Qual é a melhor 'Alexa'? Veja a lista de dispositivos Echo

Os dispositivos Echo, equipados com a assistente virtual Alexa, transformaram a maneira como interagimos com a tecnologia
em nosso dia a dia. Seja para ouvir música, controlar aparelhos smart
ou realizar tarefas cotidianas, esses alto-falantes inteligentes oferecem uma ampla gama de recursos práticos, todos ativados por comandos de voz.
Com uma linha variada de modelos, cada um com funcionalidades específicas, o Echo atende diferentes perfis de usuários. Neste artigo, vamos explorar os principais dispositivos, suas diferenças, e como a Alexa pode simplificar sua rotina
, além de dicas de uso, comandos e instruções de configuração.
O Echo é a linha de alto-falantes inteligentes desenvolvida pela Amazon
e lançado em 2014. Ele funciona com a assistente virtual Alexa, a inteligência artificial que responde a comandos de voz, executa tarefas e controla dispositivos inteligentes da casa. De uma forma mais simples, O Echo é o "corpo", enquanto Alexa é a "mente".
Os dispositivos Echo utilizam com microfones de longo alcance
, que captam o som mesmo em ambientes com ruído. Ao ouvir a palavra de ativação (geralmente "Alexa"), o dispositivo começa a processar o comando. O Echo é conectado à internet, e Alexa usa essa conexão para acessar informações, executar comandos e se integrar a outros dispositivos inteligentes
.
Há vários modelos da linha Echo, e cada um oferece recursos únicos. Para te ajudar a escolher, aqui está uma comparação entre os principais:
Com tamanho compacto e discreto, é uma ótima opção para economizar espaço e ainda aproveitar um dos dispositivos mais acessíveis e completos da lista. Em relação às versões anteriores, a Amazon o apresenta como o "Echo Dot com o melhor som já lançado", com graves mais profundos. Além disso, outra inovação são seus sensores de temperatura e movimento, que permitem a criação de rotinas ainda mais personalizadas.
Em uma versão mais compacta do que o Echo Dot, o Echo Pop é um bom dispositivo de entrada para o mundo dos Echos, sendo o mais econômico. Ele é focado em funções básicas, com som mais modesto e padrão polar unidirecional
, de forma que é indicado para espaços menores como o quarto ou o escritório.
Lançado em 2024, é definido como "um despertador inteligente com som vibrante e Alexa". O seu diferencial é justamente sua tela sensível ao toque, que permite mostrar a hora e previsão do tempo e ainda fazer chamadas. A consumidora Adriana Maia comenta no site do produto:
"Eu estou muito satisfeita com esse dispositivo. Tenho o Echo Show e a Echo Dot, mas considero esse o mais interessante, pois reúne o relógio, despertador e um pequeno display para vermos a música que está tocando ou o livro. De noite, o relógio é colocado num modo em que a LED não atrapalha, além de ser muito bonito. Funciona também como caixa de som, além de ter um tamanho nem grande demais nem pequeno demais. É um dispositivo multifuncional e considero o mais interessante dos dispositivos Alexa."
Para quem busca uma experiência sonora completa e imersiva, este é o mais indicado. Ele é maior do que as opções anteriores, com a melhor qualidade de som entre todos os echos. Com 5 alto-falantes, áudio 3D e Dolby Atmos, produz graves potentes, agudos nítidos e até percepção de profundidade e espaço. Dessa forma, pode também ser usado para ter a experiência e ambientação de um home theater.
O Echo Show 5 tem uma tela de 5,5 polegadas, recursos que podem ser utilizados para videochamadas, assistir vídeos e até monitorar câmeras de segurança, além de um som de boa qualidade. É indicado para quem quer acompanhar notícias, realizar receitas ou usar como despertador com funções multimídia, em espaços como quartos e escritórios.
Já o Echo Show 8 apresenta um tamanho geral maior, com tela de 8 polegadas e qualidade de som superior à do Show 5. É recomendado para quem deseja um display maior e mais versátil, com áudio mais potente, de forma que é recomendado para espaços como cozinhas e salas.
Para uma visão geral, o Clube compilou algumas das informações principais. Confira:
Os aparelhos Echo Spot, Echo Show 5 e Echo Show 8 possuem telas de 2,8, 5 e 8 polegadas, respectivamente. Com mostrador de relógio, temos as opções Echo Dot 5ª geração em sua versão branca, Echo Spot e as duas versões do Echo Show. Por fim, o melhor som já lançado entre os dispositivos é o Echo Studio, que apresenta tecnologia que processa áudio espacial e Dolby Atmos.