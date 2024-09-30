ES prevê R$ 3,7 bi em investimentos e 'orçamento climático' para 2025

Estado deve contar com recursos para mitigação das mudanças climáticas Crédito: Freepik

Se comparado à projeção de 2024, o orçamento do Estado apresentou um crescimento de 35%, o equivalente a R$ 967,9 milhões, para investimentos do Poder Executivo. Dentro das projeções, que incluem áreas estratégicas para o desenvolvimento do Estado, como saúde, educação, segurança e infraestrutura , há ainda a classificação de ações para mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

Segundo a SEP, o “Orçamento Climático” está em fase de aperfeiçoamento e faz parte de uma iniciativa inovadora do Executivo estadual para apontar e destacar as ações na peça orçamentária do próximo ano. Entre as ações, a Secretaria de Economia e Planejamento aponta obras de macrodrenagem, reflorestamento e engordamento de praias, contando com recursos superiores a R$ 626,7 milhões.

Segundo Álvaro Duboc, secretário responsável pela SEP, as projeções para 2025 cobrem todas as áreas do governo capixaba.

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“Nós somos o primeiro Estado a apresentar um orçamento específico para ações de mitigação, descarbonização e adaptação às mudanças climáticas. Isso inclui obras de contenção de encostas, construção de barragens, ações para segurança hídrica, reflorestamento e recomposição florestal”, pontua.

Para além disso, frisa Duboc, o Estado ainda projeta atividades para melhorias na educação, saúde, segurança e infraestrutura.