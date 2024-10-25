Agência do Sicredi na Reta da Penha Crédito: Divulgação

Especializada no segmento empresarial de alto valor, a nova agência da Sicredi em Vitória, inaugurada na quinta-feira (24) e que entra em operação nesta sexta, vai oferecer espaços exclusivos para associados, como ambientes de coworking e salas privativas para realização de reuniões, além do espaço de atendimento ao empresário. Os serviços serão voltados para empresas que faturam mais de R$ 30 milhões por ano

Atendendo empresas de cinco municípios da Grande Vitória (Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana), a agência da instituição financeira cooperativa estará em funcionamento a partir desta sexta-feira (25). A nova plataforma, chamada Sicredi Empresas, fica na Reta da Penha, em Vitória, e terá foco em consultoria empresarial, com produtos e serviços personalizados.

“Já temos 195 empresas capixabas na nossa plataforma, dos mais diversos segmentos, incluindo café, pimenta, granito, indústria, comércio, serviço e exportação. Com essa abordagem da agência, queremos fortalecer a relação do Sicredi com os associados e contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região”, reforça Fabrício Cambruzzi, diretor-executivo da Sicredi Serrana RS/ES.

A gerente da agência Sicredi Empresas, Janaína Queiroz da Costa, destacou que a nova plataforma oferecerá um atendimento focado no interesse pelos negócios dos associados.

Your browser does not support the audio element. Agência oferece coworking para quem fatura mais de R$ 30 milhões ao ano

“Além de oferecer condições diferenciadas de prazos, taxas e tarifas para os clientes, nós disponibilizamos educação financeira para colaboradores das empresas”, conta Janaína.

Cambruzzi reforça que o Sicredi tem o objetivo de continuar sua expansão no Espírito Santo. “Atualmente, estamos presentes em 45 municípios, com 56 agências, e alcançamos a marca de 100 mil associados em 2024. Até o final do ano, vamos inaugurar mais 11 agências. Nosso objetivo para 2027 é estar presentes em 100% dos municípios capixabas”, planeja.

No Espírito Santo, o Sicredi administra R$ 3,3 bilhões em recursos, sendo 63% em crédito e 37% em captação.