Portos de Vila Velha e de Porto de Vitória: obras de melhorias foram inauguradas Crédito: Carlos Alberto Silva

Diante dessa situação já está em pauta a discussão do plano de expansão do Porto de Vitória. Presente em evento para inaugurar investimentos realizados pela Vports, concessionária que administra há dois anos os portos de Vitória, Vila Velha e Barra do Riacho, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que já convidou o governador Renato Casagrande e o presidente da Vports, Gustavo Serrão, para irem a Brasília discutir o plano de expansão do porto.

"O mais importante é que o setor automotivo vai investir nos próximos cinco anos o equivalente a R$ 120 bilhões e isso vai se revelar em crescimento nos portos que fazem operações de veículos. Com crescimento também do agronegócio e superávit da balança comercial, vamos precisar que os portos se prepararem para o crescimento cada vez maior do Brasil", afirma Costa Filho.

Ministro Silvio Costa Filho participou da inauguração de obras em portos no Estado Crédito: Carlos Alberto Silva

Já o governador Renato Casagrande afirma que vai buscar apoio do governo federal para ampliar as operações de contêineres no Porto de Vitória, principalmente para ajudar na movimentação de cargas importantes para o Estado, como café e rochas ornamentais. Além disso, acrescentou que é necessário buscar investidor para ocupar a área em Barra do Riacho, considerada uma nova fronteira portuária em Aracruz.

Your browser does not support the audio element. ES, Vports e União discutem obras para ampliar capacidade do Porto de Vitória

"Temos um operador que faz a movimentação. É bom que a gente possa buscar ampliar, seja a própria empresa ou outra, mas que a gente amplie a movimentação de contêiner porque isso faz com que aumente a exportação de café e de pedras ornamentais. Vamos buscar ampliação das operações portuárias porque o investimento a Vports já fez", destaca Casagrande.