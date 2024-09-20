Pôr do sol na Beira-Mar, em frente à Baía de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Apesar de dividir opiniões entre a população, a possibilidade de volta do horário de verão, estudada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem animado os setores de comércio e serviços no Espírito Santo . O sistema de adiantamento dos relógios em uma hora, segundo órgãos ligados aos setores de bares, restaurantes e comércio, pode resultar em melhores resultados para a economia do Estado.

A recomendação para o retorno do horário de verão foi feita pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), em reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) realizada na quinta-feira (19). A intenção é diminuir a alta carga do sistema em horários de grande consumo, registrados entre 14h e 16h, otimizando ainda a geração de energia solar e eólica.

Cenário no Estado

Rodrigo Vervloet, presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares/Abrasel ES), pontua que o retorno do horário de verão é algo que o grupo já vem debatendo em prol de melhores resultados para o setor.

“Essa é uma forma de proporcionar momentos em que as pessoas convivam por mais tempo nos bares e restaurantes e, para além disso, aproveitem mais as cidades”, frisa Rodrigo.

A opinião é compartilhada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória (CDL). Na Capital , segundo o órgão, comerciantes enxergam o horário de verão como uma medida positiva para setores correlatos, como turismo e serviços.

“Acreditamos que essa volta resulta em maior fluxo de consumidores em ruas, shoppings, restaurantes e áreas de lazer. Essa mudança beneficia diretamente o comércio, pois estimula as compras presenciais e gera mais oportunidades para que os consumidores possam circular e usufruir de serviços variados”, aponta Rogério Alcântara, presidente da CDL Vitória.

Your browser does not support the audio element. Possibilidade de retorno do horário de verão anima comércio e turismo no ES

Ao mesmo tempo, José Carlos Bergamin, 3º vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), avalia que, em geral, a volta do horário de verão pode não trazer impactos tão significativos para os comerciantes, mas, sim, para outros setores que movimentam a economia capixaba.

“No setor de serviços, especialmente no segmento de turismo e lazer, há uma certa preferência dos empresários pelo retorno desse horário, com a possibilidade de aumento de faturamento”, defende Bergamin.

“Da nossa parte, do Sistema Fecomércio-ES, Sesc e Senac, consideramos muito importante o que é melhor para as pessoas, os trabalhadores, que são estratégicos para nossas atividades, e também para os estudantes, já que todos podem ser impactados”, complementa o gestor.

Maioria da população quer retorno

No Sudeste, maioria da população é favorável ao retorno do horário de verão, segundo pesquisa Crédito: Fernando Madeira

Segundo pesquisa realizada pelo Reclame Aqui em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), 54,9% dos consumidores brasileiros são favoráveis ao retorno do horário de verão. O estudo, que ouviu três mil pessoas, aponta que 41,8% são totalmente favoráveis e 13,1% são parcialmente favoráveis.

Já 16,9% dos entrevistados são indiferentes à mudança, enquanto que 25,8% são totalmente contrários e 2,2% dizem ser parcialmente contra a volta.

Nas regiões onde o horário de verão era historicamente adotado (Sul, Sudeste e Centro-Oeste), a volta da mudança nos relógios ganha ainda mais apoio.

“O índice dos que se dizem a favor chega a 56,1% no Sudeste (43,1% totalmente favoráveis e 13% parcialmente favoráveis) e a 60,6% no Sul (52,3% totalmente favoráveis e 8,3% parcialmente favoráveis). No Centro-Oeste, a adesão é um pouco menor, de 40,9% (29,1% totalmente favoráveis e 11,8% parcialmente a favor). No total das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste (onde havia horário de verão até 2019), 55,74% são a favor da volta”, divulgou a Abrasel.

Expectativa para a decisão

Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a decisão sobre o retorno do horário de verão, extinto em 2019 pela gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), deve ser tomada em até dez dias pelo presidente Lula.