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Vitória ganha nova hamburgueria de franquia internacional

Primeira Johnny Rockets do ES foi aberta em um shopping na Enseada do Suá. Confira também: guirlanda de rabanadas, caixa gastronômica e ceia em hotel
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2020 às 18:15

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 18:15

Sanduíche Smoke House da hamburgueria Johnny Rockets, no Shopping Vitória
Smoke House é o hambúrguer mais vendido da franquia Johnny Rockets Crédito: Johnny Rockets/Divulgação
Com atmosfera retrô inspirada nos anos 50, a rede norte-americana de fast-food Johnny Rockets acaba de inaugurar sua primeira unidade no Espírito Santo. O restaurante fica na área Gourmet Place do Shopping Vitória, no segundo piso, e começou a funcionar no último dia 12/12. 
Entre os destaques da hamburgueria, fundada nos anos 1980 em Los Angeles, Califórnia, estão os milk-shakes, muito elogiados em todo o mundo. São mais de 10 sabores e há opções veganas de banana, de Oreo e de Oreo de morango (a partir de R$ 25). A loja capixaba tem 108 lugares e conta com varanda.  

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O hambúrguer campeão de vendas da franquia é o Smoke House, no brioche com carne Angus, cheddar, bacon, onion rings e molho exclusivo (a partir de R$ 38,90). Clique aqui para ver o cardápio completo. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. (27) 99633-0404.  

HOTEL ABRIRÁ PARA CEIA E ALMOÇO DE NATAL

O restaurante do Hotel Senac Ilha do Boi estará aberto para as comemorações de Natal, servindo jantar no dia 24/12, a partir das 19h, e almoço no dia 25, a partir do meio-dia. O cardápio foi criado especialmente para a data e o serviço será à la carte, com entrada, principal e sobremesa a R$ 110 por pessoa (jantar) e R$ 98 por pessoa (almoço). 
Ceviche de salmão defumado com corniccione servido na ceia de Natal do Hotel Senac Ilha do Boi
Ceviche de salmão do jantar de Natal do Hotel Ilha do Boi  Crédito: Hotel Ilha do Boi/Divulgação
Entre as opções há ceviche de salmão defumado com corniccione; rosbife de filé mignon ao funghi com arroz negro, aspargos e cebola caramelada; rolinho primavera de pernil com ricota e ameixa; entremet de cream cheese, chocolate e kiwi; e banoffee com trufa de Amarula. Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi, Vitória. Reservas: (27) 3345-0111.

GUIRLANDA DE RABANADAS É OPÇÃO DE SOBREMESA

Uma guirlanda doce, feita de rabanadas embebidas no licor de doce de leite e decoradas com nozes, damascos e musse de doce de leite, está no cardápio de fim de ano do Kikito Delivery, em Vitória. Além da sobremesa, que custa R$ 168 e serve sete pessoas, há 15 opções de pratos para a ceia, que podem ser encomendados até 22/12 (Natal) e 28/12 (réveillon). Cardápio completo e mais informações pelo (27) 99819-1691.
Guirlanda de rabanadas com musse de doce de leite do bufê Kikito Delivery
Guirlanda de rabanadas com doce de leite do Kikito Delivery Crédito: Ed Lobo

CAIXA COM GASTRONOMIA E ARTE PARA PRESENTEAR

Uma caixa presenteável, repleta de iguarias e mimos artesanais feitos por pequenos produtores de todo o Estado, marca a estreia do projeto Circul.ô - Rodas Criativas de Cultura. A seleção de produtos mudará a cada mês, sempre contemplando itens de gastronomia, artesanato e artes plásticas - a tampa da caixa é uma obra de um artista capixaba e pode ser transformada em quadro.
Caixa do projeto Circul.ô com produtos artesanais capixabas
Caixa presenteável do projeto Circul.ô Rodas Criativas combina gastronomia e arte  Crédito: Circul.ô/Divulgação
A primeira edição da caixa, à venda pelo site rodascirculo.com, custa R$ 175 e vem com seis itens: antepasto de cogumelo Portobello da Áuria Berudio (Pedra Azul), geleia de cambuci da Trogon (Domingos Martins), barbecue de banana da Da Terra (Laranja da Terra), mel com gengibre da Em Parede (Vitória), café conilon Póde Mulheres (Muqui) e porta-copos de cerâmica da artista Cida Ramaldes (Vitória).
Acompanhe as dicas de gastronomia da jornalista no Instagram ou clique aqui para ler as colunas anteriores.

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