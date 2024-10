'Dinheiro esquecido': falta de integração impede resgate automático no Banestes

Clientes que acessam o sistema do Banco Central e encontram valores a receber precisam ir até uma agência do Banestes para fazer o saque

Termina nesta quarta-feira (16) o prazo para fazer o pedido de resgate do "dinheiro esquecido" no Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central. O sistema do BC permite consultar se pessoas físicas (inclusive falecidas) e empresas deixaram valores para trás em bancos, consórcios ou outras instituições e, em geral, solicitar o resgate automático do montante, indicando o Pix para onde o cliente deseja que o valor seja destinado.