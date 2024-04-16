Saúde

Veja 10 opções de suplementos para ganho de massa muscular

A escolha de um bom suplemento é essencial para quem busca um ganho de massa e um aumento de desempenho nos treinos. Conheça as opções com melhor custo-benefício

16 abr 2024 às 15:02
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Descubra suplementos essenciais para alcançar seu objetivo Crédito: Freepik
Ter uma suplementação correta (e com o auxílio de um nutricionista) é um meio eficiente para ganhar massa muscular, um objetivo comum entre muitas pessoas que almejam o famoso ‘shape’, frequentam academia ou praticam atividades físicas regularmente.
Para isso, além de uma rotina de treino bem estruturada, é essencial ter uma alimentação adequada e entender quais produtos melhor se adaptam para o seu corpo. Entre os suplementos mais populares para esse fim, destacamos pontos importantes e uma lista de itens para que alcance seus objetivos de uma forma eficiente, incluindo o whey protein e a creatina, ambos amplamente utilizados e reconhecidos. 

Whey ou Creatina?

Muito se fala sobre os dois mas antes é interessante entender as diferenças. Em suma, a Creatina é um suplemento alimentar utilizado para diminuir a fadiga, aumentar a força (principalmente em treinos intensos ou que demandem mais resistência) e recuperação muscular. Como uma consequência do seu uso, ela auxilia no ganho de massa.
Por outro lado, o Whey atua na manutenção da saúde muscular, ganho de força e maximização do ganho de músculos. Ainda assim, é possível (e até indicado) fazer uso combinado dos dois, assim como de um hipercalórico, este último caso se tenha dificuldade em ganhar massa apenas com a alimentação, ou caso a rotina corrida não possibilite esse cuidado. Para uma visão mais completa, confira este artigo.

Alimentação e Exercícios

Na alimentação, o indicado é que, além de uma dieta equilibrada que disponha de vitaminas e sais minerais adequados, a pessoa se preocupe também com os valores de proteínas e carboidratos consumidos, visto que são eles que se sobressaem quando o objetivo é ganho de massa muscular.
Em seguida, é válido salientar: não adianta consumir os suplementos e não se manter em movimento, ok? A creatina, o whey protein e o hipercalórico utilizados precisam do auxílio de uma rotina de exercícios. 

Quais suplementos comprar?

01

Optimum Nutrition, WHEY, Gold Standard, 2.27KG

Com 24g de proteína de alta qualidade por porção e 5.5 g de BCAA, que são os aminoácidos de cadeia ramificada que ajudam a construir massa muscular magra, este whey protein é o mais indicado: ele auxilia na recuperação muscular eficaz e traz um aumento na resistência durante os treinos. Sabor Baunilha. Confira.

02

Creatina 100% Nutrify

Esta creatina de alta pureza é conhecida por aumentar a força e a resistência durante os exercícios intensos, proporcionando ganhos musculares significativos e ainda liberada para os veganos. Livre de corantes, conservantes ou qualquer outro aditivo. Veja.

03

Massa Nitro Probiótica

Essa é uma ótima opção de hipercalórico para a sua dieta. Ele auxilia no ganho de massa com uma explosão de energia, nutrição e muito sabor de chocolate. Rica em carboidratos e não deixando de apresentar proteínas, esta fórmula ajuda na manutenção dos níveis de energia durante o dia e promove o crescimento muscular. Consuma como parte de sua rotina diária, de preferência antes do treino, para dar mais energia. Acesse.

04

Sinister Mass Baunilha:

Mais uma dica de hipercalórico, desta vez no sabor baunilha. Este suplemento é projetado para impulsionar o crescimento muscular, oferecendo uma boa combinação de nutrientes essenciais para ajudá-lo a atingir seus objetivos fitness. Veja.

05

CreaLift Essential Nutrition

Experimente a fórmula exclusiva de creatina que auxilia no aumento da massa muscular, proporciona mais força e resistência durante os treinos e favorece a recuperação muscular pós-exercícios. Monohidratada e de alta qualidade, é a escolha ideal para atletas que buscam resultados. Confira.

06

Top Whey 3W Mais Performance 900g Morango

Esta fórmula favorece o ganho de massa muscular e promove o aumento de força, fornecendo aminoácidos de alto valor biológico. Potencialize seus resultados com qualidade, que combina proteína concentrada do soro do leite (WPC), proteína isolada do soro do leite (WPI), morango desidratado, proteína hidrolisada do soro do leite (WPH) e outros ingredientes essenciais. Livre de glúten e indicado pelo Clube. Acesse.

07

Creatina Monohidratada Creapure 100g Growth Supplements

Eleve seus treinos para o próximo nível. Esta forma pura de creatina é perfeita para ser usada como suplemento dietético, ajudando a aumentar o desempenho físico, estimular o crescimento muscular e acelerar a recuperação pós-exercícios. Com selo de qualidade, é a escolha ideal. Veja.

08

Iso Triple Zero 907g Integralmedica - Morango

Este suplemento à base de WPI (whey protein isolate) oferece uma fonte proteica de alto valor biológico, rica em aminoácidos essenciais, incluindo os BCAA. Fabricado com processos de extração e filtração que garantem extrema pureza, o Iso Triple Zero tem rápida absorção e é isento de glúten, gorduras, lactose e açúcares adicionados. Para consumo pós-treino, ajuda na recuperação e construção muscular, proporcionando resultados superiores para atletas e esportistas comprometidos com sua evolução física. Confira.

09

Dark Mass 3kg Hipercalórico Dark Lab (Baunilha)

Sua fórmula foi desenvolvida especialmente para promover o desenvolvimento muscular é também rica em proteínas de alto valor biológico, como Albumina e Whey Protein. Além disso, contém carboidratos com diferentes velocidades de absorção, como Maltodextrina e Waxy Maize, garantindo um fornecimento de energia consistente. Com a adição de 25 vitaminas e minerais essenciais, este hipercalórico proporciona suporte completo para o organismo. Veja.

10

Creatina Universal Original Importada 200g

Uma creatina de destaque na nossa lista, essencial para potencializar seus treinos. Com sua fórmula de alta qualidade, ajuda na síntese proteica, contribuindo para o aumento da massa magra e para a resistência muscular. Acesse.

Caro Leitor,

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:

1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais 

2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis 

 3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável.

