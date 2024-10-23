Lama no Rio Doce: Acordo de Mariana é assinado nesta sexta-feira (25)

O acordo de reparação e compensação pelos danos provocados pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana (MG), ocorrido há quase nove anos, será assinado nesta sexta-feira (25), em Brasília

A previsão é que a oficialização do acordo ocorra em uma cerimônia que vai contar com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a partir das 9 horas. A data foi confirmada pelo Planalto nesta quarta-feira (23) — na segunda-feira (21) o governador Renato Casagrande havia adiantado que essa era a data prevista para formalização dos novos termos, que resultam num valor total de R$ 170 bilhões.

Do total acordado, depois de mais de dois anos e meio de negociações com a Samarco, Vale e BHP Billiton, R$ 100 bilhões serão pagos nos próximos 20 anos diretamente para o governo federal, Estados do Espírito Santo e Minas Gerais e municípios. Dos quase R$ 170 bilhões previstos, R$ 38 bilhões já foram pagos e os outros R$ 32 bilhões serão pagos em obrigações de execução da Samarco, como indenizações individuais e recuperação ambiental.

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