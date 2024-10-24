Mercado Municipal de Cariacica vai abrir 400 vagas de emprego

Apresentação do Mercado Municipal de Cariacica, em Itacibá Crédito: Rodrigo Gavini

Com as obras concluídas e empresa definida para a gestão, o Mercado Municipal de Cariacica deve abrir as portas para a população em até três meses com restaurantes, lanchonetes, lojas de artesanato, venda de frutas e verduras, peixarias e até açougues. Com isso, deve gerar cerca de 400 empregos, sendo 250 diretos e 150 indiretos.

Na manhã desta quinta-feira (24), o espaço foi apresentado para empreendedores da cidade e autoridades ligadas à economia do Estado . Na ocasião, a Conexxo, empresa responsável pela gestão do mercado, especificou como poderão ser ocupados os 59 boxes e detalhou os três pavimentos construídos no bairro Itacibá, próximo ao Terminal do Transcol

Segundo Raimundo Nonato, diretor da concessionária, que também foi a responsável pela revitalização dos quiosques da Curva da Jurema , em Vitória , as conversas com os empresários que vão ocupar o espaço estão avançadas, e a inauguração oficial, com pelo menos 50% de funcionamento do mercado, pode acontecer em breve.

“Faremos uma curadoria de acordo com as necessidades da população para que os 59 espaços sejam ocupados com aquilo que ela quer e precisa. Além das lojas e restaurantes, também usaremos o espaço para apresentações culturais e atividades de recreação com a comunidade”, afirmou Nonato.

Ainda de acordo com o gestor, as 400 vagas de emprego serão ofertadas pelos próprios empreendimentos que atuarão nos espaços, além dos funcionários do próprio mercado (para áreas de manutenção, limpeza e afins).

“Queremos aqui uma rotatividade de negócios. Já temos uma lista que nos permite afirmar que poderemos abrir o mercado em breve com um número superior a 50% de sua capacidade”, salientou Raimundo, explicando que empresários interessados em abrir um empreendimento no mercado podem procurar a empresa através do telefone (27) 99998-4290.

Interior do Mercado Municipal de Cariacica Crédito: Rodrigo Gavini

Segundo Euclério Sampaio (MDB) , prefeito de Cariacica, o novo espaço será responsável por fomentar o potencial econômico da cidade e para resgatar a memória cultural dos moradores.

“Aqui [no mercado] vamos mostrar o que a cidade tem de melhor. É um marco para geração de emprego e renda. Assinamos aqui também a ordem de serviço para a execução do Parque de Exposições de Cariacica para que o turismo também conte com investimentos”, frisou Euclério.

Também presente na apresentação do mercado, o governador Renato Casagrande (PSB) , afirmou que a entrega do espaço, fruto de parceria entre o Executivo estadual e a Prefeitura de Cariacica é “a realização de um sonho para a população”.

“Aqui as pessoas vão se encontrar para atividades culturais e comerciais com a presença de restaurantes, artesanatos e produtos do agronegócio. [É um espaço] de lazer e de enriquecimento cultural para melhor qualidade de vida ao povo de Cariacica”, disse o governador.

Espaço multiuso

Apresentação do Mercado Municipal de Cariacica, em Itacibá Crédito: Rodrigo Gavini

Ao todo, o Mercado Municipal de Cariacica conta com 3.665 metros quadrados de área construída. Além das lojas, o local possui ainda espaços de convivência e praças de alimentação.

O que pode funcionar no Mercado Municipal de Cariacica? Chaveiro; conserto de roupas; relojoaria e joalheria; serviços gráficos; estúdio de tatuagem; confeitaria; sorveteria; laticínios; embutidos; hortifrutti; variedades; instituição financeira; lanchonete; especiarias; produtos da roça; manicure; barbeiro; floricultura; casa lotérica e venda de artesanato.



Para Idalberto Moro, presidente da Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), a abertura do mercado projeta um momento de crescimento da economia em Cariacica.