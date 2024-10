Novo navio-plataforma da Petrobras começa a produção no litoral Sul do ES

A unidade Maria Quitéria tem capacidade de produzir até 100 mil barris de óleo por dia e processar até 5 milhões de metros cúbicos de gás diariamente

Com a expectativa de aumentar a produção de petróleo e gás capixaba, o navio-plataforma Maria Quitéria iniciou a sua operação nesta quarta-feira (15) no campo de Jubarte, no Parque das Baleias, no Litoral Sul do Espírito Santo, na Bacia de Campos. A embarcação vai ter capacidade de produzir 100 mil barris de óleo do pré-sal por dia e 5 milhões de metros cúbicos de gás.