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Mais contêineres

ES, Vports e União discutem obras para ampliar capacidade do Porto de Vitória

Durante evento no Estado, na segunda-feira (23), ministro dos Portos e Aeroportos e governador disseram que expansão do porto será debatida
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

24 set 2024 às 14:13

Publicado em 24 de Setembro de 2024 às 14:13

Portos
Portos de Vila Velha e de Porto de Vitória: obras de melhorias foram inauguradas Crédito: Carlos Alberto Silva
O crescimento da produção industrial e agrícola do país e do Espírito Santo está demandando maior capacidade logística para exportação. Reflexo disso foi manifestação dos setores cafeeiros e de rochas ornamentais demandando soluções para gargalos portuários há dois meses.  
Diante dessa situação já está em pauta a discussão do plano de expansão do Porto de Vitória. Presente em evento para inaugurar investimentos realizados pela Vports, concessionária que administra há dois anos os portos de Vitória, Vila Velha e Barra do Riacho, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que já convidou o governador Renato Casagrande e o presidente da Vports, Gustavo Serrão, para irem a Brasília discutir o plano de expansão do porto.
"O mais importante é que o setor automotivo vai investir nos próximos cinco anos o equivalente a R$ 120 bilhões e isso vai se revelar em crescimento nos portos que fazem operações de veículos. Com crescimento também do agronegócio e superávit da balança comercial, vamos precisar que os portos se prepararem para o crescimento cada vez maior do Brasil", afirma Costa Filho.
Ministro Silvio Costa Filho em inauguração de obras em Vila Velha
Ministro Silvio Costa Filho participou da inauguração de obras em portos no Estado Crédito: Carlos Alberto Silva
Já o governador Renato Casagrande afirma que vai buscar apoio do governo federal para ampliar as operações de contêineres no Porto de Vitória, principalmente para ajudar na movimentação de cargas importantes para o Estado, como café e rochas ornamentais. Além disso, acrescentou que é necessário buscar investidor para ocupar a área em Barra do Riacho, considerada uma nova fronteira portuária em Aracruz.
ES, Vports e União discutem obras para ampliar capacidade do Porto de Vitória

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"Temos um operador que faz a movimentação. É bom que a gente possa buscar ampliar, seja a própria empresa ou outra, mas que a gente amplie a movimentação de contêiner porque isso faz com que aumente a exportação de café e de pedras ornamentais. Vamos buscar ampliação das operações portuárias porque o investimento a Vports já fez", destaca Casagrande.
Durante a cerimônia de inauguração, Serrão falou sobre o crescimento na movimentação do porto, superior ao do Brasil, e afirmou que ainda há áreas disponíveis para crescimento. “Nos portos de Vitória, Vila Velha e Barra do Riacho, ainda há 38% em áreas livres para crescer. Com a ferrovia, a expectativa é movimentar 80% mais cargas nos próximos 5 anos", frisa.

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