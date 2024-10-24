Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novo empreendimento

Obras do Parque de Exposições de Cariacica começam em novembro; veja como vai ficar

Espaço de 65 mil metros quadrados deve receber eventos culturais, culinários e de agronegócio; expectativa é de que local tenha capacidade para até 45 mil pessoas de uma só vez
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

24 out 2024 às 15:24

Publicado em 24 de Outubro de 2024 às 15:24

Com expectativas voltadas para receber eventos com até 45 mil pessoas em 65 mil metros quadrados, o Parque de Exposições de Cariacica teve a ordem de serviço para sua construção assinada na manhã desta quinta-feira (24), e as obras devem começar em novembro.
O espaço, que vai ser erguido no bairro Nova Brasília, será anexo ao Parque O Cravo e A Rosa e terá três estruturas principais, podendo receber eventos culturais, shows musicais, rodeios e exposições. A expectativa é de que o empreendimento seja concluído em até um ano, com custo de cerca de R$ 5 milhões aos cofres de Cariacica.
“O projeto prevê também um 'espaço instagramável' para convívio e registros fotográficos, contendo um letreiro com a frase ‘EU ♥️ CARIACICA’ e uma parede ao fundo destinada a murais ou obras de artistas locais, valorizando a cultura do município”, divulga a prefeitura.

Projeções mostram como deve ficar Parque de Exposições de Cariacica

Segundo Weverton Moraes, secretário de Obras de Cariacica, a construção será realizada em duas fases. A primeira inclui a pavimentação e a construção do muro que vai cercar o espaço e, na segunda etapa, serão construídos dois galpões que compõem as áreas para eventos.
“Cariacica é uma cidade que carece de um local amplo para a realização de eventos de promoção e divulgação do que o município oferece, não só no que se refere à zona rural, mas, também, à industrial e cultural. Ou seja, havendo um espaço como esse, poderemos realizar eventos para setores que fomentam o desenvolvimento economico”, disse Weverton, em conversa com a reportagem de A Gazeta.
Ainda segundo o secretário, no espaço, serão realizados eventos ligados à culinária capixaba, feiras de artesanato e shows musicais “promovendo a cultura e o turismo na cidade”.

Veja Também

Mercado Municipal de Cariacica vai abrir 400 vagas de emprego

Lama no Rio Doce: Acordo de Mariana será assinado na sexta-feira (25)

Aeroporto de Vitória ganha novos voos diretos na alta temporada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Economia espírito santo Obras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Volkswagen Tera 2026
Vendas de grupos automotivos capixabas crescem no mercado regional e nacional
Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica
Euclério Sampaio vai tirar licença da Prefeitura de Cariacica por 15 dias
Imagem de destaque
Bolinho de chuva: 3 receitas práticas e deliciosas para o lanche da tarde 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados