de passar mais tempo em casa, vimos de o quanto o lar foi valorizado. As pessoas realizaram modificações que muitas vezes eram deixadas de lado pela falta de tempo. Acreditamos que esse é um legado que vai ser deixado por esse momento: virar os olhos para dentro de nossas casas e valorizar cada vez mais o ambiente que moramos.”

DECORAÇÃO

O designer Beto Cocenza, a empresária Sandra Demoner e o diretor comercial da Muse Wallpapers, Ruddy Lamberti: encontro em Vitória Crédito: Divulgação

SOB NOVO COMANDO

A temporada de 2021 promete ser de muitas novidades para o beach bar de Pedro Paulo Moyses e Thiago Garcia. A começar pela equipe de marketing, que está de cara nova! Rafael Rocha está à frente da consultoria e Mario Tozzi atua como o designer que criar as peças e administra as mídias sociais do point capixaba localizado na Praia de Camburi.

MODA

Michele Castro, Dani Salles Ramos, Beatriz Castro: em tarde fashion, na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

CONDOMÍNIOS

O empresário Eder Mota, da Realiza Editora e Eventos, se reúne na próxima quarta-feira (3) com o presidente do Sindicato Patronal de Condomínios do Espírito Santo (Sipces), Gedaias Freire da Costa, para definir os detalhes da programação de palestras da próxima edição da Expo Condomínio Completo 2021. O evento será realizado nos dias 26 e 27 de agosto, no Centro de Convenções de Vitória, e já está com mais de 50% dos estandes vendidos para empresas e órgãos de interesse do setor.

ENCONTRO

O advogado empresarial Eduardo Sarlo, o empresário Marcel Carone, o comandante da Capitania dos Portos Washington Luiz de Paula e o vice-comodoro do Iate Clube ES Fabiano Pereira: bate-papo sobre a atuação da marinha e da capitania dos portos no ES Crédito: Divulgação

VOLTA ÀS AULAS

As escolas ainda se preparam para iniciar a agenda deste ano, mas, para os alunos do Instituto Ponte (IP), o ano letivo já começou. Os 164 bolsistas que serão assistidos pela instituição nesse ano se reuniram esta semana para receber material didático, os novos uniformes e conversar sobre o ano que se inicia. Oriundos de 24 municípios do Espírito Santo e Minas Gerais, os estudantes foram divididos em duas turmas (manhã e tarde) para evitar aglomeração. Para a fundadora e presidente da instituição, Bartira Almeida, 2021 deverá ser um ano de fortalecimento. “2020 foi bem atípico. Tivemos que nos adaptar a uma nova realidade para manter a qualidade do atendimento que temos oferecido aos nossos alunos. Por isso, foi um período de muito aprendizado e amadurecimento. Estamos confiantes que este ano chega para nos fortalecer ainda mais e para proporcionar aos nossos alunos oportunidades únicas de crescimento e desenvolvimento acadêmico e pessoal”, revelou.

PAI E FILHA

Fábio Carvalho e a filha Maria Flor: passeio na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

RR FLASHS

João Cremasco inaugura espaço de medicina diagnóstica voltada ao público feminino, com diversos serviços, entre análises clínicas, exames de anatomia patológica, biologia molecular e genética, diagnóstico por imagem, vacinas e consultas.

As irmãs Andréia e Vanda Lopes elegeram a Pousada dos Cocais, em Aracruz, para descansarem no feriado de Momo.

Fabiana Franco e Marina Cunico informam que a Campanha de Material escolar 2021 já começou. A ação pretende arrecadar todo tipo de material escolar em desuso mas em bom estado de conservação. As doações podem ser entregues na Ponto Mix, na Praia do Canto.