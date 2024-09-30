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Projeto de Lei Orçamentária

ES prevê R$ 3,7 bi em investimentos e 'orçamento climático' para 2025

Estado mostra que quer investir em ações de adaptações às mudanças climáticas, além de mirar melhorias na saúde, educação, segurança e infraestrutura
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

30 set 2024 às 18:22

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 18:22

Estado deve contar com recursos para mitigação das mudanças climáticas a partir de 2025
Estado deve contar com recursos para mitigação das mudanças climáticas Crédito: Freepik
Espírito Santo deve contar com R$ 3,7 bilhões para investimentos em 2025 segundo o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) apresentado pela Secretaria de Economia e Planejamento (SEP) na sexta-feira (27).
Se comparado à projeção de 2024, o orçamento do Estado apresentou um crescimento de 35%, o equivalente a R$ 967,9 milhões, para investimentos do Poder Executivo. Dentro das projeções, que incluem áreas estratégicas para o desenvolvimento do Estado, como saúde, educação, segurança e infraestrutura, há ainda a classificação de ações para mitigação e adaptação às mudanças climáticas.
Segundo a SEP, o “Orçamento Climático” está em fase de aperfeiçoamento e faz parte de uma iniciativa inovadora do Executivo estadual para apontar e destacar as ações na peça orçamentária do próximo ano. Entre as ações, a Secretaria de Economia e Planejamento aponta obras de macrodrenagem, reflorestamento e engordamento de praias, contando com recursos superiores a R$ 626,7 milhões.

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ES prevê R$ 3,7 bi em investimentos e 'orçamento climático' para 2025
“Nós somos o primeiro Estado a apresentar um orçamento específico para ações de mitigação, descarbonização e adaptação às mudanças climáticas. Isso inclui obras de contenção de encostas, construção de barragens, ações para segurança hídrica, reflorestamento e recomposição florestal”, pontua.
Para além disso, frisa Duboc, o Estado ainda projeta atividades para melhorias na educação, saúde, segurança e infraestrutura.
“Esses investimentos são cruciais para assegurar o desenvolvimento do Estado. Queremos avançar com a ampliação de escolas em tempo integral, concluir obras de hospitais e promover ações de avanço tecnológico na segurança”, explicou o secretário, apontando ainda para atividades de fomento à cultura e melhorias na infraestrutura de rodovias e demais obras estaduais.

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