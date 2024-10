Parceria

Empresas capixabas miram negócios com grupo de energia dono da ES Gás

Em evento nesta quarta (9), em Vitória, fornecedores conheceram oportunidades para ceder materiais e serviços em cada segmento de negócio no qual a Energisa atua

ES Gás: investimento de R$ 100 milhões na expansão da rede no Espírito Santo. (Arsp/ Divulgação)

A ES Gás assumiu a distribuição de gás natural no Espírito Santo há pouco mais de um ano e deve fechar 2024 com investimentos de R$ 100 milhões na expansão da rede no Estado. Números que marcam a estreia da Energisa no mercado de distribuição de gás, depois de 120 anos tendo como negócio principal o setor de energia elétrica, entre outros.

Agora, empresas capixabas vão ter a oportunidade de fazer negócios e se tornarem fornecedoras do grupo não só no Estado, mas também em atuações em todo o país. Se no Espírito Santo o investimento é de R$ 100 milhões em 2024, nas áreas de operações da Energisa no país os valores chegam a R$ 6 bilhões.

Segundo Fabio Bertollo, diretor-presidente da ES Gás, o ambiente empreendedor encontrado no Espírito Santo e a facilidade nos negócios abriu interesse do grupo em buscar parceiros no Estado não só no gás, mas também nos outros negócios.

"Uma coisa que surpreendeu a gente foi o ambiente de negócios do Espírito Santo, que é muito fluido e vibrante. Quando vimos, esse ambiente chamou muita atenção, tanto para a ES Gás quanto para a Energisa como um todo. A ideia é trazer cada vez mais empreendedores capixabas para dentro da energia. A cadeia de serviços e materiais é muito sofisticada no Espírito Santo", frisa.

Participaram da apresentação de investimentos e da rodada de negócios, realizada na sede da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), em Vitória, nesta quarta-feira (9), 273 inscritos de 69 empresas capixabas interessadas em trabalhar com a ES Gás e o grupo Energisa.

Na apresentação, o diretor administrativo da ES Gás, Walter Piazza, apresentou os negócios do grupo, que começou como companhia hidrelétrica em 1905, em Minas Gerais. Atualmente o portfólio da empresa abrange nove distribuidoras de energia elétrica, 13 concessões de transmissão, uma central de geração fotovoltaica centralizada, uma marca inovadora de soluções energéticas – a (re)energisa –, que conta com um dos maiores parques de geração distribuída fotovoltaica do país, além de comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado.

O presidente da Findes, Paulo Baraona, lembra que a cadeia de petróleo e gás no Espírito Santo conta com mais de 560 empresas envolvidas. Ainda de acordo com o empresário, eventos como o desta quarta-feira (9) contribuem para ampliar ainda mais essa rede de fornecedores.

