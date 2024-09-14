Empresas apostam em expansão para acompanhar investimentos em Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim, deve receber até o ano de 2028, mais de R$ 884 milhões em investimentos Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro

Maior cidade da Região Sul do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim , deve receber, até o ano de 2028, mais de R$ 884 milhões em investimentos. A projeção positiva para a economia capixaba foi apresentada na sexta-feira (13), pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). Para acompanhar esse crescimento, empresas tradicionais e novos negócios já estão diversificando e expandindo seus negócios.

Com mais de 185 mil habitantes, o município sempre recebeu destaque pela vocação no arranjo produtivo de rochas ornamentais. O setor, que incluí ainda as indústrias de máquinas, ferramentas e insumos, é o que mais emprega na cidade, segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico de Cachoeiro de Itapemirim.

Os investimentos previstos para os próximos anos devem alavancar projetos nos setores públicos e privados, dando força a outros segmentos, em especial à indústria da construção, comércio e saúde, conforme o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

Para a diretora regional da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, as empresas hoje consolidadas na cidade contribuem não apenas para o desenvolvimento de Cachoeiro de Itapemirim, mas de toda a Região Sul e do Espírito Santo.

"Há 36 anos presente no Sul do Estado, a Rede Gazeta vem acompanhado o nascimento e o crescimento dessas empresas. Empresas que se desenvolveram muito nessas três décadas, e que dão uma contribuição enorme para a economia e desenvolvimento social da região, tanto para a cidade de Cachoeiro, quanto para o Estado do Espírito Santo" Maria Helena Vargas - Diretora regional da Rede Gazeta

E para reconhecer as empresas mais lembradas pela população, a noite de sexta-feira (13) foi especial e reuniu mais de 450 convidados em uma grande celebração. Empresários participaram da 23ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial de Cachoeiro de Itapemirim , com o tema: “Exemplos que Inspiram”. Neste ano, 81 segmentos foram premiados.

Hospital Materno Infantil Francisco de Assis

Fundado em 1969, o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa) é um dos veteranos da premiação. O presidente da unidade, Winston Roberto, conta com as duas unidades de Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari, a instituição filantrópica possui mais de dois mil colaboradores em sua rede. Para ele, o sucesso de uma marca está ligado diretamente ao respeito pelas pessoas.

presidente da instituição, Winston Roberto Crédito: Wallace Hull

"É o reconhecimento da população por um trabalho digno, dedicado, de muito carinho que executamos junto a nossas parturientes e as mulheres, de modo geral, à maternidade. É um trabalho voluntário que fazemos dignificante, pois o trabalho voluntário tem uma remuneração muito melhor que o financeiro: a dignidade, o reconhecimento e o carinho que recebemos" Winston Roberto - Presidente do Hifa

Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim

Fundado há mais de 60 anos, o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci) atende casos de alta complexidade e recebe pessoas até de fora do Espírito Santo. Atendimento de qualidade e olhar humanizado são os pilares do bom serviço prestado, para o Presidente do Conselho Deliberativo Heci, Elizeu Crisóstomo.

Presidente do Conselho Deliberativo Heci, Elizeu Crisóstomo Crédito: Wallace Hull

"Procuramos sempre trazer para as pessoas que buscam nosso hospital, atendimento de da maior qualidade possível, com uma equipe médica e colaboradores altamente capacitados. Procuramos desenvolver o espírito de humanização, que os funcionários possam atender de forma agradável e fazer o melhor para as pessoas que nos procuram. E, é para nós um privilégio servir e servir da melhor forma possível" Elizeu Crisóstomo - Presidente do Conselho Deliberativo Heci

Unimed Sul Capixaba

A cooperativa médica Unimed Sul Capixaba traduz em números seu bom momento. Além de contribuição significativa no mercado local com receita mensal superior a R$ 40 milhões por mês, nos 30 municípios do Sul do Espírito Santo, geram emprego e renda com mais de 1,1 mil colaboradores.

"A Unimed Sul Capixaba é uma das maiores empresas do Sul do Estado. Nós atuamos nos trinta municípios do Sul e temos uma receita superior a R$ 600 milhões. Ter esse reconhecimento pelo público, como a empresa mais lembrada, nos mostra que nós estamos colocando o nosso cliente, o nosso paciente no centro do nosso cuidado. Então é um enorme motivo de satisfação e de alegria" Fernando Lemgruber - Diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba

Fernando Lemgruber, diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba Crédito: Wallace Hull

Completando 35 anos no segmento de planos de saúde, o diretor de mercado, Sérgio Ervatti, complementou que os bons números são sinônimo de qualidade do serviço prestado. “Temos muito orgulho de estar há muito tempo com a participação de mercado em 70% do mercado de saúde de operadora de plano de saúde do Sul do Estado. A gente mantém esse índice, ele é sólido e é a certeza que estamos fazendo um serviço de boa qualidade”, disse.

Divan

Há 27 anos no mercado de móveis e eletrodomésticos, a Divan vem apostando no crescimento da cidade. Atualmente, a empresa possui três lojas no município e uma em Marataízes. O proprietário Daniel Marun Feliciano, aos 23 anos, segue os caminhos do pai, Vanderson Feliciano (foto), que deu início ao negócio.

Vanderson e Diana Feliciano, da Divan Crédito: Wallace Hull

"A Divan vem de um trabalho muito importante. É muito legal a gente ver as marcas do Sul crescendo. Nosso quadro de funcionários, por exemplo, cresceu em 50% em dois anos e isso é dinheiro, circulando no Sul do Estado" Daniel Marun Feliciano - Proprietário da Divan

BRK

A empresa responsável pelo saneamento básico e o tratamento da água da cidade de Cachoeiro de Itapemirim também se destaca na premiação e no reconhecimento ao nível estadual, segundo o diretor Marcos Mendanha.

Diretor da BRK, Marcos Mendanha Crédito: Wallace Hull

"Hoje a BRK atende 100% da cidade e 10 distritos. É um trabalho de união entre município, poder privado e público. Uma parceria construída no passado, de muito sucesso, e pode ser evidenciada pelo Tribunal de Contas que nos deu nota máxima no saneamento no Estado, a única concessionária com nota máxima no estado. Cachoeiro é um case de sucesso quando fala em saneamento no Estado" Marcos Mendanha - Diretor da BRK

Perim

Há 46 anos no mercado, o Perim, com sua rede de supermercados, segue em crescimento e expandindo sua marca. Representando o Grupo Perim, Cícero Perim Mognhol destacou os dois novos projetos que irão impulsionar a economia regional.

Grupo Perim, Cícero Perim Mognhol Crédito: Wallace Hull

"Hoje, o grupo já tem oito lojas. Começamos nessa semana a obra da nossa nova loja no município de Venda Nova do Imigrante e estamos no processo final do nosso novo centro de distribuição, na região de Duas Barras, em Cachoeiro. Hoje, o Perim conta com mais de mil colaboradores. Ter essa representatividade no Sul do Estado é muito importante, porque onde trabalhamos, devolvemos tudo para a sociedade" Cícero Perim Mognhol - Grupo Perim

Brazeiro

Não apenas as tradicionais empresas receberam destaque. Há apenas quatro anos no mercado, a casa de carnes Brazeiro atende a um nicho pouco explorado, e é um negócio de sucesso. A proprietária Patrícia Ferrare Ramos Spolador disse que a empresa familiar que começou em sua residência, com o filho e o marido, e depois cresceu, contando atualmente com 30 colaboradores.

Patrícia Ferrare Ramos Spolador, proprietária do Brazeiro Crédito: Wallace Hull

"Foi realmente uma surpresa e uma grande felicidade para nós. É muito gratificante ter o retorno público. Isso mostra que estamos desempenhando um papel importante, de boa qualidade e bom atendimento. Tudo com muito sacrifício, com muitos obstáculos que encontramos pelo caminho" Patrícia Ferrare Ramos Spolador - Proprietária do Brazeiro

Top

Com 28 anos de história no ramo da panificação, a padaria Top, segundo o proprietário Marcelo Molinaroli Filho, foi, ao longo dos anos, agregando outros serviços aos consumidores, como supermercado e restaurante. O negócio, que começou no bairro Independência, hoje está presente em outros dois – Gilberto Machado e recentemente no BNH, gerando emprego e renda para mais de 200 colaboradores.

Marcelo Molinaroli Filho, proprietário da Top Crédito: Wallace Hull