Interligação Elétrica Itaúnas é operada pela Isa Cteep no Espírito Santo Crédito: Divulgação

A empresa colombiana Isa Cteep vai investir R$ 360 milhões na construção de duas linhas de transmissão de energia no Espírito Santo , de João Neiva Viana , após ter arrematado leilão realizado em 2022 pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Para reforçar a segurança da rede de transmissão na Grande Vitória serão construídas 185 torres de transmissão ao longo de 85 quilômetros de extensão. Durante a realização das obras, a estimativa da empresa é gerar 700 empregos no Espírito Santo.

Representantes da empresa estiveram na quinta-feira (19) em reunião com o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço (MDB), apresentando os investimentos no Estado. Segundo Ferraço, todas as novas torres de transmissão serão compradas da empresa capixaba Brametal, o que também ajudará a movimentar a economia do Espírito Santo.

Atualmente, o processo de licenciamento do projeto está em fase de avaliação e obtenção da licença de instalação, que será responsável pela autorização do início das obras no Espírito Santo. A estimativa de Ferraço é que as obras comecem até o final deste ano.

Segundo a Isa Cteep, que já opera a Interligação Elétrica Itaúnas no Espírito Santo, as contratações para as 700 vagas serão iniciadas somente após a obtenção da licença de instalação. Estão previstos cargos como engenheiro, biólogo, eletricista, pedreiro, ajudante, montador, armador, assistente técnico, administrativo e limpeza.

Your browser does not support the audio element. Investimento milionário em linhas de transmissão vai gerar 700 empregos no ES

Para Ferraço, o investimento será importante para estabilizar o fornecimento de energia, impedindo oscilações no sistema. "Nosso Estado está crescendo e, com isso, demanda mais energia para consumo tanto das pessoas quanto do setor produtivo. Esse investimento será importante para melhorar o atendimento em energia", frisa.

O projeto

Os investimentos fazem parte do Projeto Piraquê, que contempla também Minas Gerais, sendo fundamental para a expansão da capacidade de escoamento da energia gerada por fontes renováveis no Norte mineiro.

Ao todo, serão construídas oito linhas de transmissão (sete de 500 kV e uma de 345 kV), que totalizam 938 km de extensão nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, além da construção de duas novas subestações e da ampliação de outras seis já existentes.