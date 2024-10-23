Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
R$ 170 bilhões

Lama no Rio Doce: Acordo de Mariana é assinado nesta sexta-feira (25)

Governo marcou data da assinatura do acordo de repactuação pelos danos causados pelo rompimento da barragem da Samarco com mineradoras; montante de R$ 170 bi será pago nos próximos 20 anos
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

23 out 2024 às 18:40

Publicado em 23 de Outubro de 2024 às 18:40

O acordo de reparação e compensação pelos danos provocados pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana (MG), ocorrido há quase nove anos, será assinado nesta sexta-feira (25), em Brasília.
A previsão é que a oficialização do acordo ocorra em uma cerimônia que vai contar com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a partir das 9 horas. A data foi confirmada pelo Planalto nesta quarta-feira (23) — na segunda-feira (21) o governador Renato Casagrande havia adiantado que essa era a data prevista para formalização dos novos termos, que resultam num valor total de R$ 170 bilhões.
Do total acordado, depois de mais de dois anos e meio de negociações com a Samarco, Vale e BHP Billiton, R$ 100 bilhões serão pagos nos próximos 20 anos diretamente para o governo federal, Estados do Espírito Santo e Minas Gerais e municípios. Dos quase R$ 170 bilhões previstos, R$ 38 bilhões já foram pagos e os outros R$ 32 bilhões serão pagos em obrigações de execução da Samarco, como indenizações individuais e recuperação ambiental. 
A previsão é que desse total, até R$ 19 bilhões sejam destinados para o Espírito Santo, para projetos na área de saúde, saneamento, fundo ambiental, fundo contra enchentes e outros. Na conta, o governo do Espírito Santo também conseguiu incluir a obrigação de destinar R$ 2,3 bilhões para viabilizar a ampliação e modernização da BR 262
Lama no Rio Doce: Acordo de Mariana será assinado na sexta-feira (25)
A barragem rompeu no dia 5 de novembro de 2015, matou 19 pessoas e despejou 43,8 milhões de metros cúbicos de rejeitos no meio ambiente. O volume percorreu a bacia do Rio Doce até chegar ao mar, no Espírito Santo. A barragem pertencia à Samarco – joint-venture formada pelas mineradores BHP e Vale.

LEIA MAIS 

Cariacica quer transformar trecho de 'ferrovia fantasma' em avenida

Faculdade do ES lança programa para aceleração de startups

Montadora entrega primeiro ônibus elétrico produzido no ES

'Dinheiro esquecido': falta de integração impede resgate automático no Banestes

Reforma tributária: procuradora da Fazenda explica como vai funcionar o cashback

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Rio Doce Samarco Brasília (DF) Vale SA BHP Billiton governo federal Governo do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Splitter orientando os seus jogadores em Blazers x Warriors
NBA: Tiago Splitter, do Portland Trail Blazers, é 1º técnico brasileiro nos playoffs
Imagem de destaque
Lula transforma em lei projeto apresentado por capixaba
Imagem de destaque
11 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 12 mil no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados