10 itens essenciais para exercícios em casa ou ao ar livre

01
Kit 5 Mini Band + Kit 11 Elástico Extensor
02
Par Caneleira Tornozeleira de Peso Punch
03
Halter Emborrachado 1kg
04
Step Eva Academia
05
Roda Abdominal Muvin Basics
06
Colchonete de Academia em Espuma Alta Densidade Profissional
07
Kettlebell 8kg
08
Corda de pular sem emaranhados
09
Kit Hand Grip com 5 peças
10
Bola Pilates Yoga Fitness 75 cm
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