Sem gás, porto da Transpetro, em Aracruz, vive às moscas

A idealização do Terminal Aquaviário de Barra do Riacho, na primeira década dos anos 2000, é do tempo em que o plano da Petrobras era transformar o Espírito Santo, berço do pré-sal, em um grande polo nacional de produção e distribuição de gás natural. Bilhões de reais foram prometidos nas mais diversas estruturas - gasodutos, portos e até um polo gás-químico. Algumas saíram do papel, outras tantas não. O gás esperado, pelos mais diversos motivos, até agora não veio e as estruturas que viraram realidade encontram-se em um nível bastante elevado de ociosidade.

De acordo com dados públicos divulgados mensalmente pela Agência Nacional do Petróleo, em junho, a ociosidade do terminal ficou em 89.486 m³, quase 90%. No mês passado, o melhor do ano, sobraram 58.486 m³ de capacidade, ou seja, quase 60% de ociosidade. É um espelho do que acontece na Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas, uma gigante, inaugurada em 2006, com capacidade para processar 18,1 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, uma das maiores do Brasil. Há tempos que ela opera com mais de 80% de ociosidade.