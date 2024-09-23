Vports , concessionária que administra os portos de Vitória, Vila Velha e Barra do Riacho, anunciou nesta segunda-feira (23) uma segunda fase nos investimentos de modernização da infraestrutura. Completando dois anos de concessão, a empresa vai aportar R$ 26 milhões para a dragagem dos portos de Vitória e Barra do Riacho, em Aracruz.

O projeto, estratégico para aumentar a competitividade dos portos, vai permitir a manutenção da profundidade do canal, garantindo os calados operacionais, para o recebimento de navios maiores.

Para Vitória, está previsto um volume de dragagem de 280 mil metros cúbicos. Já para Barra do Riacho, o volume será de 350 mil metros cúbicos, sendo a primeira dragagem do porto desde a sua construção, em 2013. As obras estão previstas para acontecer entre outubro deste ano e fevereiro de 2025.

A entrega e inauguração oficial das obras realizadas nos dois primeiros anos de concessão, que totalizaram R$ 180 milhões, foi realizada nesta segunda-feira (23) em cerimônia no Porto de Capuaba, com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande ; e do diretor-presidente da Vports, Gustavo Serrão, entre outras autoridades.

Your browser does not support the audio element. Vports vai investir R$ 26 milhões na dragagem de dois portos no ES

Governador Renato Casagrande e o ministro Silvio Costa Filho (juntos ao centro) participaram da cerimônia Crédito: Carlos Alberto Silva

"Estamos fazendo a última campanha de manobra para validar finalmente nosso canal de acesso sem nenhum tipo de restrição. Nosso compromisso da concessão é fazer uma dragagem de manutenção para continuar na nossa operacionalidade máxima em Vitória. Em Barra do Riacho, é uma área de grande crescimento do Estado e temos o compromisso de fazer a dragagem. Estamos fazendo uma série de estudos de manobra para estudar como de fato aproveitar os 500 mil metros quadrados que temos disponíveis na região", afirma Gustavo Serrão.

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou que o Porto de Vitória passou a ser referência para o Brasil e que o conjuntos de investimentos de R$ 180 milhões é fundamental para ampliar a competitividade do terminal. "Os investimentos são fundamentais para melhorar a infraestrutura e aumentar a capacidade de operação", apontou.

Novo contrato vai ocupar armazém

Durante a cerimônia de inauguração dos investimentos, foi anunciada também a assinatura do décimo contrato da Vports. Quem se estabelece agora na área da concessionária é a Vix Shore, empresa com expertise de atendimento a operações offshore em outros terminais. Segundo Serrão, a operação vai ser mais uma opção de apoio às plataformas em alto-mar.

A empresa vai ocupar um total de 10 mil metros quadrados, sendo 8 mil m² na retroárea do Cais Comercial e 2 mil m² no Armazém 2, estabelecendo-se como mais uma opção de apoio às operações de plataformas e ampliando a capacidade do Estado no atendimento à indústria offshore.

Ramal ferroviário vai aumentar movimentação de cargas

Estrutura ferroviária dentro do Porto de Capuaba foi revitalizada Crédito: Carlos Alberto Silva

Entre os projetos contemplados nos investimentos de R$ 180 milhões concluídos pela Vports, está a revitalização da estrutura ferroviária localizada dentro da área do Porto de Capuaba, em Vila Velha, que há décadas estava sem funcionamento.

Nas próximas semanas, o ramal já poderá ser utilizado. A ferrovia abre caminhos para a criação de uma nova rota logística entre a região Centro-Oeste, com trilhos partindo de Goiás, do Triângulo Mineiro e do Espírito Santo.

O ramal vai ligar a área de silos horizontais no Porto de Capuaba, em Vila Velha, até a área do quilômetro 1 da Estada de Ferro Vitória a Minas, na região de Porto Velho, em Cariacica. A nova estrutura ferroviária também poderá ser interligada com a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA).

A nova estrutura ferroviária poderá aumentar o volume de cargas escoado pelo porto de aproximadamente 9 milhões de toneladas em 2024 para cerca de 16 milhões de toneladas em 2029.

Inicialmente a previsão é movimentar grãos, como soja e farelo de soja, para exportação e importar fertilizantes, fazendo a movimentação das cargas diretamente do porto à ferrovia.

Essa iniciativa, entre outras, vai contribuir para aumentar a capacidade de movimentação em 80% até 2029. “O trabalho incluiu todas as intervenções necessárias para acomodar a matriz futura de carga, com obras de adequações e retrofit nos ramais”, diz Serrão.

A expectativa é de que a nova estrutura ferroviária – ligada à Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) e à Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) – seja utilizada especialmente para movimentação de fertilizantes e farelo de soja, com maior capacidade, eficiência e agilidade.

Outras entregas

Outro projeto entregue foi a recuperação dos berços 905 e 206 no Terminal Portuário de Paul, utilizados na movimentação de gusa e combustíveis. A reforma trouxe benefícios como maior produtividade para as operações, além da extensão da vida útil das estruturas. O berço 905 tem 160 metros de comprimento e 12 metros de largura, enquanto o berço 206 é um pouco maior, com 261 metros de comprimento e 12 metros de largura.

No total, o trabalho envolveu a pavimentação de cinco mil metros quadrados do cais e seis mil metros quadrados de recuperação estrutural e pintura, com a utilização de 22 toneladas de aço e três mil metros cúbicos de concreto, além de obras de drenagem e reaterro. Também foram instaladas defensas no berço 905, de forma a garantir a condição técnica e de segurança das operações.