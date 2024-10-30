Capixaba é o que mais pesquisa sobre Black Friday; eletrônicos são favoritos

Capixabas demonstram interesse crescente pela Black Friday 2024 Crédito: Freepik

A um mês da Black Friday , que acontecerá em 29 de novembro, o Espírito Santo é o Estado que lidera o aumento de buscas pela data. O evento de descontos e promoções já é considerado um dos mais importantes para o comércio brasileiro junto ao Natal, Dia das Crianças e Dia das Mães.

De acordo com o estudo da Agência Conversion, maior do Brasil em análise de dados e métricas de SEO (otimização para motores de busca virtual, em tradução), houve um aumento de 12.900% na procura do termo “Black Friday” no Espírito Santo, enquanto a Bahia, que ocupou o segundo lugar, atingiu a marca de 9.566,67%. A empresa baseou-se nos dados do Google Trends e analisou as pesquisas feitas em todo o Brasil entre os meses de agosto de 2023 e agosto de 2024.

Para o CEO da Conversion, Diego Ivo, esse fenômeno evidencia a necessidade de adaptação das varejistas nacionais em um ambiente cada vez mais competitivo. "À medida que a Black Friday se aproxima, surgem novas oportunidades para aprendizados e mudanças relevantes no cenário do comércio eletrônico nacional, tendo em vista, sobretudo, as novas perspectivas frente às buscas inteligentes."

Eletrônicos são os mais procurados

Celulares e outros eletrônicos encabeçam a lista de intenção de compras na Black Friday, aponta Google Crédito: Pexels

Segundo o estudo, os itens mais procurados são os eletrônicos. A agência englobou na categoria não só aparelhos de TV, áudio e vídeo, mas também eletrodomésticos e smartphones.

Esse dado mostra que o Estado segue a tendência brasileira de consumo desta Black Friday. Quem comprova isso é o Panorama do Consumo Black Friday 2024, produzido pela Globo, em que os celulares ocupam a primeira opção de compra dos consumidores.

Entretanto, com o aumento das buscas, também vem o aumento das propagandas enganosas, que são aqueles anúncios que visam a enganar o consumidor. “Os eletrônicos são os maiores alvos de propagandas falsas porque também são os produtos que recebem maior número de promoção e propaganda, já que é o período do ano em que são os mais vendidos”, afirma a diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira.

Para evitar problemas, a diretora-geral afirma que é importante estar atento e pesquisar com antecedência. “O consumidor deve fazer uma pesquisa do valor que era praticado no mercado para ver se o item de fato está em promoção. A segunda dica é olhar o valor das parcelas, fazendo o cálculo para saber se, mesmo parcelado, o desconto continua valendo. No caso de compras on-line, é essencial conferir se o site é oficial e seguro”, disse.

“Para os lojistas, é importante deixar claro para o consumidor que entra na loja quais são os produtos que estão em oferta, para que ele não se confunda, pois não é obrigatório que todos os itens entrem em promoção. Além disso, obrigatoriamente, devem ser colocados o valor que o produto era vendido antes da promoção e o valor atual, além do preço das parcelas”, destaca Letícia.

Data aquece mercado no Estado

Mesmo que a Black Friday já seja conhecida por aumentar os números de consumo, o Espírito Santo, por viver um momento econômico diferenciado, vê na data uma oportunidade ainda maior de crescimento.

“O mercado capixaba destaca-se por uma economia mais dinâmica em comparação à média nacional, impulsionada por setores como o moveleiro, industrial e de rochas. A produção agrícola, incluindo café e pimenta, também fortalece a economia local, servindo tanto ao mercado interno quanto à exportação. Esse cenário propicia ao Espírito Santo um consumo mais aquecido, especialmente durante eventos como a Black Friday, quando consumidores aproveitam para trocar ou adquirir novos produtos”, explica o economista Ricardo Paixão.



Fatores como a chegada do 13º salário e a grande presença de servidores públicos pagos regularmente, que representam cerca de 40% do mercado consumidor do Estado, fortalecem o poder de compra local.

“No entanto, o consumidor deve se planejar, evitar compras impulsivas, e priorizar necessidades reais para não cair em endividamento. A comunicação familiar e estratégias como monitoramento de preços e troca de informações ajudam a evitar armadilhas e a garantir um consumo responsável durante períodos de grande oferta e publicidade. Além disso, estratégias de marketing bem planejadas são essenciais para comerciantes captarem melhor os consumidores e alcançarem o faturamento desejado. “, complementa o economista.

Origem da Black Friday

Black Friday surgiu nos Estados Unidos e foi oficializada no calendário brasileiro em 2010 Crédito: Andrew Angelov | Shutterstock

A Black Friday, que foi oficialmente integrada ao calendário brasileiro em 2010, tem origem nos Estados Unidos. Na década de 60, comerciantes criaram a data como uma forma de ajudar no aumento das vendas de varejo antes do Natal e, por isso, escolheram a 4ª sexta-feira de novembro, que sempre é o dia após o feriado americano de Ação de Graças, para proporcionar um dia de descontos.

O evento, já consolidado no Brasil, ganhou ainda mais força após a chegada do modelo de compras on–line, que traz mais comodidade e opções ao consumidor. De acordo com levantamento feito pelas empresas de inteligência de dados NeoTrust e ClearSale em 2023, o faturamento do e-commerce foi de R$ 5,23 bilhões, com 8,1 milhões de pedidos.