Montadora entrega primeiro ônibus elétrico produzido no ES

Produção vai viabilizar que unidade faça a sua primeira exportação, com o envio de 50 ônibus montados no Espírito Santo para Luanda, na Angola

O Attivi Integral, da Marcopolo, é o primeiro ônibus 100% elétrico produzido em terras capixabas. (Divulgação/Marcopolo)

Foi entregue nesta quinta-feira (17) o primeiro ônibus 100% elétrico produzido integralmente em terras capixabas. O Attivi Integral, ônibus elétrico com chassi e carroceria próprios da Marcopolo, foi finalizado na fábrica da marca em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

A entrega do veículo contou com a presença do vice-governador e secretário de Desenvolvimento Ricardo Ferraço. Na ocasião, a Marcopolo apresentou os investimentos feitos para ampliação da capacidade produtiva, saindo de 16 para até 26 unidades diárias, e aumento da contratação de profissionais em até 20%. A empresa tem mais de 2 mil colaboradores no Estado.

E os produtos produzidos no Espírito Santo em breve vão ganhar o mundo. Segundo a Marcopolo, os investimentos na ampliação da capacidade produtiva vão viabilizar que a unidade faça a sua primeira exportação: serão 50 ônibus urbanos montados no Espírito Santo que serão enviados para Luanda, na Angola.

O modelo Attivi Integral, fabricado no Estado, é totalmente elétrico e terá capacidade para 80 passageiros, autonomia de até 280 quilômetros e tempo de carga de até quatro horas. O investimento para a produção da linha foi de R$ 50 milhões.

Segundo Ricardo Ferraço, a empresa está completando 10 anos de atuação no Espírito Santo e, além dos ônibus elétricos, também produz veículos escolares e para o transporte público, tendo iniciado a produção com cinco ônibus por dia.

A previsão do governo, segundo o vice-governador, é ter, até o final do primeiro semestre de 2025, um total 50 ônibus elétricos para o Sistema Transcol. "Para nós, capixabas, a entrega do primeiro ônibus 100% elétrico é uma conquista importante, pois vemos uma indústria se consolidando e se desenvolvendo em nosso Estado", frisa.

Entrega do primeiro ônibus elétrico produzido no ES contou com a presença do vice-governador Ricardo Ferraço. (Divulgação)

