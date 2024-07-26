Saiba como comprar passagem de avião por R$ 200 no Voa Brasil

SÃO PAULO - Aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) podem viajar com passagens a R$ 200 por trecho no programa Voa Brasil, lançado oficialmente pelo governo federal na quarta-feira (24). O cidadão terá de pagar, ainda, taxa de embarque, que varia conforme o aeroporto.

O segurado deve acessar o site voabrasil.sistema.gov.br e informar sua senha do Portal Gov.br . Para participar, é preciso ter conta nível prata ou ouro.

Estão disponíveis 3 milhões de passagens para todo o Brasil. O aposentado não pode ter voado em um prazo de 12 meses.

COMO COMPRAR PASSAGENS PELO VOA BRASIL

Acesse o site voabrasil.sistema.gov.br

Clique em "Entrar com o gov.br"

Informe seu CPF e vá em "Continuar"

Informe a senha registrada no Portal Gov.br

Na tela seguinte, clique em "Autorizar"

Será preciso aceitar o regulamento do programa

Na tela seguinte, escolha se quer passagens de ida e volta ou só de ida ou só de volta

Informe a cidade de origem e a data ou as datas da viagem e clique em "Buscar"

O sistema irá mostrar as passagens disponíveis

Se não houver passagens para o trecho informado na data específica, o sistema traz esse aviso

O segurado pode fazer nova busca clicando em "Exibir voos com datas próximas"

Após encontrar as passagens desejadas, clique em "Avançar" e confirme a reserva

Revise os dados de seu voo e vá em "Avançar"

Preencha os dados pessoais, faça nova conferência e vá em "Reservar"; a passagem fica reservada por uma hora

Depois, vá para "Ir para o pagamento"

Você será redirecionado para o site da companhia aérea; a compra é feita por lá

Faça o pagamento conforme as regras da empresa

Após o pagamento, será possível acompanhar a sua compra no site da empresa aérea com o código que estará disponível em "Minhas viagens"

A reportagem simulou busca por voos entre São Paulo, saindo de Guarulhos e Recife, em Pernambuco, e não conseguiu encontrar passagens. Em nova busca, em trecho entre Recife e Fortaleza, no Ceará, foram encontrados bilhetes.

O valor total da compra ficou em R$ 507,15 para voar em outubro. A data inicial teve de ser alterada. A primeira busca, no trecho saindo de São Paulo, saía no final de agosto e tinha retorno em setembro. A busca, porém, não resultou em nenhum bilhete.

Entenda o programa Voa Brasil

O programa Voa Brasil é destinado apenas a aposentados do INSS. Pensionistas e cidadãos que recebem auxílio não têm esse benefício. Também não têm direito aposentados do regime próprio dos governos federal, estaduais e municipais.

A meta é lançar uma segunda fase, ainda sem data, para estudantes cadastrados no Prouni (Programa Universidade para todos).

Quem já voou nos últimos 12 meses não consegue fazer a compra. A prazo começa a contar a partir da data da última viagem.

Cada aposentado terá direito a duas viagens no ano. Ao comprar o bilhete, se desistir da viagem, terá de seguir as regras da companhia aérea sobre cancelamento ou devolução de valores. O site programa do governo não tem como fazer a devolução.

Em nota, as empresas de aviação Gol, Latam, Voepass e Azul afirmam que reconhecem, em conjunto com a Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas) o esforço do governo federal "para democratizar o transporte aéreo por meio do programa Voa Brasil".

A Azul diz que a iniciativa "está alinhada ao compromisso das empresas com a inclusão de mais brasileiros no transporte aéreo e reflete a importância do setor para o desenvolvimento do país".

A Gol afirma que as rotas atendidas serão apenas as domésticas em voos diretos, e estarão sujeitos a sazonalidade e disponibilidade de assentos de cada voo. "Participar do 'Voa, Brasil' é estar ainda mais comprometido com esse propósito e com o desenvolvimento do nosso país", diz a empresa.

A oferta de assentos disponibilizados pela LATAM para o programa Voa Brasil contempla a malha nacional de destinos da companhia. As passagens são disponibilizadas no site gov.br/voabrasil, gerido pelo Governo Federal.

A Latam confirma que os voos oferecidos são nacionais e estão sujeitos ao local escolhido, data e sazonalidade. A empresa diz ainda que, desde 2023, é a companhia aérea "que mais adiciona voos e assentos no Brasil e a que mais realiza promoções com passagens a partir de R$ 99".

Segundo a empresa, só em 2024 foram adicionados 1 milhão de assentos no mercado doméstico brasileiro, o que dá mais acesso à aviação aos brasileiros.

Como ter conta gov.br prata ou ouro

O aposentado que pretende participar do Voa Brasil precisa ter conta no sistema Gov.br nível prata ou ouro. O selo deve ser maior que o bronze — porta de entrada do Gov.br — para trazer mais proteção e segurança aos dados do contribuinte.

A conta pode ser criada por computador, tablet ou celular. No computador, basta acessar o site do sistema ( gov.br/governodigital ) e seguir o passo a passo. São solicitadas informações como número do CPF e data de nascimento, entre outras.

No celular ou tablet, o cidadão deve baixar o aplicativo e criar a sua conta. Neste caso, é mais fácil conseguir nível prata ou bronze porque, como há acesso à câmera, o cidadão consegue provar com mais facilidade sua identidade.

COMO CONSEGUIR NÍVEL PRATA NO GOV.BR PELO APLICATIVO

Acesse o aplicativo gov.br Clique em "Entrar com gov.br" Na tela seguinte, informe o CPF e vá em "Continuar" Em seguida, digite a senha e clique em "Entrar" Na tela em que se lê "Autorização de uso de dados pessoais", vá em "Autorizar" No quadro azul, acima, clique em "Aumentar nível da conta" Para tornar sua conta prata, escolha uma das opções que o aplicativo oferece; se tiver cadastro no Denatran, use a biometria facial; se for servidor, use dados do Sigepe A validação também pode ser feita por meio do cadastro no seu banco na internet Vá onde se lê "Cadastro via internet banking" e escolha o seu banco Os próximos passos dependerão de cada instituição financeira; é possível conseguir a validação pelo Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Banco de Brasília, Caixa Econômica Federal, Sicoob e Santander

COMO CONSEGUIR NÍVEL OURO NO GOV.BR PELO APLICATIVO