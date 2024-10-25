Viajar de avião saindo de Vitória chega a custar R$ 6 mil no fim do ano

A pouco mais de 2 meses para o fim do ano, muitas pessoas começam a planejar viagens buscando os melhores destinos e preços acessíveis. Isso pode ser um grande desafio, já que os valores das passagens de avião mudam constantemente, dificultando ainda mais o planejamento. Em pesquisa realizada por A Gazeta no Google Flight para alguns destinos que "pocam" nessa época, a reportagem encontrou passagens aéreas para destinos no Brasil que podem chegar a R$ 6 mil. É o caso da tarifa de Vitória para João Pessoa (PB), por exemplo, ida e volta.
Já quem optar viajar para alguns destinos internacionais, como Orlando, nos Estados Unidos, o valor fica ainda maior, ultrapassando R$ 12 mil (veja tabela abaixo com pesquisa realizada entre os dias 15 e 18 de outubro).
Para o economista e professor universitário Antônio Marcus Machado, a compra antecipada das passagens é essencial para economizar. "Sempre é bom comprar com antecedência. Quem compra antes, bem antes, paga um preço melhor, comprar em cima da hora é muito caro", afirmou.
E é melhor comprar à vista ou parcelado? Para o especialista, é mais benéfico comprar as passagens parceladas para reservar uma parte do dinheiro. "A questão de comprar passagem, vou comprar passagem parcelada ou vou comprar à vista? Não vai fazer diferença na hora de você comprar, você não vai ter desconto. Então, pode parcelar, sem juros. É interessante, porque você dilui esse compromisso, você não gasta esse dinheiro logo antes de sair de onde você mora", disse.
Viajar de avião saindo de Vitória chega a custar 6 mil reais no fim do ano
Segundo ele, os preços das passagens dependem de fatores como a distância do destino, do tempo de antecedência e das datas. Saindo de Vitória para o Rio de Janeiro, por exemplo, é possível encontrar passagens de ida a partir de R$ 650. Já para Recife, local mais longe, tem passagens a partir de R$ 1.100, só de ida, quase o dobro do valor para ir à Cidade Maravilhosa.
Outra dúvida comum é se é melhor levar dinheiro ou cartão. Para o professor Machado, o ideal é levar metade de cada. "Bem, eu sempre recomendo 50%. Você vai gastar quanto? R$ 10 mil, leva R$ 5 mil em dinheiro, R$ 5 mil em cartão. Você vai gastar R$ 5 mil, R$ 2,5 mil em dinheiro, R$ 2,5 mil em cartão. É importante porque o cartão traz uma ilusão de que você tem o dinheiro. Então, você gasta muito mais do que você poderia. Tem que avaliar bem para onde você vai, mas sempre lembrar essa regrinha de metade em dinheiro e metade em cartão", disse o professor.
Então, o melhor é se programar para aproveitar bem esse período, não deixando tudo para a última hora, E, para ajudar na escolha, A Gazeta traz alguns desses possíveis destinos para os capixabas e seus respectivos preços de passagens aéreas.
1) Rio de Janeiro (RJ)
O Estado que é vizinho dos capixabas é um dos grandes destinos para quem gosta de calor, praia e também para quem não quer viajar para longe. Com uma distância de aproximadamente 500 km entre as capitais Vitória e Rio de Janeiro, é possível encontrar passagens aéreas de ida e volta a partir de R$ 1.041, com datas entre 28 de dezembro e 5 de janeiro, pela companhia Latam. Já as passagens da Gol para as mesmas datas estão R$ 1.398 e da Azul R$ 1.727. Para quem prefere viajar de ônibus, é possível economizar e encontrar passagens de ida e volta por R$ 220 na viação Águia Branca.
2) Porto Alegre (RS)
O Rio Grande do Sul é um dos destinos muito buscados no final do ano, principalmente por conta de Gramado, que é um grande atrativo no período natalino, por suas tradicionais decorações e eventos de Natal. A cidade fica a cerca de 100 km de Porto Alegre, sendo o aeroporto da capital gaúcha o mais próximo. Considerando ida e volta, entre os dias 28 de dezembro e 5 de janeiro, é possível encontrar passagens aéreas saindo de Vitória a partir de R$ 1.824, pela companhia Gol. Já as passagens da Latam estão a partir de R$ 2.030, enquanto as da Azul, R$ 3.935, mais que o dobro do preço cobrado pelas concorrentes.
3) Recife (PE)
Quem deseja ir para o Nordeste, um dos melhores destinos é Recife, que, além de calor e praias, conta com programação de shows gratuitos de cantores renomados nacionalmente. Também é uma excelente oportunidade para experimentar pratos típicos da região, como o bolo de rolo. De Vitória para Recife, entre 28 de dezembro e 5 de janeiro, é possível encontrar passagens de ida e volta a partir de R$ 2.590, pela companhia Gol; R$ 3.457 pela Latam; e R$ 3.935 pela Azul.
4) Alter do Chão (PA)
Para quem quer ir para um lugar mais tranquilo e longe de agitação, Alter do Chão, no Pará, é uma ótima opção. O local é banhado pelas águas cristalinas do Rio Tapajós e sua praia já foi considerada a praia de água doce mais bonita do mundo, pelo jornal inglês The Guardian. O aeroporto mais próximo é o de Santarém, que fica a cerca de 40 km de distância do local turístico. As únicas passagens encontradas saindo de Vitória para esse destino, foram da companhia aérea Latam, com passagens de ida e volta a partir de R$ 3.039, entre os dias 28 de dezembro e 5 de janeiro.
5) Orlando (EUA)
Os parques em Orlando, nos Estados Unidos, também fazem muito sucesso nas férias. Entre os mais desejados estão o Magic Kingdom, Epcot e Universal Studios. Com ida no dia 28 de dezembro e volta no dia 5 de janeiro, as passagens saindo de Vitória, com conexões, estão a partir de R$ 12.181 pela companhia aérea Azul; R$ 8.642 pela Gol; e R$10.358 pela Latam, sendo a maior parte da viagem realizada por companhias internacionais.
*André Borghi é aluno do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo foi editado pelas editoras Mikaella Campos e Fernanda Dalmacio.