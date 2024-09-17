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Com recursos internacionais

ES quer firmar PPPs para obras de reforma e manutenção de rodovias

Crédito internacional solicitado pelo governo estadual deve garantir melhorias em estradas na Região Sul, incrementando o potencial econômico local
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

17 set 2024 às 11:39

Publicado em 17 de Setembro de 2024 às 11:39

Acidente entre carreta e carro mata uma pessoa na BR 482 em Alegre
Rodovias estaduais podem contar com obras para duplicação nos próximos anos Crédito: Google Maps
A malha rodoviária da Região Sul do Espírito Santo pode receber melhorias de sinalização, drenagem, iluminação e limpeza nos próximos anos, após a autorização para que o governo do Estado faça um empréstimo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). O montante solicitado de US$ 162,4 milhões (equivalente a R$ 908,6 milhões) tem previsão de ser liberado aos cofres capixabas no primeiro semestre de 2025.
Com o recurso, o Estado pode contar com parcerias público-privadas (PPP) para melhorias no tráfego em cerca de 180 quilômetros de rodovias da região que, além do setor agrícola, sedia polos industriais de celulose e granito. Álvaro Duboc, secretário de Estado de Economia e Planejamento, explicou à reportagem de A Gazeta que, além de manutenção, há expectativa de duplicação de alguns trechos.
“O projeto é embrionário, mas estamos estruturando uma modelagem em que a empresa contratada não só vai realizar a recuperação de um trecho rodoviário, mas também será responsável pela manutenção durante um período de até 25 anos”, detalha o secretário.
Com a iniciativa, é esperado que seja garantida a conservação contínua das rodovias, que não têm previsão de inclusão de praças de pedágio aos motoristas e motociclistas.
"Até aqui, a modelagem prevê melhorias como duplicação, sinalização, drenagem e adaptação às condições climáticas, como contenção de encostas e desvio de áreas alagadas em fortes chuvas"
Álvaro Duboc - Secretário de Economia e Planejamento do Espírito Santo

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Quais são as vias?

Vias da Região Sul do Estado podem contar com PPP nos próximos anos
Vias da Região Sul do Estado podem contar com PPP nos próximos anos Crédito: Governo do Espírito Santo
Segundo o projeto do governo do Estado, nove rodovias estaduais podem ser contempladas no âmbito das parcerias público-privadas, são elas: ES 375, ES 487, ES 164, ES 166, ES 482, ES 488, ES 489, ES 490 e ES 496. Além destas vias, outros 246 quilômetros de estradas poderão contar com obras de sinalização, manutenção e drenagem a cargo do Estado. 
De acordo com Paulo Baraona, presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), todo o Estado pode ser beneficiado com as melhorias estruturais e a possibilidade de ampliação das rodovias da Região Sul com as parcerias entre setor público e privado.
“Para efeito de comparação, podemos observar estradas da Europa e dos Estados Unidos, onde a maioria delas é fruto de PPP. Quando uma rodovia é feita com boa qualidade e com um projeto moderno, naturalmente gera desenvolvimento no seu entorno”, explica Baraona.
Para além do desenvolvimento viário, o pacote de intervenções ainda pode gerar impactos na geração de empregos, pontua o presidente da Findes.
"A logística, hoje, é o principal gargalo em qualquer setor da economia. Com a reforma tributária, nosso Estado precisa se desenvolver em outras áreas econômicas. E a logística é o ponto de partida para isso"
Paulo Baraona - Presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes)

O empréstimo e as obras

Na quinta-feira (11), a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovou o Projeto de Lei 509/2024, enviado pelo governo do Estado, liberando o pedido de crédito junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Antes do valor chegar aos cofres do Estado, a solicitação de empréstimo deve passar por aprovação do Senado Federal.
Segundo o projeto do Programa Brasileiro de Gestão de Ativos Rodoviários Proativo, Inclusivo, Seguro e Resiliente do Espírito Santo (Proativa-ES), os valores podem ser utilizados em três lotes de rodovias para “obras de recuperação funcional”, além do grupo de estradas que pode contar com as parcerias-público privadas (PPP), cobrindo cerca de 426 quilômetros de rodovias.
  • O primeiro lote cobre cerca de 92 quilômetros e contempla melhorias em sinalização, iluminação, drenagem e limpeza em trechos da ES 080, ES 261 e ES 264, vias que ligam a Grande Vitória a cidades da Região Serrana e dos Imigrantes.

  • Já no segundo lote, apontado para 95 quilômetros de estradas, as obras são esperadas em trechos da ES 185 e da ES 190, rodovias na Região do Caparaó Capixaba, passando por cidades como Dores do Rio PretoIbitirama e Iúna, melhorando os acessos para a BR 262 com sentido a Minas Gerais e demais regiões capixabas.

  • Por sua vez, o terceiro lote deve contar com 59 quilômetros de obras no litoral capixaba, em trechos da ES 060, conhecida como Rodovia do Sol, e da ES 375, próximo a Piúma.

Construção de contornos rodoviários

Contornos viários [sinalizados de roxo] podem ser construídos para desafogar o trânsito
Contornos viários [sinalizados de roxo] podem ser construídos para desafogar o trânsito Crédito: Governo do Espírito Santo
O projeto também prevê a construção de pelo menos quatro contornos rodoviários para desafogar o trânsito na entrada de cidades como Santa Maria de JetibáSanta TeresaSanta Leopoldina e Domingos Martins.
Os projetos de Santa Teresa e Santa Leopoldina, segundo a secretaria de Economia e Planejamento, já estão adiantados e dependem apenas da chegada dos recursos para que o planejamento para as obras seja iniciado de forma efetiva.
A expectativa é de que, em Santa Teresa, o contorno seja uma ligação entre a ES 261 e a ES 368, passando às margens do bairro Vila Nova. Já em Santa Leopoldina, a via deve ter uma entrada na ES 080, cruzar a ES 264 e voltar a se conectar com a mesma rodovia no sentido do Parque do Vale da Lua após contornar a cidade.
Já em relação aos projetos de Santa Maria de Jetibá e Domingos Martins, os trechos ainda precisam de mais estudos viários. Entretanto, o esboço mostra que, em Santa Maria, o contorno deve ter um acesso próximo ao entroncamento da ES 264 com a ES 368, se conectando com a ES 355, que vai em direção a Santa Teresa e Itarana. Na região de Domingos Martins, o contorno deve se conectar da BR 262 até a ES 465, sendo uma nova opção de rota para desafogar o alto fluxo de veículos na região turística.

Pagamento do empréstimo

Após a chegada dos valores, se aprovada a operação pelo Senado, o Espírito Santo vai ter uma carência estimada de três a cinco anos para início do pagamento, que deve ter uma taxa de juros em torno de 6% ao ano (a.a.).
“As operações de crédito e cooperação com organismos internacionais são processos técnicos e criteriosos. [...] O Espírito Santo tem nota A em Capacidade de Pagamento dos Estados e Municípios desde 2012 e possui uma gestão reconhecida nacionalmente, o que pode nos garantir uma baixa taxa de juros”, explicou Álvaro Duboc.
Segundo o secretário, a parceria com o BIRD garante ao Estado não somente recursos financeiros, mas também tecnologia e metodologias inovadoras para a gestão do crédito.
ES quer firmar PPPs para obras de reforma e manutenção de rodovias

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