Qual é a melhor 'Alexa'? Veja a lista de dispositivos Echo

Saiba qual "Alexa" escolher e transforme sua rotina. Crédito: Divulgação

Os dispositivos Echo, equipados com a assistente virtual Alexa, transformaram a maneira como interagimos com a tecnologia em nosso dia a dia. Seja para ouvir música, controlar aparelhos smart ou realizar tarefas cotidianas, esses alto-falantes inteligentes oferecem uma ampla gama de recursos práticos, todos ativados por comandos de voz.

Com uma linha variada de modelos, cada um com funcionalidades específicas, o Echo atende diferentes perfis de usuários. Neste artigo, vamos explorar os principais dispositivos, suas diferenças, e como a Alexa pode simplificar sua rotina , além de dicas de uso, comandos e instruções de configuração.

Apague as luzes, ligue a TV e crie novas possibilidades na sua rotina com a Alexa. Crédito: Amazon

O que é o Echo e a Alexa?

O Echo é a linha de alto-falantes inteligentes desenvolvida pela Amazon e lançado em 2014. Ele funciona com a assistente virtual Alexa, a inteligência artificial que responde a comandos de voz, executa tarefas e controla dispositivos inteligentes da casa. De uma forma mais simples, O Echo é o "corpo", enquanto Alexa é a "mente".

Como a Alexa funciona?

Os dispositivos Echo utilizam com microfones de longo alcance , que captam o som mesmo em ambientes com ruído. Ao ouvir a palavra de ativação (geralmente "Alexa"), o dispositivo começa a processar o comando. O Echo é conectado à internet, e Alexa usa essa conexão para acessar informações, executar comandos e se integrar a outros dispositivos inteligentes

O que você pode fazer com Alexa?

01 Controlar sua casa inteligente É possível conectar e controlar diversos dispositivos , desde que sejam compatíveis com a assistente virtual, por voz. Entre a lista das possibilidades, estão lâmpadas, câmeras, televisões, sensores e até aparelhos de ar condicionado. 02 Ouvir música ou ver séries Toque músicas do Spotify, Amazon Music e outros serviços de streaming. 03 Saber informações em tempo real Consulte clima com comandos como “Alexa, qual a previsão do tempo para hoje?”, ouça as notícias, saiba os resultados esportivos e muito mais. 04 Ter seu próprio assistente pessoal Crie lembretes e alarmes com comandos como "“Alexa, me acorde às 7 da manhã”, e faça listas de tarefas. 05 Fazer chamada de voz e enviar mensagens É possível também realizar chamadas para outros dispositivos Echo ou celulares. “Alexa, ligue para [nome do contato].” 06 Explorar habilidades Alexa pode aprender novas habilidades (skills) para responder a perguntas e realizar ações específicas, como pedir comida ou até controlar robôs aspiradores

Qual Echo comprar?

Há vários modelos da linha Echo, e cada um oferece recursos únicos. Para te ajudar a escolher, aqui está uma comparação entre os principais:

Echo Dot 5ª Geração

Com tamanho compacto e discreto, é uma ótima opção para economizar espaço e ainda aproveitar um dos dispositivos mais acessíveis e completos da lista. Em relação às versões anteriores, a Amazon o apresenta como o "Echo Dot com o melhor som já lançado", com graves mais profundos. Além disso, outra inovação são seus sensores de temperatura e movimento, que permitem a criação de rotinas ainda mais personalizadas.

Echo Pop

Em uma versão mais compacta do que o Echo Dot, o Echo Pop é um bom dispositivo de entrada para o mundo dos Echos, sendo o mais econômico. Ele é focado em funções básicas, com som mais modesto e padrão polar unidirecional , de forma que é indicado para espaços menores como o quarto ou o escritório.

Echo Spot

Lançado em 2024, é definido como "um despertador inteligente com som vibrante e Alexa". O seu diferencial é justamente sua tela sensível ao toque, que permite mostrar a hora e previsão do tempo e ainda fazer chamadas. A consumidora Adriana Maia comenta no site do produto:

"Eu estou muito satisfeita com esse dispositivo. Tenho o Echo Show e a Echo Dot, mas considero esse o mais interessante, pois reúne o relógio, despertador e um pequeno display para vermos a música que está tocando ou o livro. De noite, o relógio é colocado num modo em que a LED não atrapalha, além de ser muito bonito. Funciona também como caixa de som, além de ter um tamanho nem grande demais nem pequeno demais. É um dispositivo multifuncional e considero o mais interessante dos dispositivos Alexa."

Echo Studio

Para quem busca uma experiência sonora completa e imersiva, este é o mais indicado. Ele é maior do que as opções anteriores, com a melhor qualidade de som entre todos os echos. Com 5 alto-falantes, áudio 3D e Dolby Atmos, produz graves potentes, agudos nítidos e até percepção de profundidade e espaço. Dessa forma, pode também ser usado para ter a experiência e ambientação de um home theater.

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Echo Show 5 e 8

O Echo Show 5 tem uma tela de 5,5 polegadas, recursos que podem ser utilizados para videochamadas, assistir vídeos e até monitorar câmeras de segurança, além de um som de boa qualidade. É indicado para quem quer acompanhar notícias, realizar receitas ou usar como despertador com funções multimídia, em espaços como quartos e escritórios.

Já o Echo Show 8 apresenta um tamanho geral maior, com tela de 8 polegadas e qualidade de som superior à do Show 5. É recomendado para quem deseja um display maior e mais versátil, com áudio mais potente, de forma que é recomendado para espaços como cozinhas e salas.

Para uma visão geral, o Clube compilou algumas das informações principais. Confira:

Tabela de Dispositivos Echo (Fonte: Amazon) Dispositivo Avaliação Preço Estimado Características Echo Dot 5ª Geração 4.8 ★ R$ 386,10 Som melhorado, disponível com relógio, compacto e acessível. Echo Pop 4.8 ★ R$ 314,10 Compacto, ideal para espaços menores. Echo Spot 4.7 ★ R$ 521,10 Tela redonda, relógio inteligente, videochamadas. Echo Studio 4.6 ★ R$ 1.619,10 Áudio 3D com Dolby Atmos, melhor qualidade sonora da linha. Echo Show 5 4.4 ★ R$ 584,10 Tela de 5 polegadas, ideal para videochamadas e assistir vídeos. Echo Show 8 4.7 ★ R$ 899,10 Tela de 8 polegadas, som potente, ideal para vídeos e controle da casa.

Qual dispositivo echo tem tela, relógio e melhor som?

Os aparelhos Echo Spot, Echo Show 5 e Echo Show 8 possuem telas de 2,8, 5 e 8 polegadas, respectivamente. Com mostrador de relógio, temos as opções Echo Dot 5ª geração em sua versão branca, Echo Spot e as duas versões do Echo Show. Por fim, o melhor som já lançado entre os dispositivos é o Echo Studio, que apresenta tecnologia que processa áudio espacial e Dolby Atmos.

Dicas de uso e comandos populares com a Alexa

Crie rotinas para automatizar ações, como “Alexa, bom dia” para acender as luzes e tocar notícias.

Habilite skills na Alexa para adicionar funcionalidades, como jogos, receitas, etc.

Organize suas tarefas, planejamento diário e compras. “Alexa, adicione leite à minha lista de compras.”

Como configurar seu dispositivo Echo?

Conecte o Echo à tomada.

Baixe o app Alexa no seu smartphone (disponível para iOS e Android).

Abra o app e siga as instruções para conectar o dispositivo à sua rede Wi-Fi.

Logue com sua conta Amazon ou crie uma, se necessário.

Configure dispositivos inteligentes (se houver) através do app.

Explore comandos e habilidades: Comece a usar comandos de voz e configure rotinas personalizadas.

