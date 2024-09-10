Feira no ES lança cookie de whey, bombom mousse e até farinha para pastel

Novos sabores do Serenata de Amor, cookies de whey protein sem lactose e glúten, farinha específica para pastéis e massas frescas, sorvetes sem açúcar, sabonetes com prebiótico e novos sistemas de gestão estão entre as novidades que vão ser apresentadas na 36ª Acaps Trade Show, que começa nesta terça-feira e vai até quinta (12), no Pavilhão de Carapina, na Serra.

Com tema “Apaixonados pelo varejo”, o evento contará, neste ano, com mais de 200 expositores, 33 palestras, painéis, workshops e oficinas e também destacará as últimas tendências em produtos e serviços de indústrias e distribuidoras.

Com o Serenata de Amor de volta à receita original, a Garoto também resolveu criar outros sabores do wafer, um de amendoim e outro de mousse. Além disso, também incluiu na caixa o bombom do biscoito Passatempo Leite Maltado.

Um dos lançamentos é a almôndega pré-frita do frigorífico capixaba Frisa, que também vai expor os mine bifes empanados. A Real Gelato, marca do Grupo Lamoia, que também fabrica Paletitas e Luigi, vai apresentar novos sabores de sorvetes, como o de pistache, incluindo opção zero açúcar.

Chocolates Garoto lança novas versões do Serenata de Amor, com sabores amendoim e mousse Crédito: Reprodução

Outros destaques são o gelato de amarena no palito, uma combinação de creme de leite com recheio de cereja amarena com cobertura de chocolate branco e o cheesecake de frutas vermelhas com cream cheese, recheio de frutas vermelhas e cobertura de chocolate branco belga com flocos de morango.

A Buaiz Alimentos vai levar uma nova linha: a Farinha de Trigo Regina Pastel 5 kg, especialmente desenvolvida para pastéis e massas frescas. Outro lançamento do grupo é o Café Numero Um Sentidos Caparaó na versão torrado e moído em 250 g, que usa grãos de arábica provenientes das montanhas do Caparaó, no Espírito Santo. As misturas para bolo da corporação também ganham um novo produto, com sabor de aipim.

Outra que terá inovações na feira é a Veneza Alimentos, que vai expor sobremesas lácteas, como o iogurte triplo zero e a muçarela fatiada. A Vitalin estará no estande da Distrimax Distribuidora apresentando os cookies da linha Whey, com 13g de proteínas. Já A Nesti Dante Brasil mostrará sabonetes em prebióticos em barra que prometem manter o equilíbrio natural da pele.

Your browser does not support the audio element. Feira no ES lança cookie de whey, bombom mousse e até farinha para pastel

Entre os lançamentos e novidades apresentados pelos expositores estão novos sistemas de gestão de produtos perto da data de vencimento, várias sobremesas saudáveis — como gelatos e açaí zero açúcar e biscoito e cookies sem glúten, lactose ou açúcar. Há também apresentação de uma nova farinha voltada para pastéis e massas frescas e até sabonetes naturais com prebióticos em barra.

Na área de gestão, a startup inglesa Gander, especializada em redução de perdas no varejo que acaba de chegar ao Brasil, apresenta plataforma que simplifica o processo de identificação, promoção e administração de produtos próximos ao vencimento. O sistema gera ofertas exclusivas com monitoramento em tempo real e acessíveis tanto a clientes que estão na loja, como àqueles que compram on-line.

Grupo Buaiz lança nova linha de produtos na feira da Acpas Crédito: Reprodução

Abertura e palestras

Ministradas por especialistas, as capacitações têm o intuito de promover o aprendizado, incentivar e aprimorar os conhecimentos de quem atua em supermercados, padarias, bares, restaurantes, hotéis e outros segmentos. Das atrações nacionais, destaque para as palestras do ex-jogador de futebol e mentor Diego Ribas; de Walter Longo, um dos maiores especialistas em publicidade, inovação e inteligência artificial do Brasil; e do chef francês naturalizado brasileiro, apresentador e empresário, Olivier Anquier.

Walter Longo sobe ao palco do auditório Master nesta terça (10), às 14h, logo após a solenidade de abertura, com a palestra “Inovação e Inteligência Artificial – um impulso para as capacidades humanas”. Autor de livros como “10 habilidades que farão você chegar lá” e “Metaverso”, Longo é publicitário, formado também em Administração de Empresas e pós-graduado na Universidade da Califórnia.

Já Olivier Anquier é a principal atração de quarta-feira, 11 de setembro, com a palestra “Empreendedorismo: simplicidade com curiosidade e autenticidade”, às 16h, no auditório Master. Ele irá dividir com o público suas experiências como empreendedor, destacando como foi sua chegada ao Brasil e as pessoas que encontrou durante a trajetória até se tornar a grande estrela da gastronomia que é hoje.

Diego Ribas, ex-capitão do Flamengo e hoje referência em alta performance, levará para o evento a palestra “Do Risco à Glória”, onde compartilhará sua visão sobre liderança, os momentos especiais no futebol e a sua trajetória de sucesso dentro e fora dos gramados. A apresentação acontecerá no dia 12, às 16h, no auditório Master.

Serviço

Acaps Trade Show

Data: 10, 11 e 12 de setembro



10, 11 e 12 de setembro Local: Pavilhão de Carapina (Serra)



Pavilhão de Carapina (Serra) Horário de funcionamento: Palestras a partir das 9h. Feira com exposição de produtos e serviços, das 14h às 22h

