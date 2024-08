Sindiex: comércio exterior do ES precisa de previsibilidade e Vports deve liderar

O comando do Sindiex (Sindicato do Comércio Exportação e Importação do Espírito Santo) preferiu esperar o fogo das reclamações do empresariado sobre os gargalos portuários do Espírito Santo dar uma baixada (embora a brasa ainda esteja bem quente) para se posicionar. A crise estourou em 12 de julho, quando Centro do Comércio de Café de Vitória e Centrorochas (Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais) soltaram uma carta apontando graves problemas na operação do Porto de Vitória.