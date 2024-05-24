Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Carro voador: passagem custará mais de R$ 500, diz Gol
Infraestrutura é desafio

Carro voador: passagem custará mais de R$ 500, diz Gol

Para Azul, no início, operação será voltada para mais ricos que usam helicópteros

Publicado em 24 de Maio de 2024 às 16:09

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 mai 2024 às 16:09
Eve, modelo de carro voador elaborado pela Embraer
Eve, modelo de carro voador elaborado pela Embraer Crédito: Divulgação/Embraer
SÃO PAULO - O preço da passagem de eVtols (também conhecidos como carros voadores) ainda não é consenso entre as companhias aéreas. Inicialmente, o valor previsto para viagens de até 30 quilômetros está na faixa de US$ 100 (pouco mais de R$ 500), mas, segundo a Gol, no começo das operações o patamar deve ficar acima da projeção.
"[O preço de] US$ 100 é alcançável, mas não é possível no começo", disse Sergio Quito, presidente do conselho de segurança e operações de voo da Gol, durante fórum sobre o setor de eVtols realizado em São Paulo.
A companhia tem 250 encomendas de eVtols da fabricante britânica Vertical Aerospace, que já está tratando a certificação do modelo com a Anac.
De acordo com Quito, o preço estimado pelo setor esbarra em custos de operação. Para manter a passagem em US$ 100, a aeronave teria de ser utilizada por pelo menos 12 horas por dia, o que não será possível, diz ele. "Essa aeronave vai ficar muito tempo no chão. É bastante desafiador."
Quito também aponta dificuldades na infraestrutura para voos de eVtols. Segundo ele, um vertiporto com 12 operações por hora demandaria 1MW de energia. "Para colocar isso em um topo de um edifício, vai ser desafiador, quase impossível. A infraestrutura não está pronta. Não se prepara um vertiporto em dois meses talvez em dois anos."
Rogerio Andrade, CEO da Avantto, empresa de compartilhamento de aeronaves executivas, afirma que a rota mais provável para o começo da operação ligaria centros financeiros, como a avenida Faria Lima, em São Paulo, a aeroportos do centro urbano. "Esse é um trecho de aproximadamente 30 quilômetros e deve ser feito em dez minutos e custar cerca de US$ 100 ou mais", diz.

Mercado potencial

Com a evolução do setor, as passagens poderiam chegar posteriormente ao preço de US$ 50 (quase R$ 260) para um carro voador de cinco assentos e pilotagem autônoma, segundo ele.
O setor estima que Rio de Janeiro e São Paulo vão representar um mercado de eVtols com potencial de US$ 7,3 bilhões (R$ 37,6 bilhões) de receita até 2040. Na região metropolitana paulista, são estimados 850 mil passageiros para 2025.
Para voos operados pela Azul, o mercado estará voltado para passageiros de alta renda que queiram se deslocar para cidades do interior de São Paulo, como Campinas, e do litoral do estado. "Infelizmente, em termos qualitativos, não vai ser barato no começo. O foco é mais o mercado que hoje está voando de helicóptero", afirma Camilo de Oliveira, relações institucionais da Azul.
A companhia aérea tem uma parceria para operar com eVtols da Lilium. Segundo Oliveira, o eVtol da fabricante alemã realiza voos intrarregionais com até 150 km de alcance, o que permitiria atender cidades como Campinas e a região do aeroporto Catarina, em São Roque, por exemplo.
Outro mercado visado pela Azul, o Rio de Janeiro será mais difícil de atender no começo, segundo Oliveira. Ele diz que, no Estado, o raio de voos será menor. Rotas previstas incluem cidades como Paraty.
A Azul prevê que as operações com carros voadores tenham início entre 2028 e 2030.

LEIA MAIS EM MOTOR

Eve divulga imagens de protótipo de carro voador em escala real; veja vídeo

O que impede a era dos carros voadores de decolar

Stellantis anuncia investimento de R$ 14 bi em Betim para fábrica da Fiat

Motos que fizeram história: reveja a Harley-Davidson Fat Boy

Linha 2024 do BYD Tan EV chega ao Brasil com inovações estéticas e mais autonomia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carro Voador
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados