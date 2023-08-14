Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Clube A Gazeta

5 benefícios da creatina para a sua saúde

A creatina é um dos suplementos alimentares mais estudados e populares no mundo fitness e do esporte. Veja a lista de benefícios que separamos para você

Públicado em 

14 ago 2023 às 14:48
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Homem usando creatina
Homem usando creatina Crédito: Shutterstock
A creatina é um dos suplementos alimentares mais estudados e populares no mundo fitness e do esporte. Essa substância natural, encontrada em pequenas quantidades em alimentos como carne vermelha e peixes, desempenha um papel fundamental na produção de energia celular. Nos últimos anos, tem se destacado como uma ajuda valiosa para atletas, fisiculturistas e pessoas que buscam melhorar seu desempenho físico.
Nutricionista Larissa Diniz. Crédito: (Divulgação).

5 benefícios da creatina:

01

Aumento do Desempenho Físico:

Um dos benefícios amplamente reconhecidos da creatina é sua capacidade de melhorar o desempenho físico em atividades de alta intensidade e curta duração, como levantamento de peso, sprints e saltos. A creatina auxilia na regeneração rápida do ATP (adenosina trifosfato), a principal fonte de energia celular, permitindo que os músculos se recuperem mais rapidamente entre as séries de exercícios intensos.

02

Ganho de Massa Muscular:

A creatina também é associada ao aumento da massa muscular. Ela pode ajudar a aumentar o volume das células musculares, proporcionando uma aparência mais definida e volumosa. Além disso, a retenção de água intracelular resultante do uso da creatina pode contribuir para o aumento do tamanho das fibras musculares.

03

Melhoria na Recuperação Muscular:

A capacidade da creatina de acelerar a regeneração do ATP também desempenha um papel crucial na recuperação muscular. Isso significa que os atletas podem se recuperar mais rapidamente após sessões intensas de treinamento, reduzindo a dor muscular e a fadiga entre os treinos.

04

Suporte Cognitivo:

Além de seus benefícios físicos, a creatina também demonstrou ter um impacto positivo no cérebro. Estudos sugerem que a suplementação de creatina pode melhorar a função cognitiva, como memória de curto prazo e raciocínio fluido. Isso ocorre porque o cérebro também depende de ATP para suas funções, e a creatina pode ajudar a fornecer energia extra para as células cerebrais.

05

Potencial Terapêutico:

Além do uso esportivo, a creatina também tem mostrado potencial terapêutico em várias condições de saúde. Pesquisas estão investigando seu papel na saúde cardíaca, doenças neuromusculares e até mesmo em transtornos neuropsiquiátricos, como a depressão e o transtorno bipolar. Embora mais estudos sejam necessários, os resultados iniciais são promissores. 
A creatina é um suplemento versátil que oferece diversos benefícios para o corpo humano. No entanto, como qualquer suplemento, é importante consultar um profissional de saúde antes de iniciar a suplementação de creatina, especialmente se houver preocupações médicas subjacentes.

Caro Leitor,

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:

1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;

2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;

3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;

Clube A Gazeta

Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados