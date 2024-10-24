Obras do Parque de Exposições de Cariacica começam em novembro; veja como vai ficar

Com expectativas voltadas para receber eventos com até 45 mil pessoas em 65 mil metros quadrados, o Parque de Exposições de Cariacica teve a ordem de serviço para sua construção assinada na manhã desta quinta-feira (24), e as obras devem começar em novembro.

O espaço, que vai ser erguido no bairro Nova Brasília, será anexo ao Parque O Cravo e A Rosa e terá três estruturas principais, podendo receber eventos culturais, shows musicais, rodeios e exposições. A expectativa é de que o empreendimento seja concluído em até um ano, com custo de cerca de R$ 5 milhões aos cofres de Cariacica.

“O projeto prevê também um 'espaço instagramável' para convívio e registros fotográficos, contendo um letreiro com a frase ‘EU ♥️ CARIACICA’ e uma parede ao fundo destinada a murais ou obras de artistas locais, valorizando a cultura do município”, divulga a prefeitura.

Projeções mostram como deve ficar Parque de Exposições de Cariacica

Segundo Weverton Moraes, secretário de Obras de Cariacica, a construção será realizada em duas fases. A primeira inclui a pavimentação e a construção do muro que vai cercar o espaço e, na segunda etapa, serão construídos dois galpões que compõem as áreas para eventos.

“Cariacica é uma cidade que carece de um local amplo para a realização de eventos de promoção e divulgação do que o município oferece, não só no que se refere à zona rural, mas, também, à industrial e cultural. Ou seja, havendo um espaço como esse, poderemos realizar eventos para setores que fomentam o desenvolvimento economico”, disse Weverton, em conversa com a reportagem de A Gazeta.