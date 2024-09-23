O Espírito Santo é responsável por aproximadamente 70% da produção nacional do café conilon, sendo que o Brasil é um dos maiores produtores do mundo. Outros Estados que também se destacam nessa variedade são Rondônia e Bahia.

Contrato do café conilon/robusta terá cotação em reais e não em dólar Crédito: Ítalo Spagnol

De acordo com as informações da B3, a negociação dos contratos futuros de café conilon permite que produtores, cooperativas, comercializadoras e indústrias se protejam contra a volatilidade dos preços do mercado ao fixar um valor para a posterior venda do produto.

O contrato futuro de café tem a possibilidade de entrega física, em Vitória, com lotes depositados em armazéns credenciados pela B3. O produto será negociado cru, em grãos, em contratos que equivalem a 100 sacas de 60kg e com vencimento nos meses de janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro.

“Na produção e comercialização de qualquer produto agrícola é muito importante ter uma ferramenta de trava de preço para vendas futuras. Com esse lançamento, buscamos atender uma demanda do mercado para a criação de um derivativo que aumente a proteção de preço do café contra as flutuações inesperadas”, comenta Marielle Brugnari, head de produtos de commodities da B3.

Your browser does not support the audio element. Contrato futuro de café conilon passa a ser negociado na Bolsa de Valores

Cotação em reais

Ainda segundo informações da B3, diferentemente do café arábica, o contrato do café conilon/robusta terá cotação em reais e não em dólar. “Entendemos que faz mais sentido para um produto como o conilon ter a negociação em reais, já que o maior volume da produção é voltado para o mercado interno, ao contrário do café arábica, que é um produto voltado para a exportação”, explica Marielle.