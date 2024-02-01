10 itens essenciais para exercícios em casa ou ao ar livre

Imagem meramente ilustrativa Crédito: Google

Sempre é tempo de começar a cuidar de si mesmo. Ver sua evolução através das fotos do ano, sentir uma melhora da autoimagem e aumento na disposição diária são apenas alguns dos prós. Ao fazer exercícios em casa, é possível flexibilizar o tempo da melhor forma, e se adequar às diferentes rotinas com conforto.

É importante manter a disciplina uma vez que a atividade física tem inúmeros benefícios: diminuição no estresse e ansiedade, melhora na qualidade do sono, aumento na disposição e resistência. E não para por aí: segundo um estudo do Journal of Alzheimer’s Disease, indicado nesta matéria do Washington Post, mesmo a atividade moderada também pode afetar sua habilidade de pensamento e memória ao longo prazo, possivelmente evitando doenças associadas à demência.

Assim, talvez esse seja o empurrãozinho esperado, vindo diretamente do Clube. Para esse fim, selecionamos equipamentos que podem fazer a diferença no seu cotidiano e estado mental e físico:

01 Kit 5 Mini Band + Kit 11 Elástico Extensor Uma solução simples que já entrega muito: com diferentes níveis de resistência, as bands e elásticos extensores oferecem a adaptabilidade ao treino progressivo de força, podendo exercitar pernas, braços e glúteos. É ainda uma maneira inteligente de se recuperar de lesões, melhorar a flexibilidade ou complementar os exercícios de ginástica. Veja. 02 Par Caneleira Tornozeleira de Peso Punch O must-have do treino em casa. Muito prático e oferece diversas possibilidades de exercícios voltados para abdômen, pernas, glúteos, e até mesmo braços, com movimentos fáceis e eficientes. Podendo escolher desde 0,5 até 5 kg, este par de caneleiras da punch tem ainda enchimento de granalha de ferro e costuras reforçadas. Acesse. 03 Halter Emborrachado 1kg Aqui, a segurança e o conforto se aliam à versatilidade. Outro item que não poderia faltar no treino em casa é este halter emborrachado, ideal para exercícios em grupo, musculação, fortalecimento muscular, alívio do estresse, fisioterapia, ganho de força e outros exercícios gerais. Compre agora. 04 Step Eva Academia Item coringa para exercícios, o step de EVA é ultra resistente e maleável para absorver o impacto durante o exercício, evitando contusões. Além disso, tem também superfcie anti-derrapante para maior firmeza dos movimentos e suas dimensões são 60x28x10cm. (Um bom tamanho e bom material). Compre agora. 05 Roda Abdominal Muvin Basics Com essa roda abdominal, é possível trabalhar mais de 5 grupos musculares e ainda regular a intensidade do exercício, a depender da angulação. Tem ainda um material de alta resistência e pegada anatômica, para maior conforto no grip e segurança. Veja. 06 Colchonete de Academia em Espuma Alta Densidade Profissional Básico para o exercício em casa, este colchonete profissional de espuma com alta densidade e impermeável, é perfeito para exercícios funcionais, pilates e ginástica. Acesse. 07 Kettlebell 8kg Um produto resistente e queridinho para os treinos de perna e glúteos, mas também funciona para o abdômen, costas e outros músculos dos membros superiores, a depender do exercício. Essencial para a musculação. Compre. 08 Corda de pular sem emaranhados Muito amada pelo público fitness, essa corda de pular não é apenas perfeita para se exercitar em casa e ao ar livre, mas também é prática e durável, feita com fios de aço revestidos com material PVC forte e alças ergonômicas. Veja. 09 Kit Hand Grip com 5 peças Muito prático, pode ser levado a qualquer lugar e é ideal para fortalecer os dedos, mãos e punho. Pode ser utilizado para fisioterapia e é confortável e eficaz, feito com materiais de alta qualidade. Clique. 10 Bola Pilates Yoga Fitness 75 cm Outra ótima opção é essa bola voltada para Yoga e Pilates, ideal também para abdominais e outros exercícios físicos. Vem ainda com uma bomba para auxiliar em seu enchimento e suporta até 150 kg de peso estático. Confira.

Equipamentos como esses, de alta qualidade e com boas avaliações no mercado, podem ser uma boa alternativa para se movimentar no conforto de casa, ainda mais se existe uma dificuldade causada por fatores como o cansaço ou falta de tempo (ou o que mais frequentemente acontece, um misto dos dois).

É importante lembrar que, embora seja uma boa opção para a prática, a atividade física em casa ainda exige uma atenção à segurança. Por isso, sempre se atente aos limites do seu corpo. Vale ressaltar ainda que outra possibilidade é buscar ajuda de um profissional, por meio de aulas online ou domiciliares, utilizando os equipamentos.