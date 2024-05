5 dicas infalíveis para escolher uma boa creatina

Veja dicas simples para adquirir e consumir sua suplementação. Crédito: Divulgação

Um dos suplementos com maior nível de eficácia quando falamos de nutrição no mundo fitness, a creatina também é muito abordada quando o assunto é chegar a terceira idade com bem-estar, visto que é utilizada tanto na prevenção de doenças crônicas quanto no ganho de massa muscular.

Nesse sentido, o Clube chega não só para te dar dicas valiosas de como escolher e comprar sua creatina, como também para fornecer todos os dados que precisa saber para aproveitar ao máximo seu suplemento. Confira agora:

O que é a Creatina?

A creatina, na verdade, é uma substância natural que já é produzida pelo corpo. Principalmente no fígado, rins e pâncreas, é formada a partir dos aminoácidos arginina, glicina e metionina e armazenada nos músculos. Nesse sentido, é uma grande aliada na produção de energia durante treinos intensos.

Mas então, por que compramos creatina? Porque a quantidade produzida pelo corpo muitas vezes é limitada e insuficiente, necessitando do auxílio da suplementação.

Para que serve?

A principal função da creatina é aumentar os níveis de fosfocreatina nos músculos, o que pode ajudar a fornecer energia de forma rápida durante atividades físicas intensas, como levantamento de peso, corrida de curta distância e treinos de alta intensidade.

Além disso, a creatina também pode promover o aumento da massa muscular, melhorar a recuperação pós-exercício e aumentar a força e o desempenho. Vale lembrar que sua suplementação pode ser essencial principalmente para idosos e pessoas veganas e vegetarianas.

Como tomar a Creatina?

A creatina pode ser tomada antes ou após o treino, geralmente na forma de um pó branco e misturada com líquidos como água, suco ou bebidas naturais. Existem várias estratégias de dosagem, mas uma abordagem comum é utilizando a fórmula de Peso x 0,03 gramas de Creatina para saber a quantidade ideal e potencializar o suplemento ao fazer a ingestão acompanhada de uma boa refeição, de preferência rica em carboidratos e proteínas.

É importante destacar também que é preciso estabelecer uma constância na rotina de suplementação para alcançar os objetivos almejados, e salientar que, em média, os efeitos ficam aparentes após 3 semanas do início do uso. E por último, não deixe de seguir as instruções do fabricante e consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer regime de suplementação.

Confira as dicas do Clube:

01 Entenda os diferentes tipos de Creatina Existem diferentes formas como a creatina etil éster e a hidroclorídrica, entretanto, as formas mais conhecidas e consumidas são a monohidratada e micronizada. A creatina monohidratada é a forma mais estudada e utilizada, sendo uma escolha segura e eficaz para a maioria das pessoas, ganhando o pódio de mais indicada. A micronizada é uma versão mais refinada da anterior, o que pode facilitar a dissolução, mas não tem estudos que comprovem um melhor efeito em relação a monohidratada. 02 Verifique a marca e a composição Aqui a dica é: procure marcas conhecidas no mercado e avalie a lista dos ingredientes no verso do produto, optando por aquele que seja mais puro e evitando suplementos que contenham aditivos desnecessários, como corantes, aromatizantes e conservantes. 03 Avalie o custo-benefício O preço pode variar significativamente entre as diferentes marcas e formas de creatina. Mesmo que às vezes o produto mais barato pareça mais atraente, vale lembrar que a qualidade e a eficácia também são importantes. Considere o custo por dose e faça a comparação com a reputação da marca e a qualidade do produto para determinar o melhor custo-benefício, além de se atentar às avaliações do produto. 04 Verifique a solubilidade Outro ponto importante ao escolher a creatina é prestar atenção na solubilidade dele em água, uma vez que o produto puro deve dissolver completamente. Caso contrário, isso pode indicar baixa qualidade. 05 Avalie o pó da creatina Creatinas puras e de alta qualidade costumam ter um pó mais fino, branco e homogêneo. Sinais de imperfeições ou texturas diferentes podem indicar um sinal de impureza do produto.

Qual é a melhor creatina para comprar?

Como salientamos nesse artigo, existem diversas formas de Creatina disponíveis, entretanto, aquela que se sobressai é a creatina monohidratada, indicada pelo Clube. No final, a escolha da melhor creatina depende de suas preferências pessoais e digestibilidade, mas quanto aos critérios de pureza, eficácia e custo-benefício, essas são algumas das nossas favoritas:

Creatina Growth Creapure Monohidratada (250g)

Essa é uma marca muito reconhecida e procurada no mercado, com uma creatina conhecida pela sua pureza e qualidade. Através de um refinado processo tecnológico, fabricam um produto final impecável e mais que indicado pelo Clube.

Creatina 100% Pura Monohidratada 150g Dark Lab

Outro produto famoso e com bom custo-benefício, tendo ótimas avaliações no mercado. Creatina pura, feita com ingredientes de alta qualidade.

Integralmédica - Creatina 300G Monohidratada

Muito indicada por nutricionistas, essa creatina tem 0% de sódio e aditivos, sendo 100% pura: cada porção de 3g serve exatamente 3g de creatina. Ótima para fornecer energia e elevar a performance. Não contém glúten.

Dux Nutrition Creatina - Pote 300 G

Creatina Creapure com marca reconhecida no mercado, 100% pura, sem sabor, é vegana e desenvolvida por especialistas. Contribui para a sua máxima performance em treinos de força, esportes de alto rendimento e de explosão e parada.

Max Titanium Creatina - 300g

Uma das melhores creatinas no quesito pureza, conta com milhares de avaliações positivas no mercado, sendo muito indicada por nutricionistas. Tudo isso com um ótimo custo-benefício e sendo sem glúten.

Creatina Universal Original Importada 200g

Com alta qualidade e pureza, essa creatina ajuda a manter os níveis de energia durante o treino e é uma das mais vendidas e recomendadas. Além de ser monohidratada e não conter glúten.

Creatina Monohidratada 500g Soldiers

Outra que entra no pódio do Clube com um ótimo custo-benefício e grau de pureza. Com laudo técnico e sendo 100% pura, contribui para sua força e recuperação muscular.

A creatina engorda?

Não, a creatina não causa ganho de peso por si só. No entanto, é comum observar um aumento temporário no peso corporal durante a fase de carga devido à retenção de água intramuscular. Este ganho de peso é transitório e desaparece à medida que você entra na fase de manutenção. Além disso, mesmo que os ganhos de peso a longo prazo sejam associados à creatina, eles são principalmente devido ao aumento da massa muscular, não à gordura corporal.

Seja para melhorar o desempenho atlético, aumentar a massa muscular ou acelerar a recuperação pós-treino, a creatina de fato é um suplemento muito eficaz. Ao entender como usar a creatina corretamente, para que serve, seus benefícios e considerações importantes, você pode tomar uma decisão informada sobre se ela é adequada para suas necessidades.

No mais, lembre-se sempre de consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer regime de suplementação e de combinar o uso de creatina com uma dieta equilibrada e um programa de exercícios regular para obter os melhores resultados.

Quer aproveitar o máximo dos descontos do Clube?

