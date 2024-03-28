Estes livros te ensinam como comer de forma saudável

Entenda como se tornar mais saudável no dia a dia Crédito: Freepik

Manter uma rotina saudável nos dias atuais pode ser um grande desafio para muitas pessoas. A falta de tempo e conhecimento sobre como organizar a própria alimentação pode trazer consequências inesperadas ao corpo humano e impactos não somente físicos, mas também na saúde mental.

Reconhecendo a importância e os benefícios de se ter uma alimentação saudável e repleta de nutrientes, o Skeelo preparou uma ação especial com uma seleção de e-books para te auxiliar a implementar uma rotina de alimentação mais saudável e prática.

Vamos às indicações?

Veja os efeitos da alimentação no cérebro Crédito: Divulgação

1 - Alimento para o cérebro, de Max Lugavere e Paul Grewal - nVersos

Sinopse: Em Alimento para o Cérebro o autor apresenta um guia completo para a otimização do cérebro. Ele mostra uma incrível ligação entre a nossa função cerebral, a nossa dieta e o nosso estilo de vida, revelando, desta forma, como a alimentação afeta diretamente a nossa capacidade de foco, aprendizado, memória, criação e equilíbrio do humor. Escrito em conjunto com o Dr. Paul Grewal, médico neurocientista, especializado em Medicina Preventiva, a obra deixa transparecer uma ciência pioneira em mudanças do estilo de vida por meio da alimentação. Neste livro, você encontrará inestimáveis insights sobre como melhorar o poder cerebral, incluindo: Nutrientes que podem impulsionar sua memória e melhorar o desempenho mental (e onde encontrá-los); Alimentos e táticas que podem energizar e rejuvenescer seu cérebro, não importando qual seja a sua idade; Um método de desintoxicação cerebral poderosíssimo chamado de "lipoaspiração bioquímica", que pode aprimorar a sua felicidade e saúde, tanto no presente quanto a longo prazo; Um roteiro prático para eliminar dúvidas a respeito das funções cerebrais, sugestões de como otimizar a sua saúde e o desempenho do cérebro hoje e no futuro. Descubra como manter o corpo saudável. Leia ALIMENTO para o CÉREBRO e mude o seu estilo de vida.

*Com informações da editora nVersos

Descubra o sabor e equilíbrio em receitas veganas Crédito: Divulgação

2 - Cozinha Vegana para quem quer ser saudável, de Gabriela Oliveira - Editora Cultrix

Sinopse: Uma alimentação vegana bem planejada, equilibrada e completa garante todos os nutrientes de que necessitamos nas várias fases da vida. Hoje sabemos que adquirir bons hábitos alimentares pode ser determinante tanto para manter a saúde, como para prevenir doenças ou revertê-las. Com uma introdução que explica com clareza os benefícios de uma alimentação vegana, e repleto de fotos belíssimas, ingredientes naturais e indicações nutricionais detalhadas, Cozinha vegana para quem quer ser saudável traz dezenas de receitas 100% veganas, para uma alimentação equilibrada, saudável e deliciosa! Agora ficou muito mais fácil incluir refeições veganas no seu dia a dia, com enormes vantagens para a sua saúde e da sua família, e ainda respeitando a vida e a sustentabilidade do planeta.

*Com informações da editora Cultrix

Entenda como levar uma alimentação de qualidade mesmo na correria Crédito: Divulgação

3 - Lancheira saudável, de Tatiana de Vuono - Astral Cultural

Sinopse: Na correria do dia a dia, os lanches da escola acabam não ganhando muita atenção, não é mesmo? Os alimentos industrializados saem direto das prateleiras dos supermercados para as lancheiras dos pequenos. Porém, com altas taxas de açúcares, sal, conservantes e corantes, estão longe de ser uma boa opção. Pensando nisso – mas, também, lembrando sempre da intensa rotina familiar –, a nutricionista especializada em alimentação infantil, Tatiana De Vuono, preparou este livro com dicas e receitas fáceis e práticas para você oferecer lanchinhos saudáveis, deliciosos e surpreendentes para as crianças!

*Com informações da editora Astral Cultural

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