Fabricante de embalagens de Ibiraçu vai investir R$ 10 milhões em expansão

Unidade de papelão da Ingral, em Ibiraçu Crédito: Divulgação/Ingral

A Ingral, no mercado gráfico e de embalagens desde 1993, vai construir uma nova unidade operacional, em Ibiraçu. O objetivo é ganhar eficiência, ampliar a produtividade e continuar crescendo. O novo prédio vai ficar em um terreno de 10 mil m² e terá 4 mil m² de área construída. Assim, a Ingral vai unificar as suas operações, que hoje estão em duas plantas diferentes.

"Além do prédio novo, também investiremos em maquinário, vamos ampliar as nossas linhas de produção. A ideia é dobrar o faturamento do nosso setor de embalagens, focado no papelão, e ampliar a produtividade do papel. Estamos animados, enxergamos muitas oportunidades com os ganhos de sinergia que teremos com a unificação das operações", explicou João Depizzol, fundador e diretor-geral da Ingral.