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Renata Rasseli

ES vai ganhar novo restaurante na região do Mosteiro Zen Budista

O Shi Zen abre as portas ao público no próximo dia 7 de março, com cardápio assinado pelo chef Marco Rodriguez, ex-Pachamama, de Vitória, anexo ao Mosteiro Zen

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 02:00

Públicado em 

30 jan 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Restaurante Shi Zen, em Ibiraçu
Restaurante Shi Zen, em Ibiraçu Crédito: Divulgação
Será inaugurado no próximo dia 7 de março, anexo ao Mosteiro Zen Morro da Vargem,  em Ibiraçu, no ES,  um restaurante de comidas peruana e japonesa. O Shi Zen abre as portas com cardápio assinado pelo chef Marco Rodriguez, ex-Pachamama, de Vitória, com o menu nikei, uma cozinha fusion que mistura pratos do Peru e Japão. Informações pelo (27) 99898-9174.

QUERIDA DE RR

A bela Nabila Furtado em ensaio para a Bautz Alianças, de Karla e Artur Bautz, com joias da Coleção Aurora, lançada recentemente pela marca capixaba de alianças
A bela Nabila Furtado em ensaio para a marca de alianças de Karla e Artur Bautz Crédito: Divulgação

HOBBIES DA PANDEMIA

Em pesquisa recente realizada pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), os dados mostraram que houve um aumento de cerca de 23% nas vendas online de móveis e itens de decoração, em 2020. Segundo o diretor da Compose, Carlos Marianelli, a pandemia fez com que muitas pessoas buscassem não só novos hobbies, mas também uma forma de aproveitar o tempo livre em um ambiente mais agradável e confortável. “ Com a pandemia e a necessidade de passar mais tempo em casa, vimos de o quanto o lar foi valorizado. As pessoas realizaram modificações que muitas vezes eram deixadas de lado pela falta de tempo. Acreditamos que esse é um legado que vai ser deixado por esse momento: virar os olhos para dentro de nossas casas e valorizar cada vez mais o ambiente que moramos.”

DECORAÇÃO

O designer Beto Cocenza, a empresária Sandra Demoner e o diretor comercial da Muse Wallpapers, Ruddy Lamberti em um petit comité para convidados, realizado na Arte Assinada.
O designer Beto Cocenza, a empresária Sandra Demoner e o diretor comercial da Muse Wallpapers, Ruddy Lamberti: encontro em Vitória Crédito: Divulgação

SOB NOVO COMANDO

A temporada de 2021 promete ser de muitas novidades para o beach bar de Pedro Paulo Moyses e Thiago Garcia. A começar pela equipe de marketing, que está de cara nova! Rafael Rocha está à frente da consultoria e Mario Tozzi atua como o designer que criar as peças e administra as mídias sociais do point capixaba localizado na Praia de Camburi.

MODA

Michele Castro, Dani Salles Ramos, Beatriz Castro
Michele Castro, Dani Salles Ramos, Beatriz Castro: em tarde fashion, na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

CONDOMÍNIOS

O empresário Eder Mota, da Realiza Editora e Eventos, se reúne na próxima quarta-feira (3) com o presidente do Sindicato Patronal de Condomínios do Espírito Santo (Sipces), Gedaias Freire da Costa, para definir os detalhes da programação de palestras da próxima edição da Expo Condomínio Completo 2021. O evento será realizado nos dias 26 e 27 de agosto, no Centro de Convenções de Vitória, e já está com mais de 50% dos estandes vendidos para empresas e órgãos de interesse do setor.

ENCONTRO

O advogado empresarial Eduardo Sarlo junto ao empresário Marcel Carone, o Comandante da Capitania dos Portos Washington Luiz de Paula e o Vice Comodoro do Iate Clube ES Fabiano Pereira. --
O advogado empresarial Eduardo Sarlo, o empresário Marcel Carone, o comandante da Capitania dos Portos Washington Luiz de Paula e o vice-comodoro do Iate Clube ES Fabiano Pereira: bate-papo sobre a atuação da marinha e da capitania dos portos no ES Crédito: Divulgação

VOLTA ÀS AULAS

As escolas ainda se preparam para iniciar a agenda deste ano, mas, para os alunos do Instituto Ponte (IP), o ano letivo já começou. Os 164 bolsistas que serão assistidos pela instituição nesse ano se reuniram esta semana para receber material didático, os novos uniformes e conversar sobre o ano que se inicia. Oriundos de 24 municípios do Espírito Santo e Minas Gerais, os estudantes foram divididos em duas turmas (manhã e tarde) para evitar aglomeração. Para a fundadora e presidente da instituição, Bartira Almeida, 2021 deverá ser um ano de fortalecimento. “2020 foi bem atípico. Tivemos que nos adaptar a uma nova realidade para manter a qualidade do atendimento que temos oferecido aos nossos alunos. Por isso, foi um período de muito aprendizado e amadurecimento. Estamos confiantes que este ano chega para nos fortalecer ainda mais e para proporcionar aos nossos alunos oportunidades únicas de crescimento e desenvolvimento acadêmico e pessoal”, revelou.

PAI E FILHA

Fábio Carvalho e a filha Maria Flor
Fábio Carvalho e a filha Maria Flor: passeio na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

RR FLASHS

João Cremasco inaugura espaço de medicina diagnóstica voltada ao público feminino, com diversos serviços, entre análises clínicas, exames de anatomia patológica, biologia molecular e genética, diagnóstico por imagem, vacinas e consultas. 
As irmãs Andréia e Vanda Lopes elegeram a Pousada dos Cocais, em Aracruz, para descansarem no feriado de Momo.
Fabiana Franco e Marina Cunico informam que a Campanha de Material escolar 2021 já começou. A ação pretende arrecadar  todo tipo de material escolar em desuso mas em bom estado de conservação. As doações podem ser entregues na Ponto Mix, na Praia do Canto. 
Juarez Campos convida RR para conhecer o menu de verão do Oriundi. Cordeiro assado à baixa temperatura com nhoque de fonduta de brie com trufas e o polvo grelhado com arroz negro, tomates assados e alho confit são sugestões do menu, que segue até 23 de fevereiro. 

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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