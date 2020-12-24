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Bistrô conhecido por homenagear famosos terá filial em Vitória

Restaurante Paris 6 será inaugurado em breve na Praia do Canto. Veja também: gelatos especiais de Natal e nova fábrica de coquetéis envasados

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 06:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2020 às 06:02
Grand gateau, sobremesa criada pelo restaurante Paris 6
Grand gateau: sobremesa famosa do Paris 6 será servida aos capixabas em breve  Crédito: Paris 6/Facebook
O anúncio da chegada do Paris 6 ao Espírito Santo foi feito esta semana em uma rede social. "Já estamos ansiosos por esse encontro!", informa o post, e a recíproca é verdadeira para muitos capixabas, em especial aqueles que já frequentam unidades do restaurante pelo Brasil. A casa, conhecida por homenagear celebridades dando seus nomes a pratos do cardápio, tem inauguração prevista em Vitória para a segunda quinzena de janeiro.

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O local escolhido para abrigar as criações do empresário Isaac Azar, chef e fundador do Paris 6, fica na Rua Joaquim Lírio, em pleno Triângulo das Bermudas. Sua receita mais famosa, bastante reproduzida aqui no Estado e em todo o Brasil, é o Grand Gateau, uma versão incrementada do petit gateau servida com um picolé.

GELATERIA LANÇA SABORES DE NATAL

Já é tradição no fim do ano: a rede de gelaterias Bacio di Latte, com lojas em shoppings de Vitória e Vila Velha, cria sabores de gelato especialmente para o Natal. Em 2020, são dois: Red Velvet (gelato de baunilha finalizado com pedaços de bolo vermelho) e Latte Biscotto (gelato Bacio di Latte com calda de caramelo e biscoitos de especiarias, em uma releitura do clássico gingerbread).
Gelato Latte Biscoito, lançamento da rede de gelaterias Bacio di Latte para o Natal 2020
Latte Biscotto: lançamento da Bacio di Latte é uma releitura do gingerbread Crédito: Caio Palazzo
Além dos copinhos e das casquinhas, os novos sabores podem ser consumidos nos quatro formatos para delivery (via  iFood): Famiglia (1,3 l), Amici (630 ml), Solo com dois sabores (490 ml) e Maxi com dois sabores (250 ml). Tanto o Red Velvet quanto o Latte Biscotto também estão disponíveis na versão milkshake. 

VITÓRIA GANHA FÁBRICA DE COQUETÉIS ENVASADOS

Foi inaugurada esta semana em Vitória a fábrica de coquetéis envasados Birita Brasil. As bebidas têm a assinatura do mixologista Diogo Cypriano, que está à frente do empreendimento com outros três sócios: Daniel Siqueira, Carlos Alberto e Matheus Hendrix. A carta da marca inclui receitas de sucesso do bar Birita, aberto desde 2008 na Rua da Lama, em Jardim da Penha.
Coquetel Blue Brasil envasado e vendido pela marca capixaba Birita Brasil
O coquetel Blue Brasil, com vodca e limão, é uma criação da marca capixaba Birita Brasil Crédito: Ciro Trigo
Entre os produtos disponíveis no momento para encomenda, e que têm previsão de chegar em março aos supermercados, estão o Flammes (vodca, maracujá e groselha francesa), o Blue Brasil (vodca, limão e um toque azul) e o Morango Imperial (vodca, limão e extrato de morango). Rua Hermes Curry Carneiro, 482, Ilha de Monte Belo, Vitória. (27) 2142-8912. 
Acompanhe as dicas de gastronomia da jornalista no Instagram ou leia as colunas anteriores.

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