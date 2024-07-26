Saiba como comprar passagem de avião por R$ 200 no Voa Brasil

SÃO PAULO - Aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) podem viajar com passagens a R$ 200 por trecho no programa Voa Brasil, lançado oficialmente pelo governo federal na quarta-feira (24). O cidadão terá de pagar, ainda, taxa de embarque, que varia conforme o aeroporto.
O segurado deve acessar o site voabrasil.sistema.gov.br e informar sua senha do Portal Gov.br. Para participar, é preciso ter conta nível prata ou ouro.
Estão disponíveis 3 milhões de passagens para todo o Brasil. O aposentado não pode ter voado em um prazo de 12 meses.
COMO COMPRAR PASSAGENS PELO VOA BRASIL
- Acesse o site voabrasil.sistema.gov.br
- Clique em "Entrar com o gov.br"
- Informe seu CPF e vá em "Continuar"
- Informe a senha registrada no Portal Gov.br
- Na tela seguinte, clique em "Autorizar"
- Será preciso aceitar o regulamento do programa
- Na tela seguinte, escolha se quer passagens de ida e volta ou só de ida ou só de volta
- Informe a cidade de origem e a data ou as datas da viagem e clique em "Buscar"
- O sistema irá mostrar as passagens disponíveis
- Se não houver passagens para o trecho informado na data específica, o sistema traz esse aviso
- O segurado pode fazer nova busca clicando em "Exibir voos com datas próximas"
- Após encontrar as passagens desejadas, clique em "Avançar" e confirme a reserva
- Revise os dados de seu voo e vá em "Avançar"
- Preencha os dados pessoais, faça nova conferência e vá em "Reservar"; a passagem fica reservada por uma hora
- Depois, vá para "Ir para o pagamento"
- Você será redirecionado para o site da companhia aérea; a compra é feita por lá
- Faça o pagamento conforme as regras da empresa
- Após o pagamento, será possível acompanhar a sua compra no site da empresa aérea com o código que estará disponível em "Minhas viagens"
A reportagem simulou busca por voos entre São Paulo, saindo de Guarulhos e Recife, em Pernambuco, e não conseguiu encontrar passagens. Em nova busca, em trecho entre Recife e Fortaleza, no Ceará, foram encontrados bilhetes.
O valor total da compra ficou em R$ 507,15 para voar em outubro. A data inicial teve de ser alterada. A primeira busca, no trecho saindo de São Paulo, saía no final de agosto e tinha retorno em setembro. A busca, porém, não resultou em nenhum bilhete.
Entenda o programa Voa Brasil
O programa Voa Brasil é destinado apenas a aposentados do INSS. Pensionistas e cidadãos que recebem auxílio não têm esse benefício. Também não têm direito aposentados do regime próprio dos governos federal, estaduais e municipais.
A meta é lançar uma segunda fase, ainda sem data, para estudantes cadastrados no Prouni (Programa Universidade para todos).
Quem já voou nos últimos 12 meses não consegue fazer a compra. A prazo começa a contar a partir da data da última viagem.
Cada aposentado terá direito a duas viagens no ano. Ao comprar o bilhete, se desistir da viagem, terá de seguir as regras da companhia aérea sobre cancelamento ou devolução de valores. O site programa do governo não tem como fazer a devolução.
Em nota, as empresas de aviação Gol, Latam, Voepass e Azul afirmam que reconhecem, em conjunto com a Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas) o esforço do governo federal "para democratizar o transporte aéreo por meio do programa Voa Brasil".
A Azul diz que a iniciativa "está alinhada ao compromisso das empresas com a inclusão de mais brasileiros no transporte aéreo e reflete a importância do setor para o desenvolvimento do país".
A Gol afirma que as rotas atendidas serão apenas as domésticas em voos diretos, e estarão sujeitos a sazonalidade e disponibilidade de assentos de cada voo. "Participar do 'Voa, Brasil' é estar ainda mais comprometido com esse propósito e com o desenvolvimento do nosso país", diz a empresa.
A oferta de assentos disponibilizados pela LATAM para o programa Voa Brasil contempla a malha nacional de destinos da companhia. As passagens são disponibilizadas no site gov.br/voabrasil, gerido pelo Governo Federal.
A Latam confirma que os voos oferecidos são nacionais e estão sujeitos ao local escolhido, data e sazonalidade. A empresa diz ainda que, desde 2023, é a companhia aérea "que mais adiciona voos e assentos no Brasil e a que mais realiza promoções com passagens a partir de R$ 99".
Segundo a empresa, só em 2024 foram adicionados 1 milhão de assentos no mercado doméstico brasileiro, o que dá mais acesso à aviação aos brasileiros.
Como ter conta gov.br prata ou ouro
O aposentado que pretende participar do Voa Brasil precisa ter conta no sistema Gov.br nível prata ou ouro. O selo deve ser maior que o bronze — porta de entrada do Gov.br — para trazer mais proteção e segurança aos dados do contribuinte.
A conta pode ser criada por computador, tablet ou celular. No computador, basta acessar o site do sistema (gov.br/governodigital) e seguir o passo a passo. São solicitadas informações como número do CPF e data de nascimento, entre outras.
No celular ou tablet, o cidadão deve baixar o aplicativo e criar a sua conta. Neste caso, é mais fácil conseguir nível prata ou bronze porque, como há acesso à câmera, o cidadão consegue provar com mais facilidade sua identidade.
COMO CONSEGUIR NÍVEL PRATA NO GOV.BR PELO APLICATIVO
- Acesse o aplicativo gov.br
- Clique em "Entrar com gov.br"
- Na tela seguinte, informe o CPF e vá em "Continuar"
- Em seguida, digite a senha e clique em "Entrar"
- Na tela em que se lê "Autorização de uso de dados pessoais", vá em "Autorizar"
- No quadro azul, acima, clique em "Aumentar nível da conta"
- Para tornar sua conta prata, escolha uma das opções que o aplicativo oferece; se tiver cadastro no Denatran, use a biometria facial; se for servidor, use dados do Sigepe
- A validação também pode ser feita por meio do cadastro no seu banco na internet
- Vá onde se lê "Cadastro via internet banking" e escolha o seu banco
- Os próximos passos dependerão de cada instituição financeira; é possível conseguir a validação pelo Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Banco de Brasília, Caixa Econômica Federal, Sicoob e Santander
COMO CONSEGUIR NÍVEL OURO NO GOV.BR PELO APLICATIVO
- Acesse o aplicativo gov.br
- Clique em "Entrar com gov.br"
- Digite o CPF e vá em "Continuar"
- Depois, informe a senha e clique em "Entrar"
- No quadro azul, acima, onde está seu nome, vá em "Aumentar nível"
- Em seguida, acesse "Aumentar nível da conta"
- O gov.br pedirá acesso à câmera do celular, clique em "OK"
- Aparecerão orientações para a foto; clique em "Reconhecimento facial"
- Enquadre seu rosto e aguarde; aparecerá a mensagem "Reconhecimento facial realizado com sucesso", vá em em "OK"
- Ao final do procedimento, aparecerá a mensagem "Validamos sua foto na base de dados da Justiça Eleitoral. Você atingiu o maior nível de segurança para sua conta gov.br!"