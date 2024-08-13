Exportação de café conilon segue muito forte e avança mais de 300% no ano

O conilon brasileiro segue ganhando um mercado mundo afora que foi deixado por produtores de Vietnã (o maior do mundo) e Indonésia. Os dois países estão ofertando menos café por causa de questões climáticas. A safra brasileira de 2023 foi muito boa, mas a de 2024, aqui no Espírito Santo, também por questões climáticas, deve sofrer uma quebra de 30%. A expectativa, diante do cenário, é de que os preços sigam em alta (a saca de 60 kg está em históricos R$ 1.280,00).