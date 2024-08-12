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Economia

Fabricante de embalagens de Ibiraçu vai investir R$ 10 milhões em expansão

O novo prédio da Ingral, no mercado há mais de 30 anos, vai ficar em um terreno de 10 mil m² e terá 4 mil m² de área construída

Públicado em 

12 ago 2024 às 17:19
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Unidade de papelão da Ingral, em Ibiraçu
Unidade de papelão da Ingral, em Ibiraçu Crédito: Divulgação/Ingral
A Ingral, no mercado gráfico e de embalagens desde 1993, vai construir uma nova unidade operacional, em Ibiraçu. O objetivo é ganhar eficiência, ampliar a produtividade e continuar crescendo. O novo prédio vai ficar em um terreno de 10 mil m² e terá 4 mil m² de área construída. Assim, a Ingral vai unificar as suas operações, que hoje estão em duas plantas diferentes.

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"Além do prédio novo, também investiremos em maquinário, vamos ampliar as nossas linhas de produção. A ideia é dobrar o faturamento do nosso setor de embalagens, focado no papelão, e ampliar a produtividade do papel. Estamos animados, enxergamos muitas oportunidades com os ganhos de sinergia que teremos com a unificação das operações", explicou João Depizzol, fundador e diretor-geral da Ingral.
O terreno já está comprado e, agora, estão sendo vencidas as etapas burocráticas que antecedem o início das obras. A intenção é que a nova unidade esteja operando no segundo semestre de 2026. "Queremos mais eficiência e abrir espaço para a inovação. Recentemente lançamos, está patenteado, uma caixa de papelão específica para a exportação de panelas de barro. Era uma dificuldade, agora tem solução. Acreditamos muito neste tipo de produto e vamos continuar investindo", assinalou o empresário. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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