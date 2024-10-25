Viajar de avião saindo de Vitória chega a custar R$ 6 mil no fim do ano

Aviões no Aeroporto de Vitória Crédito: Bruno Lopes

A pouco mais de 2 meses para o fim do ano, muitas pessoas começam a planejar viagens buscando os melhores destinos e preços acessíveis. Isso pode ser um grande desafio, já que os valores das passagens de avião mudam constantemente, dificultando ainda mais o planejamento. Em pesquisa realizada por A Gazeta no Google Flight para alguns destinos que "pocam" nessa época, a reportagem encontrou passagens aéreas para destinos no Brasil que podem chegar a R$ 6 mil. É o caso da tarifa de Vitória para João Pessoa (PB), por exemplo, ida e volta.

Já quem optar viajar para alguns destinos internacionais, como Orlando, nos Estados Unidos, o valor fica ainda maior, ultrapassando R$ 12 mil (veja tabela abaixo com pesquisa realizada entre os dias 15 e 18 de outubro).

Para o economista e professor universitário Antônio Marcus Machado, a compra antecipada das passagens é essencial para economizar. "Sempre é bom comprar com antecedência. Quem compra antes, bem antes, paga um preço melhor, comprar em cima da hora é muito caro", afirmou.

E é melhor comprar à vista ou parcelado? Para o especialista, é mais benéfico comprar as passagens parceladas para reservar uma parte do dinheiro. "A questão de comprar passagem, vou comprar passagem parcelada ou vou comprar à vista? Não vai fazer diferença na hora de você comprar, você não vai ter desconto. Então, pode parcelar, sem juros. É interessante, porque você dilui esse compromisso, você não gasta esse dinheiro logo antes de sair de onde você mora", disse.

Your browser does not support the audio element. Viajar de avião saindo de Vitória chega a custar 6 mil reais no fim do ano

Segundo ele, os preços das passagens dependem de fatores como a distância do destino, do tempo de antecedência e das datas. Saindo de Vitória para o Rio de Janeiro, por exemplo, é possível encontrar passagens de ida a partir de R$ 650. Já para Recife, local mais longe, tem passagens a partir de R$ 1.100, só de ida, quase o dobro do valor para ir à Cidade Maravilhosa.

Outra dúvida comum é se é melhor levar dinheiro ou cartão. Para o professor Machado, o ideal é levar metade de cada. "Bem, eu sempre recomendo 50%. Você vai gastar quanto? R$ 10 mil, leva R$ 5 mil em dinheiro, R$ 5 mil em cartão. Você vai gastar R$ 5 mil, R$ 2,5 mil em dinheiro, R$ 2,5 mil em cartão. É importante porque o cartão traz uma ilusão de que você tem o dinheiro. Então, você gasta muito mais do que você poderia. Tem que avaliar bem para onde você vai, mas sempre lembrar essa regrinha de metade em dinheiro e metade em cartão", disse o professor.

Então, o melhor é se programar para aproveitar bem esse período, não deixando tudo para a última hora, E, para ajudar na escolha, A Gazeta traz alguns desses possíveis destinos para os capixabas e seus respectivos preços de passagens aéreas.

1) Rio de Janeiro (RJ)

Rio de Janeiro recebe turistas para a tradicional queima de fogos de Copacabana Crédito: Freepik

O Estado que é vizinho dos capixabas é um dos grandes destinos para quem gosta de calor, praia e também para quem não quer viajar para longe. Com uma distância de aproximadamente 500 km entre as capitais Vitória e Rio de Janeiro, é possível encontrar passagens aéreas de ida e volta a partir de R$ 1.041, com datas entre 28 de dezembro e 5 de janeiro, pela companhia Latam. Já as passagens da Gol para as mesmas datas estão R$ 1.398 e da Azul R$ 1.727. Para quem prefere viajar de ônibus, é possível economizar e encontrar passagens de ida e volta por R$ 220 na viação Águia Branca.

2) Porto Alegre (RS)

Natal Luz, em Gramado, atrai turistas no final de ano Crédito: Divulgação

O Rio Grande do Sul é um dos destinos muito buscados no final do ano, principalmente por conta de Gramado, que é um grande atrativo no período natalino, por suas tradicionais decorações e eventos de Natal. A cidade fica a cerca de 100 km de Porto Alegre, sendo o aeroporto da capital gaúcha o mais próximo. Considerando ida e volta, entre os dias 28 de dezembro e 5 de janeiro, é possível encontrar passagens aéreas saindo de Vitória a partir de R$ 1.824, pela companhia Gol. Já as passagens da Latam estão a partir de R$ 2.030, enquanto as da Azul, R$ 3.935, mais que o dobro do preço cobrado pelas concorrentes.

3) Recife (PE)

Turismo em Recife, Pernambuco Crédito: Divulgação/Prefeitura de Recife

Quem deseja ir para o Nordeste, um dos melhores destinos é Recife, que, além de calor e praias, conta com programação de shows gratuitos de cantores renomados nacionalmente. Também é uma excelente oportunidade para experimentar pratos típicos da região, como o bolo de rolo. De Vitória para Recife, entre 28 de dezembro e 5 de janeiro, é possível encontrar passagens de ida e volta a partir de R$ 2.590, pela companhia Gol; R$ 3.457 pela Latam; e R$ 3.935 pela Azul.

4) Alter do Chão (PA)

Alter do Chão, Pará Crédito: Divulgação

Para quem quer ir para um lugar mais tranquilo e longe de agitação, Alter do Chão, no Pará, é uma ótima opção. O local é banhado pelas águas cristalinas do Rio Tapajós e sua praia já foi considerada a praia de água doce mais bonita do mundo, pelo jornal inglês The Guardian. O aeroporto mais próximo é o de Santarém, que fica a cerca de 40 km de distância do local turístico. As únicas passagens encontradas saindo de Vitória para esse destino, foram da companhia aérea Latam, com passagens de ida e volta a partir de R$ 3.039, entre os dias 28 de dezembro e 5 de janeiro.

5) Orlando (EUA)

Orlando está entre as melhores opções de viagens para o exterior no final do ano Crédito: Divulgação

Os parques em Orlando, nos Estados Unidos, também fazem muito sucesso nas férias. Entre os mais desejados estão o Magic Kingdom, Epcot e Universal Studios. Com ida no dia 28 de dezembro e volta no dia 5 de janeiro, as passagens saindo de Vitória, com conexões, estão a partir de R$ 12.181 pela companhia aérea Azul; R$ 8.642 pela Gol; e R$10.358 pela Latam, sendo a maior parte da viagem realizada por companhias internacionais.