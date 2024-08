Papo de Valor #07: a Revolução da Inteligência Artificial

A humanidade está passando por mais uma revolução: a da Inteligência Artificial (I.A.). Os impactos, claro, não são e nem serão pequenos, tanto os positivos como os negativos. A altíssima velocidade dos acontecimentos amplia o grau de incertezas e também de ansiedade. Este é o tema do Papo de Valor #07, videocast da coluna. Diante de um assunto tão amplo e palpitante, convidamos dois capixabas craques no assunto: Amit Garg, 43 anos, está há mais de 20 anos no Vale do Silício, trabalhou nos primórdios do Google e, hoje, investe em startups, e Diogo Roberte, um dos fundadores do PicPay, empresário e investidor.